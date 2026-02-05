DIANA文庫　『身売り婚を決めた没落令嬢は、幼馴染伯爵令息の親愛に包み込まれる』2026年2月5日に発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浜崎克司）は、2026年2月5日にオトナ女子向け恋愛小説レーベル・DIANA文庫より『身売り婚を決めた没落令嬢は、幼馴染伯爵令息の親愛に包み込まれる』（著者：はづも／イラスト：緋月アイナ）を発売いたしました。Kindleやコミックシーモアなど、各電子書籍ストアにて配信いたします。

身売り婚を決めた没落令嬢は、幼馴染伯爵令息の親愛に包み込まれる

著者：はづも／イラスト：緋月アイナ

■ストーリー

家のために政略結婚を決めた貧乏令嬢フェリシアに、幼馴染で実業家のアレクシスから「なら、僕と結婚しよう」と申し出が…!?

父を早くに亡くし、不作続きで財政難のファロン子爵家。令嬢フェリシアは当主である兄を支えるため、「家を建て直せるならどんな男性にも嫁ぐ」と政略結婚に意気込んでいた。そんな彼女に、幼いころからの友人で、今や社交界が注目する若き実業家――エイデン伯爵家三男・アレクシスが驚きの提案をする。「なら、僕と結婚しよう」――!?

戸惑うフェリシアをよそに、アレクシスは自身の成功と財力を饒舌に語り、さらにフェリシアの母方である公爵家との繋がりを希望。「これはお互いにとって利のある結婚だ」と実業家らしい論理で押し切られ、気づけばふたりは握手を交わし“契約結婚”が成立していた。

身売り同然の結婚も覚悟していたフェリシアにとって、幼い頃からの知己で信頼できるアレクシスとの婚約はむしろ安堵の材料に。一方で、商売人の彼と“契約”を交わしたことを胸に刻み、身を引き締めて結婚に臨む決意を固める。

その頃アレクシスは、額に流れる汗を拭いながら内心の焦りを隠しつつ、「大丈夫。全て予定通りだ」と、悪人のように笑い……!?

■書籍情報

身売り婚を決めた没落令嬢は、幼馴染伯爵令息の親愛に包み込まれる

著者：はづも

イラスト：緋月アイナ

発売日：2026年2月5日

参考価格：500円（税抜）

レーベル：DIANA文庫

出版社：天海社

ISBN：9784295325314

ASIN：B0GCK34VGP

天海社・本書籍紹介ページ： https://tenkaisha.com/?p=8744

＜主な販売ストア＞

Amazon Kindle、ピッコマ、コミックシーモア、楽天Kobo、ｄブック、auブックパス、honto、BOOK☆WALKER、ブックライブなど各電子書籍ストアにて配信。

※各ストアでの販売は準備が整いしだい順次開始されます。

【株式会社ICE】 http://www.ice-inc.co.jp/

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング

設立：2006年2月20日

資本金：1億円

事業年度：毎年4月1日から3月31日まで

従業員数：70名（2024年3月31日現在）

代表取締役：浜崎 克司

事業内容：デジタルコンテンツ配信のITコンサルティング及びソリューション事業

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ICE 天海社 担当：三津田・雑賀

Tel: 03-6837-4800 / E-mail: tenkaisha_team@impress.co.jp

天海社公式サイト：https://tenkaisha.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7148-cd428c09a2ebf45e804b4a988edbbef6.pdf