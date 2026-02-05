【フライングタイガー】「え、これが○○なの!?」新生活にぴったりのユニークな＜ナニコレ商品＞が大集合！

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、毎日の生活にワクワクをお届けする北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年1月から2月の間に発売した500種類以上の新商品の中から、ぱっと見ただけでは使用方法が想像しづらい＜ナニコレ商品＞をご紹介。周囲の人たちの笑顔をつくり、会話の盛り上げの一助になるアイテムが多数揃っています。

■これ、何かわかる？＜ナニコレ商品＞クイズ！・・・答えはページ下部へ！

思わず会話が生まれちゃう！7つの謎のアイテムを画像でご紹介。見た目だけで用途を当ててみて!

■さあ、答え合わせ！いくつ分かりましたか？

【１】マグ（ドバイチョコレート） 770円

美味しそうなチョコレート？と思いきや、今大流行中の「ドバイチョコレート」のマグ。このマグにコーヒーを淹れて、ドバイチョコレートを一緒に食べれば完璧です。（ドバイチョコレート自体の取り扱いはございません。）

【２】ケーブルホルダー 330円

散らばりがちなケーブルを1つにまとめてくれます。先端が見えるので、探す手間も省けて便利。かわいいカラーの2個セット

【３】キーホルダー（スマホホルダー） 550円

ブロックのおもちゃに見えるキーホルダーは、スマホを置いて動画を視聴する時に役立ちます。

【４】スマートフォングリップ 550円

スマホを持つ時に、しっかりホールドしてくれます。スマートで邪魔にならない、使い勝手が良いデザインです。

【５】フィンガーレスリング（LOVE) 440円

リングの上の主役は「親指」です。指相撲をするためのセット、ここにあり。

【６】クリップボード（消せるペン付） 990円

ただのクリップボードではありません。ホワイトボードがセットになっています。隠れ便利アイテム、あなたならどう使う？

【７】オーガナイザー(バンド付) 660円

ゴムの間にペンや定規の文房具を挟んで持ち運べます。背面には、ノートや本にくっつけることができるバンド付き。ペンケース要らず。

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2026年2月5日現在

※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。