ついに『金属が、泳ぐ。』可動式ステンレスルアー「メタリアル」販売決定。水道製造業が技術を活かし、一般消費者向け製品に挑戦

明和工業株式会社

水管橋をはじめ、金属製品製造業、仮設配管レンタル業を中心に「水」と「エネルギー」に関わる事業を展開する明和工業株式会社（代表取締役：関根聡史 新潟市西蒲区打越）は、自社の金属加工技術を活かし、製造過程で生じる金属の端材をアップサイクルしたステンレスルアー「メタリアル」を開発しました。本製品は、社内のプロジェクトチームにより企画・開発されたもので、2026年2月5日よりクラウドファンディングサイト「Makuake」にて、30日間のプロジェクトを実施いたします。

当社は、設立から50年以上にわたり、水管橋や水道管、仮設配管などの製造を通じ、インフラ事業を行ってまいりました。一方で、BtoBを中心とした事業形態から、一般消費者の方々に当社のモノづくりの技術を直接知っていただく機会は多くありませんでした。そこで、長年培ってきた金属加工技術と製造業の魅力をより多くの方に知っていただきたいという想い、そして社員それぞれの力を集約し新たな価値を生み出そうというコンセプトで、クラウドファンディングへの挑戦を決めました。

年間約50ｔ発生する“端材”に新たな“価値”を

製造現場で必ず発生する金属の端材。当社の工場では年間約50tものステンレス端材が発生しています。これらは通常、廃棄または素材としてリサイクルされますが、本プロジェクトでは「端材に新たな価値を与える」をテーマに、アップサイクル製品として再構築しました。端材だからこそ生まれる制約の中で、職人の技術を注ぎこみ、製品を作り上げました。この製品を通じて、製造業に携わる職人の技術や想いを伝えるとともに、環境負荷の低減や持続可能なものづくりにも貢献します。

【製品ラインナップ】

生餌のように動く関節付きモデル「メタリアル」と、関節なしの一体成型モデル「メタル」の2シリーズを用意。シリーズには、各3種の模様（鱗・輝・鏡）があります。

ー鱗（Uroko）ー

鏡面仕上げのボディに鱗加工を施しました。きらきら光る小魚のように泳ぎます。

ー輝（Kagayaki）ー

特殊な切削加工で表面に微細な段差を形成し、ヌメリ感のある光を演出。

ー鏡（Kagami）ー

鏡面加工が強く輝き、フラッシング効果を水中に届けます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Jo4jGxAKC7Q ]

■「メタリアル」シリーズ（関節付き）

メタリアル ー鱗（Uroko）ーメタリアル ー輝（Kagayaki）ーメタリアル ー鏡（Kagami）ー

■「メタル」シリーズ（関節なしの一体成型）

メタル ー鱗（Uroko）ーメタル ー輝（Kagayaki）ーメタル ー鏡（Kagami）ー

部署の垣根を超えたプロジェクトチーム

本プロジェクトは、「社員それぞれの力を集約し、新たな価値を生み出そう」というコンセプトのもと、営業・製造・人事・広報など部署も年齢も異なる様々な社員が、部署の垣根を超えて、企画・設計・デザインまでを一貫して行いました。楽しみつつも、技術に関しては一切の妥協なく進めて、開発した製品です。本プロジェクトは、BtoB製品とは異なる視点でのモノづくりに挑戦するとともに、社内における新たな挑戦や風土づくりの一環としても位置付けられています。

過去のクラウドファンディングの取り組みについて

https://www.meiwajp.com/news/2362/

クラウドファンディング概要

プロジェクト名：【金属が泳ぐ。】溶接技術が生んだ“可動式ステンレスルアー”『メタリアル』誕生

実施期間：2026年2月5日（木）～3月６日（金）

掲載プラットフォーム：Makuake

目標金額：150,000円

URL：https://www.makuake.com/project/metareal/

※サイトは2月5日よりオープンします

【お問合わせ先】

明和工業株式会社 広報・宣伝部

〒950-1348 新潟県新潟市西蒲区打越135-1 TEL：025-375-1007

Mail：PublicRelations@meiwajp.com

明和工業公式HP：https://www.meiwajp.com/