【学生・就活生向け】私が学生時代に知りたかった『やりたいことの見つけ方』～自分の人生に答えを押し付けない１５のプロセスによる自己理解メソッド～100名限定オンライン相談が30分無料！
L&ILER合同会社（代表：今井莉来）は、学生・就活生を対象としたキャリア設計・自己分析コーチング「私が学生時代に知りたかった やりたいことの見つけ方」を実施いたします。
本プログラムでは、「やりたいことが見つからない」「自己分析のやり方が分からない」
「向いてる職業が分からない」「将来に対して不安がある」といった悩みに対し、
答えを押し付けない『自己理解メソッド』を用いたコーチングを行います。
代表の想い
私はこれまで、高校生・大学生を中心に、200名以上のキャリア・進路コーチング
に携わってきました。
その中で、そして私自身の周りでもよく耳にするのは、自己分析をしないまま社会に出て「思っていたのと違った」と悩んでしまう声です。
入社して間もなく辞めてしまった人、自分に合わないと感じながら、気持ちを押し殺して泣きながら会社へ向かっている人をたくさん見てきました。
そういった相談を受ける中で感じたのは、多くの人が“能力の問題”ではなく、
“自分を理解する方法”を知らないだけだということです。
自分は何を大切にしたいのか。
どんなときに納得できて、どんな選択に違和感を覚えるのか。
そうした感覚を言語化し、自分なりの判断軸を持ち、自己分析を行うことで、
進路や就職におけるミスマッチが減り、
結果として人や組織が本来の力を発揮できる社会につながっていくと私は考えています。
私自身も学生時代、とにかく自分と向き合い、何度も自己分析を重ねてきました。
本プログラムでは、私が「私が学生時代に知りたかった自己理解の方法」をひとつのメソッドとして形にしています。
このプログラムは、人生の正解を教えるものではありません。
一人ひとりが自分の人生に納得し、自分の意思で選択できる状態をつくること。
私は、そうした個人の納得感から始まる、より良い社会の循環を生み出したいと強く思っています。
15のプロセスによる自己理解メソッド
自分と向き合う15のプロセス
本プログラムでは、自己理解を深めるための「15のプロセス」を用いて、価値観・思考の癖・判断基準・選択などの背景を段階的に言語化し、キャリア設計へと導きます。
このプロセスは、進路選択や就職活動だけでなく、社会人になってからも使い続けられる一生身につく自己理解の方法です。
自己分析を行う目的とは
自己分析の目的は、「正解の進路を見つけること」ではありません。
自己分析を行う目的は、「自分の人生を、自分で選ぶため」です。
周囲の意見や世間的な正解に流されるのではなく、自分なりの判断軸を持ち、迷いながらも前に進める状態をつくること。
本プログラムは、学生・就活生が将来どんな選択をするときでも、自分の意思で決断できる力を育むことを目指しています。
こんな方におすすめ
対象：学生/就活生
- やりたいことが見つからない
- 自己分析のやり方が分からない
- 向いている仕事が分からない
- 将来に漠然とした不安がある
- 自分の軸や強みが分からない
- 自分一人だと解決できない
実施概要（個人向け）- 対象：学生・就活生
- 形式：オンライン（Zoom）
- 時間：30分
- 参加費：初回無料
- 申込方法：専用申込フォームより受付
▶︎https://forms.gle/PfCSog7hwM87gd1q9
学校・教育機関・企業向け導入について
本プログラムは、
学校・大学・専門学校・高校・企業向けのキャリア教育／研修としても導入可能です。
導入の特徴（学校）
- 生徒・学生が自分の価値観や判断軸を言語化
- 進路選択に対する主体性の向上
- キャリア教育・進路指導の質的向上
- 就職実績向上(ミスマッチ防止)（離職率減）
- 学生の満足度アップ
導入の特徴（企業）
- 人材育成・組織開発において、社員教育として“自己理解”を導入
- ミスマッチ採用防止
提供形式
- キャリア・進路講演
- 授業として導入
- 講座
- ワークショップ
- オンライン／対面対応可
学校や組織の方針・対象者に合わせ、内容・時間・形式は柔軟にカスタマイズ可能です。
代表/講師 今井莉来 プロフィール
今井 莉来（Lila Imai）
L&ILER合同会社 代表
キャリア教育講師
進路・キャリアコーチ
講演家
山梨県南アルプス市出身。県内唯一の音楽科がある音楽高校ピアノ科卒業。東京音楽大学 音楽学部 音楽学科 器楽専攻 卒業。大学4年生で上智大学に交流学生として抜擢。高等学校教諭一種免許状（音楽）取得。また大学在学中に、L&ILER合同会社を設立。現在は、L&ILER合同会社 CEO・L&ficcミュージックスクール代表・L&___音楽プロジェクト代表・音楽監督・演出家・講演家・進路、キャリアコーチ・講師・ピアニスト・また多数の企画開発やプロジェクト推進など幅広く活躍中。
会社概要
会社名 : L&ILER合同会社 (読み方:リラーゴウドウガイシャ)
所在地 : 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階
設立 : 2024年2月14日
代表 : 今井莉来
お問い合わせ先 : contact@liler.co.jp
事業内容 :
音楽制作及び音楽コンテンツの企画、制作、販売、配信及びプロモーション事業音楽教室及び教育プログラムの企画、運営及び講師派遣業務音楽イベント事