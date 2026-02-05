スルガ銀行グループのスルガビジネスソリューション株式会社と業務提携

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、静岡・神奈川を地盤とするスルガ銀行グループのスルガビジネスソリューション株式会社（本社：静岡県駿東郡長泉町東野字八分平500番地の12、代表取締役 奧野 吉彦、以下「スルガビジネスソリューション」）と、人材支援を通じた地域経済の活性化を目的に、業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。当社は今回の提携をもって、127の地域金融機関と地方転職・副業人材の活用を推進することとなります。

■ スルガビジネスソリューションとの提携の背景

スルガビジネスソリューションは、スルガ銀行グループの一員として「あってよかった、出会えてよかった、と思われる存在でありたい。」という企業理念を掲げています。スルガ銀行で培った高度な金融ITノウハウを基盤に、システム開発・運用、事務代行、人材サービスを提供し、地域企業が抱えるDX推進や業務効率化などの多岐にわたる経営課題の解決を推進しています。

当社は、経営幹部人材に特化した採用支援サービス『Glocal Mission Jobs（GMJ）』（https://glocalmissionjobs.jp/）と、副業マッチングサービス『Skill Shift』（https://www.skill-shift.com/）を運営し、地方中小企業が都市部の優秀な人材を経営幹部や後継者として、正社員採用、または副業採用をするための支援を行っています。

地方中小企業は、人口減少による人手・人材不足という課題に直面しています。この課題は、スルガビジネスソリューションのお取引企業においても同様に深刻な状況です。スルガビジネスソリューションの本社が所在する静岡県では、県内企業の4割以上が正社員の人手不足と回答しており(*1) 、喫緊の対応が求められています。今回、新たな施策として、『Glocal Mission Jobs（GMJ）』と『Skill Shift』を通じて、採用支援や副業人材の活用を強化することにより、各企業の成長、発展に寄与できると考え、本業務提携契約の締結に至りました。

本提携により、自らのスキルを地域貢献に生かしたいプロフェッショナル人材と、スルガビジネスソリューションのお取引先をマッチングすることで、地域経済の活性化に貢献してまいります。

*1 帝国データバンク「静岡県・人手不足に対する企業の動向調査（2025年4月）」

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250530-laborshortage202504-shizuoka/

≪スルガビジネスソリューション株式会社 概要≫

本社所在地 ：静岡県駿東郡長泉町東野字八分平500番地の12

代表取締役 ：奧野 吉彦

創立 ：1982年4月20日

出資金 ：5,000万円

ＵＲＬ ：https://www.sbsc.co.jp/

事業内容 ：・ソフトウェアの開発および販売

・コンピュータの運用管理

・計算受託

・コンピュータ導入に関するコンサルティング

・OA機器、コンピュータ機器等の販売

・労働者派遣事業

・有料職業紹介事業

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2025年9月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：

プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル94,000名、クライアント8,800社（2025年12月31日時点）

コンサルティング事業

実践型リスキリング事業

オープンイノベーション事業

地方創生事業

サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/