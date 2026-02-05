【2月5日公開】Web・アプリ版「Gガイド」にて『ミラノ冬季五輪 特集』ページ公開！放送局提供の公式番組情報で視聴体験をサポート
株式会社IPG（本社：港区、代表取締役社長：立見純一、以下「IPG」）は、Webブラウザ版・モバイルアプリ版の電子番組表サービス「Gガイド」にて、2026年2月5日（木）～2月22日（日）の期間限定で「ミラノ冬季五輪 特集(https://bangumi.org/special/olympic?ipg_prtimes=special)」ページを公開いたします。
IPGは、全国の放送局から公式番組情報の提供を受け、その管理・運用を行い「Gガイド(https://bangumi.org/?ipg_prtimes=home)」を運営しています。放送局の公式情報に基づく正確なスケジュールを配信する情報媒体として、本特集ページにおいても地上波放送予定の全試合の放送情報を集約・配信します。
■ ミラノ冬季五輪 特集ページの概要
画像はイメージです
今回の開催では、日本との時差により競技の多くが深夜や早朝の放送となります。
視聴スケジュールの管理や確認が複雑になりがちな状況に対し、「Gガイド」は公式情報ならではの即時性で緊急編成等にも連動し、快適な視聴環境をサポートします。
1 . 期間限定「特集タブ」の新設
ユーザーの利便性を高めるため、特集タブを新設。ミラノ冬季五輪特集ページへスムーズに遷移します。
2 . 日別放送スケジュール
放送情報は日付別ボタンで切り替え可能です。放送時間順に一覧でご確認いただけます。
期間： 2026年2月5日（月）～ 2月22日（日）
▼ミラノ冬季五輪 特集ページ(Webブラウザ版)(https://bangumi.org/special/olympic?ipg_prtimes=special)
（※1）モバイルアプリ版の「お気に入り」登録機能をご活用いただくことで、放送前に通知でお知らせを受け取ることが可能です。
■ 今後の展開
「Gガイド」では、2026年も様々な季節イベントやトレンドに合わせた特集ページを順次展開していく予定です。ユーザーの皆様には「探しやすい・見やすい」番組表体験を、企業の皆様には「届きやすい・伝わりやすい」PRプラットフォームを提供し、放送と視聴者、そして企業をつなぐ架け橋となることを目指します。
▼「Gガイド」特集ページの活用事例はこちら(https://www.ipg.co.jp/vpWv_T9k2/case005/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260105&utm_content=20260105)
■Webブラウザ版「番組表.Gガイド」
全国の放送局および配信サービスを運営する事業社から公式に番組コンテンツのデータをご提供いただいているWebブラウザ版の番組表です。PC／スマートフォンに対応し、注目のランキングやジャンルを絞って番組を紹介する機能もあり、様々な手法で番組を発見することができます。月間アクティブユーザーが約700万人（※2）にものぼる国内最大級の電子番組表サービスです。
（※2）2024年6～9月集計平均
▼Webブラウザ版「番組表.Gガイド」はこちら(https://bangumi.org/?ipg_prtimes=home)
■Gガイド テレビ番組表
全国の放送局および配信サービスを運営する事業社から公式に番組コンテンツのデータをご提供いただいているモバイルアプリ版の番組表です。月間利用者は約80万人（※3）にのぼります。注目のランキングやジャンルを絞って番組を紹介する機能もあり、様々な手法で番組を発見することができます。（※3）2024年10月～2025年4月集計平均
【ダウンロード】
Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ipg.gguide
App Store ：https://apple.co/3V9L5DS
【対象バージョン】
Android：Ver11.3.0（動作推奨環境 AndroidOS 6.0以上）
iOS：Ver6.2.0（動作推奨環境 iOS 13.0以上）
株式会社IPGについて
IPGは全国の放送局、配信事業者から正式にコンテンツ情報の提供を受け、公式に視聴コンテンツメタデータの運用を行う公認パートナー企業です。電子番組表サービス「Gガイド」の運用や視聴コンテンツメタデータの高度化を通して、生活者と視聴者のマッチングを最適化し、豊かな視聴体験を提供しています。視聴コンテンツを多くの生活者に最適に届けることで、エンターテイメントのある幸せな生活の構築を目指してまいります。
会社名：株式会社IPG
所在地：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝10階
代表取締役社長：立見純一
設立：1999年4月22日
URL：https://www.ipg.co.jp/
note：https://note.com/ipg_note/
Facebook：https://www.facebook.com/ipg.co.jp
X：https://x.com/IPG_inc