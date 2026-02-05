2月22日はねこの日！毎年過去最高の売上を更新する「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」2月10日（火）から開催　「mofusand」と初コラボの「ニャン者めし鋼」や肉球の形をしたスイーツなど17種類が登場！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、2月22日の“ねこの日”に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類を発売する「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」を、2026年2月10日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて開催いたします。

※商品によって発売日・発売地域・価格が異なります。

■今年で4回目!毎年過去最高売上を更新する人気企画「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」

ファミリーマートは、ねこ関連市場の拡大やペットへの家計支出の伸長、2月22日の「ねこの日」を起点とした“ネコノミクス”の盛り上がりを背景に、ねこモチーフのオリジナル商品を展開してきました。2022年2月22日の「スーパーねこの日」をきっかけに実験的な取り組みとしてスタートし、2023年2月からは「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」として本格展開いたしました。回を重ねるごとにご好評をいただき、昨年は過去最高の売上を記録しました。ファミリーマートのカテゴリ横断企画の中でも併買率が高く、「ねこの日をファミマで楽しむ」という新たな楽しみ方が定着しつつあります。SNS上でも「全部買いたくなる可愛さ」「今年も楽しみにしていた」「推しねこを選ぶのが楽しい」といった声が毎年多く寄せられています。

4回目となる今年は、“肉球”や“しっぽ”など、ねこの魅力を細部まで表現した商品に加え、ねこをモチーフにしたオリジナルパッケージを多数ご用意しており、「ハイチュウ」や「忍者めし鋼」といった人気商品との初コラボ商品など、店内が“ねこだらけ”になる商品をラインアップしました。

さらに期間中、ファミペイを提示して対象商品をご購入いただくとスタンプが貯まり、「mofusand」オリジナルの景品などが抽選でもらえるキャンペーンを実施いたします。

この機会に、見て楽しい、食べておいしい、そして“ねこの支援にもつながる”ファミリーマートならではの企画をぜひお楽しみください。

■今年は「ハイチュウ」「忍者めし鋼」と初コラボ！肉球やしっぽなどねこを表現した商品なども登場！

今年の「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」は、「ハイチュウ」「忍者めし鋼」といった人気のお菓子とのコラボ商品をはじめ、「手に取りたくなる」「共有したくなる」かわいい仕掛けを随所に施し、ねこ好きの方はもちろん、幅広いお客さまに楽しんでもらえる”ねこかわいい”17種類の商品を発売いたします。

毎年大変ご好評をいただいている「mofusand」コラボ商品や、ヤマト運輸とのコラボ商品が今年も登場します。また、肉球やしっぽ、ねこの表情を表現した仕様で、さらにお客さまにねこの日を楽しんでいただけるように、人気が高い肉球をモチーフにした「肉球タルト」などの新商品を発売いたします。さらに、猫専門イラストレーター「Coony（クーニー）」さん描き下ろしパッケージの商品も展開し、手に取った瞬間から“もふもふ”の世界観を楽しめるラインアップとなっています。思わず写真に撮りたくなる、”ねこかわいい”商品にぜひご注目ください。

詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2602_familynyart_cp_EB57KuOW.html

【商品詳細】

■「mofusand」監修商品

【商品名】肉球タルト（いちご&チョコ）

【価格】230円（税込248円）

【発売日】2026年2月10日（火）※沖縄県では2月13日（金）発売

【発売地域】全国

【内容】にゃんこの肉球をイメージしたいちごムースをトッピングしたタルトです。タルト台の中には、なめらかなチョコカスタードを入れました。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全3種類です。

※数量限定

【商品名】mofusand わっふれ～む

【価格】232円（税込250円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】もちもち生地の四角いワッフルの中にカスタード味のクリームを入れました。焼印は全10種類、オリジナルシールが1枚入(全12種類ランダム)です。12種類のうち1種類は、ファミリーマートオリジナル描き下ろしデザインが入っています。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

【商品名】mofusand シリアルボウル&白桃ゼリー

【価格】873円（税込960円）

【発売日】2026年2月10日（火）朝10時～

【発売地域】全国

【内容】「かいじゅうにゃん」と「子猫」デザインのシリアルボウル付き白桃ゼリーです。シリアルボウルのデザインは2種類です。

※数量限定

【商品名】ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）

【価格】181円（税込195円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国（北海道、沖縄県を除く）

【内容】２種類のにゃんこのかわいい顔をかたどったおまんじゅうです。中身の餡はキャラメル味の「きゃにゃめるあん」

です。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

【商品名】肉球印のもち入りどら焼き こしあん

【価格】196円（税込211円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】ふんわりとした生地で、北海道産小豆を使用したこしあんと求肥もちを挟んだどら焼きです。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

