『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』2月5日（木）オンラインアップデート実施！人気の東方アレンジ曲など新たに無料で4曲追加！ワイワイもFPも！「グルコス」シリーズ所有者限定セール開催

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、Nintendo Switch(TM)ダウンロード専用ソフト『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』にて2月5日（木）にオンラインアップデート（Ver.1.0.7）を実施し、新たに4曲の無料楽曲を追加いたしました。

■【アップデート内容（Ver.1.0.7）】『グルーヴコースター』シリーズ初収録の東方アレンジ曲や『テトテコネクト』の曲が登場！

『グルーヴコースター』シリーズ初収録となる4曲が『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』に登場。お馴染み森羅万象による「MY Heart Rate」、シリーズ初参戦となる玲瓏のHydrangeaによる「桜花爛漫」の2曲の東方アレンジ曲に加え、『テトテコネクト』の人気楽曲「雨夜月」、「永遠のテトテコネクト」を収録！ぜひお楽しみください。全ての曲は、アップデートするとすぐに「演奏」モードにてお楽しみいただけ、さらに「ストーリー」モードにも一部のステージに課題曲として追加されます。

楽曲追加（全4曲）※【演奏モード】で最初から演奏可能です。

・MY Heart Rate / 森羅万象 （東方アレンジ）

・桜花爛漫 / 玲瓏のHydrangea （東方アレンジ）

・雨夜月 / REDALiCE & DJ Genki feat. 藍月なくる （音楽ゲーム・バラエティ）

・永遠のテトテコネクト / MASAKI(ZUNTATA) （音楽ゲーム・バラエティ）

■「グルコス」シリーズ所有者限定セール開催！2026年2月23日（月）まで！

MY Heart Rate桜花爛漫雨夜月永遠のテトテコネクト

ホリデーセールを逃した方必見！グルコスシリーズ所有者限定のセールを開催いたします。『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』もしくは『グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!』のどちらかの本体ソフトを既にご購入いただいている方が対象となります。※詳しくはマイニンテンドーストアでご確認ください。

【所有者限定セール期間】2026年2月5日（木）～ 2月23日（月）まで

※どちらか未購入の場合は、セール価格で購入可能です。

１. 『グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!』をご購入済みの方限定セール！

→『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』が24%OFF！／4,980円（税込）

ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000089681

２. 『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』をご購入済みの方限定セール！

→『グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!』が24%OFF！／ 4,920円（税込）

ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000019180

【グルーヴコースターとは】『グルーヴコースター』は2011年にスマートフォンアプリとして誕生したタイトーのリズムゲームシリーズです。「音楽ゲーム×ジェットコースター！」をコンセプトに曲に合わせて現れるジェットコースターのようなレールの上を、プレイヤーのキャラクターが進み、レール上にあるマーカーにタイミングをあわせて操作を行うことで演奏をするゲームです。曲のイメージに合わせて作りこまれた背景グラフィックの再現は多くのプレイヤーの皆様より高い評価をいただいています。誕生から今日に至るまで、アプリ版、アーケード版、Steam版、Nintendo Switch版とさまざまなプラットフォームで展開し、シリーズ累計ダウンロード数は全世界で700万※を超えました。2019年11月より発売中のNintendo Switch版『グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!』から約6年ぶりの新作となる『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』は、進化したリズムゲームに加え、シリーズ初のストーリーモードを搭載し、音楽で楽しむスポーツ競技としての『グルーヴコースター』も体験できます。※2025年1月9日時点、『グルーヴコースター』 シリーズ（アプリ版、Steam版、Nintendo Switch版）の全世界における累計ダウンロード数。

【製品概要】

タイトル／ グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ

プラットフォーム：／ Nintendo Switch(TM)

ジャンル／リズムアクションゲーム

発売日／2025年7月31日（木）※体験版配信中

メーカー／株式会社タイトー

プレイ人数／1人

収録曲／63曲（2026年2月5日時点）

本体価格 ／ 5,980円（税抜）／ 6,578円（税込）

IARCレーティング／3歳以上

ニンテンドーeショップ／ https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000089681

権利表記／(C) TAITO CORPORATION

(C) 上海アリス幻樂団

【商標】※TAITO、TAITOロゴおよび「グルーヴコースター」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。