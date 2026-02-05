「やよい軒」公式X・Instagramそれぞれで実施『今日に、よいもの。バレンタインキャンペーン』
株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて2026年1月末現在365店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)
日本国内の「やよい軒」では、やよい軒公式X・公式Instagramにおいて、2025年3月より毎月『今日に、よいもの。』キャンペーンを実施しております。2月は『バレンタインによいもの』をプレゼント！毎月催事に合わせたプレゼントをご用意しておりますので、ぜひ、この機会にキャンペーンにご参加ください。
■キャンペーン概要
[X]
１.やよい軒公式アカウント(@yayoiken_com)をフォロー
２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」
賞品： Aladdin X2 Plus
照明一体型プロジェクター PA2P22U02DJ
当選人数：3名様
キャンペーン期間：2026.2.6(金)15:00～2.14(土)23:59
※当選者の方のみ、その場でDMが届きます。
※期間中、毎日15:00にキャンペーンの投稿がされますので、何度でもご応募可能です。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し、「リポスト」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
[Instagram]
１.やよい軒公式アカウント(＠yayoiken.official)をフォロー
２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」
賞品：バルミューダ BALMUDA The Range
当選人数：5名様
キャンペーン期間：2026.2.6(金)15:00～2.14(土)23:59
※当選者の方へのみ、2026年2月16日(月)以降「やよい軒」公式InstagramよりDMをお送りいたします。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
■本キャンペーンに関するお問い合わせ先
やよい軒お客様センター
https://www.yayoiken.com/contact/
電話対応時間 10:00～17:30
■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！
新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。
詳細はこちらからご覧ください。
https://www.yayoiken.com/mobile_apps/
アプリのダウンロードはこちらから