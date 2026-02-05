昨年観覧席当選倍率約50倍の大人気都市型“相撲”イベントが今年も開催！「春がキタ！うめきた場所 in グランフロント大阪2026」

一般社団法人グランフロント大阪TMO

一般社団法人グランフロント大阪TMO（以下、当法人）は、2026年3月1日（日）に相撲イベント「春がキタ！うめきた場所 in グランフロント大阪 2026」（以下、「うめきた場所」）を開催します。

「うめきた場所」は、グランフロント大阪という「まち」の季節の風物詩づくりを目的に、2017年より当法人が主催する都市型相撲イベントで、今回で6回目を迎えます。今年も北館1階ナレッジプラザに本格的な土俵が登場し、日本の国技である相撲の魅力を間近で体験いただけます。昨年は、事前応募の一般観覧席の当選倍率が約50倍に達し、観覧席以外のお客様も含め約3,000人が来場するなど、大きな賑わいを見せました。

今年度も琴櫻関、平戸海関など人気力士達によるトーナメント戦の迫力ある取組をはじめ、禁じ手を面白おかしく披露する「初切（しょっきり）」や「弓取式」などを披露するほか、事前に応募いただいたお子さま達と力士が取組を行う「ちびっこ相撲」も実施します。さらにうめきた広場では、相撲に欠かせないグルメ「ちゃんこ」を販売し、梅田のシンボル「テッド・イベール」も力士の姿となり皆さまをお迎えします。また今年度より、インバウンド向けの招待席を新設し、相撲を通じた日本文化を海外の皆さまにも発信してまいります。

迫力あるぶつかり合いが見られる「トーナメント戦」力士に挑戦「ちびっこ相撲」【イベント実施概要】

開催日程： 2026年3月1日（日）13：15～15:40 ※受付12:45開始

開催場所： グランフロント大阪 北館1F ナレッジプラザ

※ちゃんこ販売は12:00～17:00の間、うめきた広場にて実施。なくなり次第終了となります。

入 場 料 ： 無料

※指定席のチケット発券手数料・食事代は別途。詳細は、公式WEBサイトをご確認ください。

出演力士： 琴櫻、平戸海、藤ノ川、豪ノ山、琴勝峰、琴栄峰、佐田の海

※出演力士は変更の可能性があります

演 目： 寄せ太鼓／相撲トーク／相撲健康体操／ちびっこ相撲／髪結い実演／初切／土俵入り／

太鼓打分実演／トーナメント戦／弓取式 ※演目は変更になる場合がございます

主 催： 一般社団法人グランフロント大阪TMO

協 力： 佐渡ヶ嶽部屋、境川部屋、伊勢ノ海部屋、武隈部屋

【当日スケジュール】

13:15 寄せ太鼓

13:20 相撲トーク

13:40 相撲健康体操

14:00 ちびっこ相撲

14:25 髪結い実演

14:35 初切

14:55 土俵入り

15:05 太鼓打分実演

15:15 トーナメント戦

15:35 弓取式

【名物 ちゃんこ販売】

塩味の本格ちゃんこをご用意。

ここでしか味わえないちゃんこをお楽しみください。

時間：12:00～17:00

場所：うめきた広場 ポイントスペース

金額：500円（税込） ※なくなり次第終了となります。

ちゃんこ【テッド・イベール相撲装飾】

フランスを代表する現代アーティスト、ファブリス・イベールによるアートオブジェであり、グランフロント大阪のみならず梅田のシンボルとして親しまれている「テッド・イベール」。力士姿で「うめきた場所」や「大相撲三月場所」を応援します。

期間：2026年2月14日(土）～3月22日（日）

場所：うめきた広場水景

装飾イメージ【キャンペーン】

公式インスタグラム（@grand.front.osaka(https://www.instagram.com/grand.front.osaka/)）をフォローの上、ハッシュタグ投稿をいただくと、当日会場でノベルティがもらえるキャンペーンを実施予定です。詳細は後日公式インスタグラムにてお知らせします。また、当日本イベントのチラシをお持ちいただくと施設内一部店舗で特典が受けられるサービスも実施します。詳細は施設内に設置のチラシをご覧ください（※チラシ枚数には限りがございます）。

【特設WEBサイト】

https://www.grandfront-osaka.jp/umekitabasho2026/