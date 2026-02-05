【RKKCS×ロアッソ熊本コラボイベント　第一弾】サポーター1万人と共に想いを届ける『一万馬力プロジェクト』を開催！

写真拡大 (全3枚)

株式会社RKKCS


全国の地方自治体と金融機関に自社開発のシステムを提供する株式会社RKKCS（本社：熊本県熊本市、代表取締役 社長：金子 篤）は、Jリーグクラブ「ロアッソ熊本」（運営会社：株式会社アスリートクラブ熊本、本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：藤本 靖博、以下 ロアッソ熊本）が参加する「明治安田J2・J３百年構想リーグ」（以下 百年構想リーグ）の期間中、百年構想リーグ優勝、そして最短でのJ2昇格をつかみとるべく、サポーター1万人と共に絵馬にその想いをしたため、届ける、『一万馬力プロジェクト』を実施いたします。集まった絵馬はプロジェクト終了後、ロアッソ熊本を通じて神社に奉納させていただきます。




RKKCS×ロアッソ熊本『一万馬力プロジェクト』

ロアッソ熊本の百年構想リーグ優勝、そして最短でのJ2昇格への熱い想いをサポーターとともに届ける本プロジェクト。ホーム4試合で、1万人のサポーターの皆さんに、オリジナル絵馬に想いをしたためていただくことを目指します。



ブースで書いていただいた絵馬は絵馬スタンドにかけていただき、集まった絵馬はプロジェクト終了後、ロアッソ熊本を通じて神社に奉納いたします。







RKKCS×ロアッソ熊本『一万馬力プロジェクト』開催概要

主　　催：株式会社RKKCS（協力：株式会社アスリートクラブ熊本）


該当試合：明治安田J2・J3百年構想リーグ　地域リーグラウンド【WEST-B】　


　　　　　第1節　2026年2月 8日（日） ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC


　　　　　第3節　2026年2月22日（日） ロアッソ熊本 vs ギラヴァンツ北九州


　　　　　第4節　2026年3月 1日（日） ロアッソ熊本 vs 大分トリニータ


　　　　　第8節　2026年3月29日（日） ロアッソ熊本 vs 鹿児島ユナイテッドFC


　　　　　※3月15日ガイナーレ鳥取戦での実施はございませんので、ご注意ください。


時　　間：9時30分～13時（試合開始前）


会　　場：えがお健康スタジアム　再入場口（北ゲート）付近※雨天時はコンコース内で実施予定



RKKCSは、ロアッソ熊本が掲げる「県民に元気を 子ども達に夢を 熊本に活力を」の理念に共感し、2008年からサポートカンパニー、2022年からはオフィシャルトップパートナー（ユニフォームパートナー）として支援しています。「人も、まちも、しあわせに。」をサステナビリティステートメントとして掲げ、地域のスポーツ振興を通じて熊本の活性化に貢献いたします。


▶RKKCSのサステナビリティ：https://www.rkkcs.co.jp/sustainability/



株式会社RKKCS

RKKCSは、日本の社会インフラを支えるサービスプロバイダーです。1966年の創業以来、北海道から沖縄まで300を超える地方自治体／50以上の金融機関に、自社開発のシステムを核に、導入から保守・サポートまで、トータルサービスを提供しています。今後も常に時代を先取るサービスの開発と提供を通して「期待を超える未来」を創造し、持続可能な社会の発展に貢献いたします。






【会社概要】


社　　　名　　：株式会社 RKKCS


本社所在地　　：熊本県熊本市西区春日3-15-60（JR熊本白川ビル11F）


代表取締役社長：金子 篤


事　業　内　容：ソフトウェアの開発・販売／システム導入支援・保守サービス／ファシリティマネジメント&コンサルティング


設　　　立　　：1966年7月


HP　　　　　 ：https://www.rkkcs.co.jp/　