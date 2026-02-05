【2/17開催】うつ・発達障害でも一生食えるスキルを身につけてキャリアアップする方法～メンタル×キャリアのプロ集団が全ノウハウを教えます！～【無料／オンライン】

株式会社キズキ- 頑張れば壊れる。でも、頑張らなければ置いていかれる。一体どうすればいいの……？- 今のまま、ただ『こなすだけ』の毎日で、10年後も生き残れる自信がない- 発達障害の自分でも、誰にも文句を言われない『手に職』が欲しい

将来への漠然とした不安。同年代の活躍をSNSで見ては、胸が締め付けられるような焦燥感。そんな、出口の見えない暗闇の中にいませんか？

「キャリアアップ」という言葉が、今のあなたには眩しすぎて、逆に苦しく感じているかもしれません。しかし、世の中のキャリア論は、その多くが「健常者のための、体力勝負の勝ち残り方」です。それをそのまま真似しても、あなたが疲弊してしまうのは当然なのです。

でも、安心してください。 あなたがこれまでキャリアを築けなかったのは、あなたの才能が劣っているからではありません。単に、「メンタルの波や特性を無視しない、独自の戦い方」を知らなかっただけなのです。

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年2月17日(火)に、うつ・発達障害などの困難を抱える方が、空白期間への恐怖を払拭し、理想の条件で社会復帰・キャリアアップするための無料オンラインセミナーを開催します。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@WsFBX

プログラム内容 ～市場価値の高い人材へ～

本セミナーでは、数多くのうつ・発達障害の当事者を「市場価値の高い人材」へと変貌させてきたプロが、その全ノウハウを公開します。

特性を“武器”に変換する

弱点だと思っていた「こだわり」や「感受性」を、企業から求められる「専門性」に変える思考法

消耗しないキャリア設計

再発を防ぎながら年収を上げる、「アクセルの踏み方」と「ブレーキの残し方」

成功事例の解剖

無職・休職から、自分らしく働きながらキャリアアップを実現した先人たちの具体的事例

このイベントの「3つの安心」

これまで「相談会」や「セミナー」に参加して、緊張してしまった経験はありませんか？ KBCのイベントは、あなたの安心感を最優先にしています。

安心１.ラジオ感覚で参加OK

本イベントは、YouTube LIVEで実施いたします。カメラやマイクをオンにする必要は一切ありません。ご自宅でリラックスして、ラジオ感覚で「耳だけ参加」していただければ十分です。

安心２.質問はチャットでOK

講義中に気になったことは、チャット機能で匿名で送れます。「こんなこと聞いていいのかな？」という些細なことでも大丈夫。もちろん、他の方の質問を聞いているだけでもOKです。

安心３.「自分だけじゃない」と気づける

高学歴や進学校出身ゆえの「挫折の苦しみ」を乗り越え、専門スキルを武器に社会復帰した具体的な事例を紹介します。

登壇者紹介

うつ・適応障害・発達障害の”年収UP請負人”

宮田 一生

キズキビジネスカレッジ（KBC）南関東エリアマネージャー

社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士

新卒で個別指導塾の教室長業務、アパレル製品メーカーのECサイト運営・営業職を経て、地域密着多機能型施設にて生活相談員・支援（老人保健施設・デイケアなど）の管理業務に従事。

その後、東京都・神奈川県の多機能型福祉サービス事業所にて、就労移行支援・自立訓練（生活訓練）・就労継続支援B型の管理業務に従事した後、2023年にキズキへ入社。

【参加者限定特典】特別個別相談会をご用意しました

「私のこれまでの経歴でも、高度なスキルは身につく？」そんな、誰にも言えない個別の悩みについて、後日メンタル×キャリアのプロと1対1で話せる特別個別相談会を確保しました。

面談するのは、面談を担当するのは、伊藤みな美・北関東エリアマネージャー、宮田一生・南関東エリアマネージャー、岡村拓哉・関西エリアマネージャーの3人。「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。多くの人の就職を成功させてきた、支援のプロフェッショナルが面談に対応いたします。なお、面談担当者を指名することはできません。ご了承ください

ご希望の方は、お申し込みフォーム内のカレンダーから、そのまま相談日時を選択できます。

「まずは話を聞くだけ」でも構いませんし、イベントを聞いて「やっぱり相談はまだいいかな」と思えば、後からキャンセルも可能です。

面談するのは、経験豊富なメンタル×キャリアのプロです。「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。

※ご予約のタイミングについて 相談枠に空きがある場合に限り、イベント終了後でもご応募いただけます。ただし、枠には限りがあり、埋まり次第終了となります。少しでも気になる方は、イベント申し込みと同時に枠を確保しておくことをおすすめします。キャンセルはいつでも可能です。

イベント詳細

日時： 日時： 2026年02月17日（火）18:00～19:00

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

イベント参加の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

