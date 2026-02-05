庭好きを魅了する人気庭園「ガーデニングミュージアム 花遊庭」の魅力と、これからの庭づくりのヒントが詰まった決定版 『暮らしが豊かになる庭づくり 花遊庭のガーデンスタイルBOOK』が発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『暮らしが豊かになる庭づくり 花遊庭のガーデンスタイルBOOK』（天野勝美、天野麻里絵／共著）を刊行いたしました。

庭づくりを楽しむすべての人に贈る！

季節ごとに花が咲き変わる28のテーマガーデンと

バラエティーに富んだ個人邸など、

さまざまなスタイルの庭が堪能できる

全国の園芸愛好家に愛されてきた「ガーデニングミュージアム 花遊庭」が、これからの時代に提案する庭づくり。魅力あふれる28のテーマガーデンをはじめ、心地よい庭を楽しむ個人邸の実例集、多様な条件に合わせた庭づくりの方法を、豊富な写真とともに紹介します。

おすすめの植物はもちろん、個人のお庭に取り入れやすい素敵な庭のある暮らしも提案。ナチュラルガーデンからローズガーデン、現代感覚の和庭まで、様々なガーデンスタイルのエッセンスと、時代や環境に対応した庭づくりのノウハウが凝縮された一冊です。

●目次

第1章 いつまでも居たい、心地よい庭、これからの庭

Message 暮らしが豊かになる庭

維持しやすい庭づくりの秘訣

第2章 心地よい庭の実例集 28のスタイルガーデン

Garden style1 コンテナーズガーデン／Garden style2 シェードガーデン／Garden style3 楽庭ガーデン／Garden style4 バリスタイルガーデン／Garden style5 クレマチスガーデン／Garden style6 イングリッシュホワイトガーデン／Garden style7 コテージガーデン／Garden style8 ローズガーデン／Garden style9 ジャンクガーデン／Garden style10 ベリー＆キッチンガーデン／Garden style11 ウィンザーガーデン／Garden style12 コッツウォルズガーデン／Garden style13 シークレットガーデン／Garden style14 テラスガーデン／Garden style15 セダムガーデン／Garden style16 ローズ＆フラワーガーデン／Garden style17 クリスマスローズガーデン／Garden style18 雑木林をくぐる／Garden style19 石舟が浮かぶ池の庭／Garden style20 現代感覚の和庭／Garden style21 ナチュラルガーデン／Garden style22 滝から流れに続く庭／Garden style23 オープンテラスのある和庭／Garden style24 アマカツ林と花の茶庭／Garden style25 グラスガーデン／Garden style26 東屋から眺める庭／Garden style27 ツリーハウスのあるアメージングガーデン／Garden style28 ウォールガーデン

第3章 心地よい庭を楽しんでいる個人邸実例

[憩いの和庭] 春～初夏 秋～早春

CASE1四季を感じて手入れが楽な「小さな花遊庭」を我が家に／CASE2 手間がかからないデザインへ家族の希望通りにリフォーム／CASE3 奥まった辻に佇み 茶室を臨む露地／CASE4 家族とゲストの駐車場に続く 統一感のあるモダンな和庭／CASE5 車椅子が乗り降りしやすい広いファサードと花が美しい庭／CASE6 家族みんなが庭時間を過ごす くつろぎのホームガーデン

第4章 悪条件を克服する 庭づくりのストーリー

駐車場やアプローチを庭にするアイディア

斜面でも庭にできる 花遊庭と一坪の庭

小さなフロントガーデン

1 春のコンサバトリー／2 ホワイトガーデンのコンサバトリー／3 小球根のシェードガーデン

ガーデン雑貨と寄せ植えをポイントに

リ・ガーデンで生まれ変わる庭

1 ベースの施工から植えつけ／2 生育から開花期まで

施工業者に上手に依頼するなら

第5章 心地よい庭にするための植物のケア

庭の骨格と要素

手入れに役立つ道具たち

水やりと枯れ葉の掃除

草花の手入れのコツ

初夏から夏の剪定

秋から冬の落葉樹と常緑樹の剪定

【著者プロフィール】

天野勝美（あまのかつみ）

昭和28年、愛知県生まれ。東京農業大学造園学科卒業。造園家、(株)豊田ガーデン代表取締役、豊田商工会議所常議員、豊田市教育委員。平成6年「ガーデニングミュージアム 花遊庭」を開園。平成11年、東京農業大学造園大賞受賞、令和5年、造園師部門で卓越した技能者に与えられる厚生労働省の「現代の名工」に選ばれ、表彰される。令和7年、黄綬褒章（造園工・卓越技能）を受賞。「花の庭づくり自由自在」（講談社）、「決定版 自分でつくるおしゃれで小さな庭」（共著／講談社）など著書多数。

天野麻里絵（あまのまりえ）

東京農業大学 地域環境科学部造園科学科卒業。「ガーデニングミュージアム 花遊庭」のヘッドガーデナーとして従事。2026年より独立。個人邸の庭のメンテナンスのほか、NHK「趣味の園芸」講師をはじめ、花の楽しみ方をテーマにしたカルチャー教室などの講座を持つ。『決定版 自分でつくるおしゃれで小さな庭』（講談社）、『一年中美しい手間いらずの小さな庭づくり』（家の光協会）、『4つの役割が決め手！ 宿根草でつくる自分好みの庭』（NHK出版）など著書多数。

HP https://www.kayutei.co.jp/

【書誌情報】

書名：暮らしが豊かになる庭づくり 花遊庭のガーデンスタイルBOOK

著者：天野勝美 天野麻里絵

発売日：2026年2月5日

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

判型：B５判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-635-58062-5

https://www.yamakei.co.jp/products/2825580620.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：小山内

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

https://www.yamakei.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7150-348c6dadfbc5c3f6bfbc1dfb27f6804a.pdf