2月18日(水)～2月24日(火)、＠cosme TOKYOにて、マジョリカ マジョルカのPOPUPイベントを開催！

株式会社資生堂

「かわいい」の魔法をかけるメイクアップブランド「マジョリカ マジョルカ」は、新技術「ウォッシャブルロック テクノロジー(TM)」を搭載したマスカラ「マジョリカ マジョルカ ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ」を2026年2月21日（土）に発売します。それを記念し、2026年2月18日(水)～2月24日(火)の期間、＠cosme TOKYOにてPOPUPイベントを限定開催します。

イベント会場では、「ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ」の商品を実際にお試し・ご購入できることはもちろん、ブランドの世界観を体感いただけるスペースをご用意しています。ミッションに参加した方にはオリジナル特典※を、また商品ご購入の方にはスペシャルな特典※もご用意しておりますので、ぜひこの機会にマジョリカ マジョルカのメイクアップアイテムをお楽しみください。皆さまのご来場をお待ちしております。

※ 特典はなくなり次第終了となります。

《マジョリカ マジョルカ POPUPイベント 概要》

◆開催場所：@cosme TOKYO POPUPスペース1F・エントランススペース

（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14番27）

◆アクセス：JR「原宿」駅 徒歩1分東京メトロ「明治神宮前」駅 2番・3番出口徒歩1分

◆開催期間：2026年2月18日（水）～2月24日（火）

◆コンテンツ：

１.新商品ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ商品タッチアップ

２.ミッションをクリアした方に、オリジナル特典(ブランドの商品や世界観モチーフのシール)※進呈

３.商品ご購入で、スペシャルな特典※を進呈

※ 特典はなくなり次第終了となります。

＊ 諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更になる場合がございます。

《2026年2月21日（土）発売「新次元マスカラ」について》

マジョリカ マジョルカ ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ

＜マスカラ＞

容量：6g

全2色

1,600円（税込1,760円）

＊価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

「ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ」は生活者の「まつ毛に負担をかけたくない、労わりたい」という意識が強まっている中で、「カールキープ力が弱くても、お湯で落とせるなら仕方ない」と諦めているマスカラユーザーの声に着目し発売します。

カールに強い油性タイプとお湯で落ちやすい水性タイプの良さを両立した資生堂初となる新技術「ウォッシャブルロック テクノロジー(TM)」を搭載し、美しいカールをキープしながら、まつ毛へ負担感なくお湯でするんとオフできるという、相反する2つのメリットを両立しました。

また、塗布具には「ムーンスリムブラシ」を採用し、毛のさばきやすさや液含みのちょうどよさ、まぶたへの付きにくさにもこだわりました。ふんわり軽い使用感の中味液との相性がよく、繊維フリーでも上品な美ロングまつ毛に仕上がります。

さらに、ブランド初となる、「NEOウォータープルーフ」を採用。汗や涙だけでなく、湿気や皮脂にも強くにじみにくい処方です。まつ毛をケアする「毛髪保湿」「毛髪保護」「毛髪補修」「つや」の美容成分も5種配合しています。

商品の詳細はこちらから：

https://www.shiseido.co.jp/mj/special/neolash/?rt_pr=tru25

《「マジョリカ マジョルカ」とは》

願えば叶う、かわいいの魔法 FULFILLS ALL YOUR WISHES

マジョリカ マジョルカは、2003年に誕生以来、「かわいい」への飽くなき願望をかなえる魔法のようなメイクアップブランドです。一瞬にして変身できるマジカルな効果をもつアイテムで、流行だけにとらわれないひとりひとりの「なりたいかわいい」を叶えます。

■マジョリカ マジョルカ ブランドサイト

https://www.shiseido.co.jp/mj/?rt_pr=tru25

■マジョリカ マジョルカ 公式Instagram

https://www.instagram.com/majolicamajorca.official/

■マジョリカ マジョルカ 公式X

https://x.com/majolica_tweets

■マジョリカ マジョルカ 公式Tik Tok

https://www.tiktok.com/@majolicamajorca_official