【商品名】肉球すいーとぽてと

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】かわいい肉球型のすいーとぽてとです。やさしいお芋の甘さを味わえます。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

【商品名】にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味

【価格】135円（税込145円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】かわいいにゃんこの顔型クッキーです。フランス産発酵バター入りのミルククッキーとキャラメルクッキーを組み合わせました。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

【商品名】にゃんチパック（にゃあん&ホイップ）

【価格】165円（税込178円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国（沖縄県を除く）

【内容】肉球の焼き印を入れたパンにつぶあんとホイップをサンドしたランチパックです。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

【商品名】しっぽみたいなキャラメルクリームサンド

【価格】165円（税込178円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国（北海道を除く）

【内容】ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地でしましま模様のしっぽに見立てたパンに、キャラメルクリームをサンドしたちぎって食べやすいパンです。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】ハッピーニャーン

【価格】173円（税込186円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】とまらにゃい「コーンポタージュ」味のしあわせにゃハート型のハッピーターンです。パッケージはつながるデザインで全4種類です。

※数量限定

【商品名】ラムねこハイチュウ

【価格】238円（税込257円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】「mofusand」コラボのパッケージデザインは3種類です。かむほどしあわせなしゅわぁ～とラムネ入りのハイチュウです。

※数量限定

【商品名】ニャン者めし鋼 ピーチ味

【価格】170円（税込183円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】「mofusand」×忍者めし鋼コラボ商品です。にゃんこ型と肉球型の2種アソートのピーチ味グミで、パッケージデザインは全2種類です。

※数量限定

【商品名】午後の紅茶 おいしい無糖

【価格】158円（税込170円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】紅茶のシャンパンと称されるダージリン茶葉を20％ブレンドした香り豊かですっきりおいしい無糖のアイスティーです。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

(C)mofusand

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品については、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

※沖縄県では、一部商品の発売日・価格が異なります。

■「猫専門イラストレーターCoony（クーニー）」さん監修商品

【商品名】にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ

【価格】230円（税込248円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】「にゃんともおいしい」シリーズ初の濃厚なショコラテリーヌです。猫専門イラストレーターCoony（クーニー）さんによる、くろねこが描かれたパッケージデザインで、全4種類です。

※数量限定

【商品名】Coonyねこねこサコッシュ&ブラウニーセット

【価格】2,019円（税込2,220円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国のファミリーマート5,923店

【内容】猫専門イラストレーターCoony（クーニー）さん描きおろしデザインのオリジナルサコッシュと焼菓子を詰め合わせた商品です。

※数量限定

【商品名】Coonyねこティッシュ 220組

【価格】335円（税込368円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】ピュアパルプ100%で上質の大好評にゃ～トティッシュです。デザインは猫専門イラストレーターCoony（クーニー）さんデザインです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品については、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

■ヤマト運輸 コラボレーション商品

【商品名】クロネコのオムレット

【価格】276円（税込298円）

【発売日】2026年2月10日（火） ※沖縄県では2月13日（金）発売

【発売地域】全国

【内容】ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマトグルーㇷﾟ公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピングしました。紙ピック、パッケージともにデザインは全3種類です。

※数量限定

(C)ヤマトホールディングス・電通・坂崎千春

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品については、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

■昨年大好評だった「mofusand」デザインのホットスナック袋と、今年は中華まん袋もにゃんこデザインに！

キャンペーン期間中、ファミリーマート定番のホットスナック袋（ファミチキ袋）と中華まん袋が数量限定で登場します。ファミチキ袋は全5種類、中華まん袋は全3種類のパッケージデザインです。

【展開開始日】 2026年2月14日（土）～順次

【実施地域】 全国 ※中華まん袋のみ沖縄県を除く

※店舗によって開始日は異なります。

※袋のデザインをお選びいただくことはできません。

※数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります。

※店舗により取り扱いのない場合がございます。

■ファミリーマート限定「mofusand」オリジナルグッズなど豪華景品が合計222名に当たる「ファミペイ」スタンプ企画を開催！

期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、「mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ」やファミマポイント222円相当が当たります。

【実施期間】

・キャンペーン期間：2026年2月10日（火）～2月23日（月）まで

・応募期間 ：2026年2月10日（火）～2月27日（金）まで

◎mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ：22名さま

◎222円分ファミマポイント：200名さま

【対象商品】

ファミリ～にゃ～ト大作戦の「mofusand」コラボ全13種類

こちらのショーカードがついた商品が対象商品です

■対象のアイスを2個同時に買うと「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえる！

期間中、対象のアイスを2個ご購入ごとに、ファミリーマート限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間：2026年2月10日（火）AM10:00～2月23日（月）まで

