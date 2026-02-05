リストデベロップメント　ニセコ町曽我にて別荘用地の分譲販売を開始　グループ初の別荘用地分譲事業「Niseko Loop」

リスト株式会社

総合不動産企業のリスト株式会社(代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)の連結子会社であるリストデベロップメント株式会社(代表取締役社長：木内寛之、本社所在地：神奈川県横浜市、以下「LD」)は、北海道虻田郡ニセコ町曽我において、グループ初となる別荘用地分譲事業「Niseko Loop（ニセコ・ループ、以下「本分譲地」）の分譲販売を開始したことをお知らせいたします。

※本パースは販売促進用の参考イメージであり、実際の建築計画・仕様・外観等を確定するものではありません。本分譲地は土地のみの販売であり、建物は含まれておりません。眺望・景観は将来にわたり保証されるものではありません。建築にあたっては関係法令・行政指導等をご確認ください。■開発の背景

LD は、「世界に誇れる「本物」を、ここから。」をコーポレートステートメントに掲げ、首都圏を中心としたマンションやオフィスの開発、都心やリゾートエリアでのホテルやブランデッドレジデンスの開発などを手掛けております。特に、近年の国内外におけるニセコエリアへの注目度の高まりや、自然志向・二拠点居住への関心の拡大を背景に、北海道ニセコ周辺を注力エリアの一つと位置付け、2022年頃より開発用地の取得を進めてまいりました。

本分譲地は2023年に用地を取得後、造成工事の計画を進め、2024年11月に工事完了となり、この度、15区画の別荘用地として販売を開始しました。販売窓口は、リストグループで富裕層向け不動産仲介を行うリスト サザビーズ インターナショナル リアルティが担います。

■本分譲地のポイント

１. ニセコ町曽我の中でも良好なロケーション

本分譲地は、ニセコ高原教会の近隣に位置し、周囲には豊かな自然環境と落ち着いた景観が広がるエリアにあります。ニセコエリアの中でも住環境としての評価が高い曽我地区において、自然との調和を感じられる立地が特長です。また、敷地内からは木々の間越しに羊蹄山を望むことができる区画もあり、ニセコを象徴する景観を身近に感じられる点も、本分譲地ならではの魅力の一つです。

２. ニセコエリアを満喫できるアクセス性

幹線道路である道道66号線と343号線が交わる地点に近く、ニセコエリア各所へのアクセスに優れています。冬季は複数のスキーリゾートへ、夏季はゴルフ場や観光施設へもスムーズに移動でき、四季を通じてニセコの魅力を享受できる立地です。

３. 自然環境と利便性を兼ね備えた立地バランス

ニセコ中心部の賑わいからは適度な距離を保ちつつ、山間部の奥地に入り込みすぎない立地にあります。静かな環境と生活利便性の両立を実現できる点は、本分譲地ならではの特長です。

４. 長期滞在にも適した別荘用地

雄大な自然に囲まれた環境は、日常を離れた滞在時間を提供します。別荘用地として、滞在時の快適性と周辺環境の利便性を両立しており、長期滞在や二拠点居住といった多様なライフスタイルに対応可能です。

■物件概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11000/table/222_1_5f1b70dfb15275fddf0735bf3dc1aec8.jpg?v=202602051151 ]

今後もLDでは「不動産のスペシャリストとして、満足を超えた感動を提供する」という企業理念から、北海道をはじめ、俱知安町・ニセコ町の地域の皆様との関係を大切にし、北海道の更なる発展に貢献してまいります。

【リストデベロップメント株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町 4-47

代表 ：代表取締役社長 木内 寛之（きうち ひろゆき）

設立 ：1991年5月10日

事業概要 ：マンション・戸建て住宅・オフィスビル・テナントビルの企画・開発・分譲、

収益不動産の売買・仲介ならびに資産運用に関するコンサルティング、

不動産のプロパティマネジメントに関する業務

URL ：https://listdevelopment.jp/

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：562億円（2024年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/

1991 年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016 年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010 年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。