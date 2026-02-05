ゴールドを、もっと自由に。好評につき今年も開催！ 長さをカスタムできるメタルチェーンジュエリー

田中貴金属リテイリング株式会社

貴金属の専門店、田中貴金属（田中貴金属リテイリング株式会社 本社：中央区銀座、代表取締役社長執行役員：田中 和和）は、お好きなデザインのメタルチェーンをお好みの長さにカスタマイズ可能なオーダーチェーンキャンペーンを2月13日（金）から3月1日（日）の期間限定で田中貴金属 直営店およびオンラインショップにて開催いたします。

オンラインショップURL： https://shop.ginzatanaka.co.jp/

＜人気No.1＞2023年以降、人気No.1のデザイン。面があり花びらのようなパーツが特徴。胸元に品良く輝きます。K18イエローゴールド ネックレス40cm 50,400円（特別価格）選べるデザイン合計16種（純金チェーン5型、K18チェーン5型、純Ptチェーン1型、Pt850チェーン5型）

【オーダーチェーンキャンペーン 2月13日（金）～3月1日（日）】

田中貴金属 直営店・オンラインショップでは人気のメタルチェーン16種を、特別料金でお好きな長さにカスタマイズできるキャンペーンを実施します。長さは25種類（15cm～100cm）から選ぶことができ、通常かかる特別注文料金（税込8,800円）の半額、4,400円でオーダーが可能です。トレンドのメタルチェーンをこの時期だけのキャンペーン価格で購入することができます。

このオーダーチェーンキャンペーンは、2019年より毎年実施している人気のキャンペーンで、直近の2025年9月に実施したキャンペーンでも目標を上回る売り上げとなりました。昨今の貴金属価格高騰によって人々の金への関心が高まり、資産価値の高い純金のデザインも大変好評です。前々回のキャンペーンでは、キャンペーン対象商品に占める純金チェーンの売上比率（金額）が24％だったのに対し、前回は44％に上がりました。直近のキャンペーンで最も人気だったのは、花びらのようなパーツが連なったデザインです。（上図G-9）今回は1本でもスタイリングが引き立つK18チェーンがオーダーチェーンキャンペーンに新登場します。（上図G-10）貴金属の専門店、田中貴金属が自分仕様のアイテムを、そしてコーディネートする楽しさをお届けします。

これからも「ゴールドを、もっと自由に。」をコンセプトに、「持つ、身につける、眺める、使う、贈る」とあらゆるかたちで、いっそう自由な楽しみかたで、「心はずむ瞬間（とき）」をお届けします。

＜田中貴金属について＞

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しております。田中貴金属リテイリング株式会社は、田中貴金属の一員として、貴金属リテール事業を担っています。

【田中貴金属リテイリング株式会社について】

1930年に田中商店（現在の株式会社田中貴金属グループ）は山崎商店（現在の田中貴金属リテイリング株式会社）から宝飾事業を受け継ぎました。田中貴金属リテイリング株式会社は、クオリティーの高いジュエリーや工芸品などの提供を通して、一人一人のライフスタイルに更なる輝きを持たせる、歴史と伝統を有する老舗の貴金属店を展開しています。ゴールドやプラチナなどの上質な貴金属に匠の工芸技術を駆使して、デザイン性に富み、かつ資産性の高いジュエリーや工芸品などを企画・販売しています。また、全国の直営店舗において、ゴールドやプラチナを資産として保有したい方に向けて「地金」や「コイン」の販売、貴金属ジュエリー買取サービス「RE(リ):TANAKA(タナカ)」、田中貴金属の純金積立「田中貴金属 総合口座」など、様々な形態で顧客の生活に結びつく貴金属サービスを提供しています。

〔直営店舗〕

銀座本店、横浜元町店、仙台店、名古屋店、心斎橋店、福岡 西鉄グランドホテル店

2025年11月21日、「ギンザタナカ」から「田中貴金属」に店舗名が変わりました。詳細は2025年7月31日に当社より発表した以下リリースをご参照ください。

https://www.ginzatanaka.co.jp/news/uploads/2025/07/20250731_tenpomei_FHP.pdf