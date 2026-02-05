1980年代のEDWINを象徴するアイコニックなジーンズが限定復刻。ヒップホップ・グループFNCYとのコラボプロモーションも実施。

1980年代を象徴するアイコニックなジーンズが限定復刻

株式会社エドウイン

1981年、EDWINは世界を見据え、ヨーロッパへ挑んだ。

求められたのは、美しく身体に沿うタイトなジーンズ。ドイツで行われたジーンズ世界見本市で披露し

たロンドンスリムは、鮮烈なシルエットで世界のジーンズ関係者を驚かせた。その後、インターナショ

ナルベーシックというシリーズ名となり、次々とシルエットを世に放ち、EDWINのジーンズは世界的なベストセラーになった。

2026年、インターナショナルベーシック45周年を記念し、数々の名品のなかから3種が限定復刻。ロ

ンドンスリム、クラシックストレート、ニュートンスリム。原点の輝きが、いま再び息を吹き返す。

80年代の空気をまとったコラボレーション

ジーンズの名門と都会派ポップスが、思いがけない場所で手を結んだ。

EDWINインターナショナルベーシック45周年の節目に合わせて、日本のヒップホップグループ「FNCY」とのコラボレーションが実現。まわる日々のリズムを軽やかにすくい取るその軽快なグルーヴは、まるで80年代の風がふっと戻ってきたようだ。名作ジーンズの復刻に、メロウな空気をまとったサウンドが重なり合う。一本のジーンズと一曲の音楽。その組み合わせがこんなにも気分を上げるなんて、誰が想像しただろう。EDWINとFNCY。世代もジャンルも違う二つの世界が、ここでひとつになる。

キービジュアルだけでなく、スペシャルなコラボレーションMUSIC VIDEOも公開。さらに、ジーンズ購入者にはFNCYの新曲「GOOD 2 ME」スペシャルシングルCDをプレゼント。

製品情報

LONDON SLIM

トレンドを追いながらも、芯のある美学は失わない。数あるシルエットのなかでも、ひときわ輝くロンドンスリムは、他に並ぶもののない端正

なスリムラインで、やがて「ロンドンタイプ」という呼び名を生んだ名作。

Lot.E1410 Col.90/93

Size.28/29/30/31/32インチ

Price.9,790円（税込）

2026年2月4日予約開始

2026年2月20日一般販売開始

CLASSIC STRAIGHT

ジーンズの王道中の王道と言えるストレート。その潔さと渋みを、この一本はよく知っている。どんなスタイルにも平然と溶け込み、しかも自分の魅力はちゃんと主張する。ついでに言えば、ロールアップがやたらと似合う。

Lot.E1412 Col.00/93

Size.30/31/32/33/34インチ

Price.9,790円（税込）

2026年2月4日予約開始

2026年2月20日一般販売開始

NEWTONSLIM

冒険しすぎない、ほどよくルーズで気持ちいいシルエット。ラフ＆イージーなんて、ちょっと気取った言葉が流行ったあの頃の空気がこの一本にはちゃんと生きている。古くて新しい、みんな心のどこかで待っていたテイストがここにある。

Lot.E1431 Col.90/93

Size.28/29/30/31/32/33インチ

Price.9,790円（税込）

2026年2月4日予約開始

2026年2月20日一般販売開始

FNCY×EDWINコラボレーションミュージックビデオ「GOOD 2 ME」

FNCY 「GOOD 2 ME」

https://big-up.style/R5MIsdJpuu

MUSIC

Lyric : ZEN-LA-ROCK , G.RINA , 鎮座DOPENESS

Produce : G.RINA

MIX : D.O.I. (Daimonion Recordings)

FNCY×EDWINコラボレーションによる新曲「GOOD 2 ME」のミュージックビデオ。

本作はEDWIN「INTERNATIONAL BASIC」45周年を記念したコラボレーション作品で、約5年ぶりにスタジオ石が監督を担当。80年代のムードを引用したビジュアル表現を取り入れながら、“今の自分らしさ”を更新する映像作品に仕上がっている。

2026年を迎え、年齢や環境の変化を自然に受け入れながら、日常に寄り添うポジティブな感覚をFNCY流に描いた必見のMVとなっている。

限定ノベルティ

インターナショナルベーシック45周年記念の復刻ジーンズを購入すると

FNCYの新曲「GOOD 2 ME」8cmシングルCDをプレゼント。

【対象商品】

クラシックストレート(E1410-90/93)

ロンドンスリム(E1412-00/93)

ニュートンスリム(E1431-90/93)

FNCY

ZEN-LA-ROCK、G. RINA、鎮座DOPENESSの3人からなる日本のヒップホップ・グループ FNCY。2018年の結成以降、90年代ヒップホップのエッセンスを軸に据えながらも、それを単なる回顧に終わらせることなく、現代的な感覚でアップデートしたサウンドとムードで、独自のポジションを確立してきた。成熟したグルーヴとジャンルを軽やかに横断する柔軟な音楽性は、ヒップホップ・シーンにとどまらず、カルチャー全体からも高い評価を獲得している。

EDWIN×FNCYインターナショナルベーシック45周年キャンペーン特設サイト

https://edwin-mall.jp/shop/pages/inb45th.aspx

FNCY×EDWINコラボレーションミュージックビデオ「GOOD 2 ME」

https://youtu.be/lgRcL7CEpy0

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lgRcL7CEpy0 ]