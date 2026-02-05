寺田倉庫、天王洲運河沿いに倉庫建築をリノベーションした展示・イベントスペース「D HALL」を2026年9月にオープン

寺田倉庫株式会社

寺田倉庫株式会社（東京都品川区 代表取締役社長：寺田航平）は、2026年9月中旬、天王洲運河沿いに倉庫建築をリノベーションした展示・イベントスペース「D HALL（ディーホール）」を開業します。無柱構造と約4.55mの天井高を生かしたワンフロアの倉庫空間は、展覧会やプロモーションイベント、ファッションショー、車両展示、CM・映像撮影など、あらゆるクリエイティビティを解き放つ舞台となります。会場単体での利用に加え、天王洲エリアに点在する複数のイベントスペースを組み合わせ、街全体を舞台にした回遊型のイベントにも対応します。運河の景観とアートが融合する天王洲の地域特性を背景に、従来の展示会場とは一線を画す「非日常な体験」を提供します。

D HALLの特長

※画像はイメージです1．デザイン性と実用性を兼ね備えた空間

倉庫建築ならではの無柱構造を生かしたワンフロア空間です。約4.55mの天井高があり、柱に制限されることなく、展示物やステージ、演出装置の配置が可能です。用途に応じて、自在にレイアウトを組み替えることができます。天井には照明や音響、装飾を設置できる吊元（つりもと）を備えています。来場者用の専用トイレや控室を設けており、展示会や発表会などのイベントにも最適です。

D HALL 内観イメージ2．周辺施設と組み合わせた会場構成

隣接する展示・イベントスペース「B&C HALL」と連結して利用することで、最大約1,540平方メートル の一体的な空間構成が可能です。さらに船上イベントスペース「T-LOTUS M」や水上アートホテル「PETALS TOKYO」など、周辺施設と組み合わせて利用できます。複数会場を横断することで、用途やシーンに応じて空間を使い分けられ、イベントの規模や演出に幅が生まれます。

D HALL 外観イメージ3．多彩な利用シーン

アートフェアや展覧会、映画・アニメの世界観を表現するエンターテインメントイベント、ポップアップイベント、新製品発表会やファッションショーなどのブランドプロモーションに最適です。さらに、車両展示を伴うイベント、カンファレンスやレセプションパーティー、CM・映像撮影まで、その圧倒的な開放感はあらゆるクリエイティブな表現をダイナミックに実現します。

天王洲エリアの回遊性を活かした、街一体のイベント体験

D HALL 利用イメージ（車両展示イベント）

天王洲には「D HALL」をはじめ、当社が運営する複数のイベントスペースが点在しています。長年この地のまちづくりを担ってきた当社は、運河に囲まれた倉庫建築やアートが溶け込む景観を生かし、都心では稀有な「余白」のある空間を守り続けてきました。用途や規模に応じた施設利用を組み合わせることで、街全体を舞台とした回遊型イベントの開催が可能です。これまで培った運営実績と天王洲の文化的背景を融合させ、この街でしか成し得ない没入感のある特別な体験を創出します。

施設概要

名称：D HALL（ディーホール）

所在地：東京都品川区東品川2-1-3

アクセス：りんかい線天王洲アイル駅 B出口より徒歩8分、東京モノレール羽田空港線天王洲アイル駅 中央口より徒歩6分

開業日：2026年9月中旬予定

面積：約458平方メートル （約138坪）

有効天高：約4.55m

収容人数：400名

設備：空調、吊元、専用トイレ、控室（オプション）

URL：https://event-space.terrada.co.jp/all-spaces/dhall/

※本施設は、地域が提供できる文化体験の多様性と質の向上に向けた基盤整備の一環として、文化庁の令和７年度文化資源活用事業費補助金（本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業）を活用して整備しています

イベントスペースサイトのリニューアルについて

当社が天王洲エリアで展開するイベントスペースの情報を集約した専用サイトを新たに公開しました。各施設の特長や仕様、利用条件を分かりやすく掲載し、会場選びや企画検討をサポートします。

URL：https://event-space.terrada.co.jp

【寺田倉庫について】

社名：寺田倉庫株式会社（Warehouse TERRADA）

代表者：代表取締役社長 寺田航平

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10

設立：1950年10月

URL：https://www.terrada.co.jp

【D HALLに関するお問い合わせ先】

寺田倉庫 スペースコンテンツグループ イベントプロデュースチーム

E-MAIL：eventinfo@terrada.co.jp