※景品が無くなり次第終了

【対象商品】

こちらのショーカードがついたアイスが対象商品です。

■ファミマオンラインにて、”ふく（福）”と”癒し”を詰め込んだ「 HAPPY BOX」登場！

雑貨ブランドHAPiNS（REXT株式会社）が展開するオリジナルキャラクター「ふくふくにゃんこ」と、ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」が初めてコラボレーションした福袋「HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）」をファミマオンラインにて発売いたします。ファミッペが三毛猫「ミケランジェロ」の着ぐるみをまとった、もちもち触り心地のミニ抱きぐるみをはじめ、日常に癒しを届ける限定グッズを詰め合わせました。箱を開けた瞬間から“ふく（福）”と“癒し”を感じられる、特別なHAPPY BOXです。

【商品詳細】

※画像イメージ

【商品名】HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）

【価格】3,850円（税込）

【予約期間】2026年2月10日（火）10：00～2月23日（月）23：59

【受取期間】2026年6月19日（金）～7月2日（木）

※お渡し期間は変更となる場合がございます。

【内容】

・ミニ抱きぐるみ（全長約40cm）

・もこもこマット（約55cm）

・クリアファイル（A4サイズ）

・めじるしチャーム（約5.4cm×4.3cm）

・HAPiNS公式オンラインショップ限定クーポン（500円割引）

■余ったペットフードで“ねこへ恩返し”

昨年約3,000食分のごはんを回収した「ファミリ～にゃ～ト ペットフードドライブ」

店舗数を2倍にして今年も実施

ファミリーマートは、「ねこの日」をいつも癒してもらっているねこへ恩返しする日と考え、地域猫活動（保護猫活動を含む）への支援強化の観点から、昨年より、2月22日の「ねこの日」に合わせて、「ペットフードドライブ」を設置しました。本企画は、ご家庭で眠っている未開封のペットフードをファミリーマート店舗にお持ちいただき、保護猫などの食事支援に役立てていただく取り組みです。

昨年は、ねこに関する名前を持つ店舗を中心に実施し、多くの反響をいただき、全国のお客さまから合計「2,948匹のねこの1日分」に相当するペットフードが集まり、保護活動を実施している団体に保護猫たちへのごはんとして活用いただきました。昨年の反響を受け、今年は実施を熱望いただいた自治体やねこ好きの加盟店等店舗を拡大し、「ペットフードドライブボックス」を全国のねこにまつわる9店舗に設置いたします。お寄せいただいたペットフードは、昨年に引き続き、公益財団法人 日本動物愛護協会に寄贈させていただき、各地の保護活動を実施している団体に活用いただきます。

＜実施期間＞

設置期間 ：2026年2月10日（火）～ 3月2日（月）

回収・寄贈 ：2026年3月中旬

＜実施店舗＞

・福島黒岩店（福島県）

・川口猫橋店（埼玉県）

・入間扇町屋店(埼玉県)／入間市役所との連携により実現

・ムスブ田町店（東京都）

・渋谷キャットストリート店（東京都）

・千種猫洞通店（愛知県）

・猫屋町店（広島県）

・和歌山福島店(和歌山県)

・新宮湊店(福岡県)

さらに、キャンペーン商品の売上の一部を、公益財団法人 日本動物愛護協会に寄付し、地域猫活動に役立てます。

＜売上寄付の対象商品＞

「ファミニャルBakery」「ファミニャルSweets」が対象

・肉球タルト（いちご＆チョコ）

・クロネコのオムレット

・肉球印のもち入りどら焼き こしあん

・肉球すいーとぽてと

・にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味

・しっぽみたいなキャラメルクリームサンド

・にゃんチパック （にゃあん＆ホイップ）

※パッケージのこのマークが目印です

＜公益財団法人 日本動物愛護協会＞

HP：https://jspca.or.jp/

＜担当者の想い＞

昨年、「ねこの日」に合わせた新たな試みとしてスタートしたペットフードドライブ。「いつも癒しをくれるねこたちへ恩返しをしたい」という私たちの想いに、想像を超える多くのお客様が共鳴してくださいました。

地域の保護団体様からは「命を繋ぐ大切な支援になった」、加盟店からも「お客様と一緒に地域貢献ができて嬉しい」という温かい声を多数いただいています。

この一歩が、お客様、加盟店、そして保護を必要とする動物たちの笑顔に繋がる確かな手応えを感じ、今年は実施店舗を拡大することを決意しました。

ファミリーマートから始まる支援が、一匹でも多くのねこたちの幸せな未来へと繋がることを願っています。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

「mofusand」とは

もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、

とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、

小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。

2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！

mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp

mofusandアニメ絶賛配信中！

配信サイト：https://mofusand-anime.jp/