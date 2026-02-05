日本通運、「ロジスティクスソリューションフェア2026」 に出展

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎）は、2月12日（木）・13日（金）の2日間、東京ビッグサイトで開催される「ロジスティクスソリューションフェア2026」 に出展します。

近年、物流業界では、CO2排出量削減への対応や労働力不足への対策など、より複雑で高度な社会課題への解決策が求められています。日本通運は、長年培ってきた物流ノウハウと現場力を生かし、これらの課題に対して「実行可能な解決策」を提供することを目指しています。

本展示会のテーマ「持続可能なロジスティクス構築への道標」に沿い、お客様のサステナビリティ課題を体系的に整理し、それに対応するＮＸグループのソリューションと提供価値を分かりやすくご紹介します。

（当社出展ブースイメージ）ロジスティクスソリューションフェア2026

会期 ：2月12日（木）・13日（金）

開場時間：10:00 ～ 17:00

会場 ：東京ビッグサイト（西4ホール）

ブース ：027（西4ホール・4階）

主催者 ：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

下記ウェブサイト「来場事前登録」からの申し 込みで入場無料

URL： https://www.event-cross.com/lsfair/jp/registration.php

当社ブースでは、以下の商品・サービスをご紹介いたします。

◎NX-GREEN SAF Program

～次世代航空燃料を活用した「Scope3」削減サービス～

◎エコトランス・ナビ

～CO2排出量一括検索～

◎NRBOX

～サーキュラーエコノミーの実現～

◎誰にもやさしい倉庫

～サステナブルな物流サービス～

◎ＮＸ Truck＆Sea

～トラックと内航船をつなぐ新たな貨物輸送サービス～

ＮＸグループは、今後も脱炭素をはじめとするサステナブルビジネスへの対応を強化し、お客様とともに持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。