ファーストアカウンティング株式会社

経理シンギュラリティを実現するファーストアカウンティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森 啓太郎、以下、ファーストアカウンティング）は、2026年2月15日（日）に開催される「第78回 湘南投資勉強会」に登壇することをお知らせいたします。

当日は、共同創業者で取締役CTOの松田が登壇し、ファーストアカウンティングの事業概要や、2025年12月期第4四半期および通期決算の内容についてご説明させていただくとともに、経理領域に特化した当社のAI技術などについてもご紹介いたします。説明後には、サブ会場にて参加者の皆さまから直接ご質問にお答えする時間も予定しております。

本イベントは、7社のIRセミナーのほか、新企画のIRライブや、根岸理央さんによる特別講演「日本の財閥の歴史について」など充実の内容となっており、会場・オンラインのハイブリッド形式で開催されます。ぜひこの機会に、ファーストアカウンティングの取り組みにご関心をお寄せいただけましたら幸いです。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■イベント概要

日時：2026年2月15日(日)11:40～

会場：都内会議室（お茶の水）／オンライン配信あり

参加料：無料

参加方法：会場またはオンライン（事前申込制）

▶ お申込みはこちら https://shonan-invest.com/?p=950

■当社の登壇スケジュール

11:40～12:20 ファーストアカウンティング株式会社 IR説明会

12:20～13:10 サブ会場にて質疑応答（自由参加）

■ファーストアカウンティングについて

【経理シンギュラリティで、制約を取り払い、自信と勇気を与える】

ファーストアカウンティングは、経理シンギュラリティを実現することで、経理業務の自動化・効率化を推進する企業です。生成AIやコンピュータービジョンを駆使した自社開発サービスを、多くの大企業の経理部門や会計ベンダーに向けて展開。「経理のシンギュラリティ」を実現し、経理部門の人手不足の解消と、経理パーソンが企業価値の向上に資する戦略経理に注力できる環境を創出します。

社名 ：ファーストアカウンティング株式会社（東証グロース：5588）

所在地：東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館 3階

設立 ：2016年6月

代表 ：代表取締役社長 森 啓太郎

URL ：https://www.fastaccounting.jp/

事業内容：経理AI事業（会計分野に特化したAIソリューション）

・経理業務のAIモジュール『Robotaシリーズ』

・請求書処理のプラットフォーム『Remota』

・デジタルインボイス送受信サービス『Peppolアクセスポイント』

ファーストアカウンティング公式note: https://note.com/_fastaccounting

■本件に関するお問い合わせ

ファーストアカウンティング株式会社

担当：広報担当

E-mail: press@fastaccounting.co.jp

