令和の新定番ボードゲーム『タイパ至上主義(R)︎』、全国のヴィレッジヴァンガードにて順次発売開始！

SNSネイティブ世代向けのアナログゲームメーカー「TRYBE」は、Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を手がける「僕と私と株式会社」と共同開発したボードゲームブランド『タイパ至上主義(R)』を、2026年1月より全国のヴィレッジヴァンガードにて販売開始することをお知らせいたします。

※取り扱い商品・販売開始時期は、店舗により異なります。

■「タイパ至上主義(R)︎シリーズ」とは？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CANoGu6H-5Q ]

「タイパ至上主義シリーズ」は、「タイパ（タイムパフォーマンス）」を徹底的に追求し、あらゆるゲームの本質を最短時間で最大限に楽しめる、新感覚ゲームブランドです。

『タイパ至上主義麻雀(https://taipagames.base.shop/items/94862704)』では、従来の麻雀から牌の数を100枚カットし、複雑なルールも一切なし。全員あがれて、2人からでも遊べることから、SNSでは「これで麻雀を布教できる」「たった5分で麻雀の醍醐味が味わえる」と100万超のインプレッションを連発しました。

また、TVや新聞など多数のメディアでも紹介され、発売から1年未満で発行部数3万個を突破するヒット商品に成長。麻雀トッププレイヤーとのコラボ動画(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000071963.html)、タレントでプロ雀士の中田花奈氏とのコラボパッケージ発売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000197.000071963.html)、ドイツの世界最大級見本市(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000071963.html)への単独出展など、進化を続けています。

■ヴィレッジヴァンガードについて

「遊べる本屋」をキーワードに全国に約270店舗を展開する、本や雑貨、CDやDVDを融合的に陳列して販売する小売店。若者を中心に幅広い層に支持され、 売れ筋商品と共に趣味性の高い商品を中心に扱い、多くの人々に新たなカルチャーとの出会いを提供してきた、通称「ヴィレヴァン」。

ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/

■ 発売商品

タイパ至上主義麻雀

麻雀を「分かった気になれる」ゲーム。牌の数を136→36枚に大幅カット。難しいルールは一切なし！2人からでも遊べて、全員あがるまで続くので「ロン」や「リーチ」を何度も言えて

初心者も経験者も一緒に楽しめます。

♦︎商品名：タイパ至上主義 麻雀

♦︎内容物：麻雀牌36枚

♦︎価格：3,500円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2～4人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/mahjong

タイパ至上主義ポーカー

アジア最大級のポーカーの祭典「JapanOpenPokerTour」監修。5分でオールイン！本格チップ＆超短期決戦で、憧れの駆け引きをタイパよく体験できます。人生初のロイヤルストレートフラッシュも夢じゃない。

♦︎商品名：タイパ至上主義 ポーカー

♦︎内容物：カード28枚／チップ18枚

♦︎価格：3,500円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2～4人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/poker(https://taipa-games.com/products/poker)

タイパ至上主義花札

日本の伝統”花札”を「分かった気になれる」ゲーム。札の種類は半分。複雑なルールも、まるっとカット！言ってみたかった「こいこい！」を、何度も言える！駆け引きや小判を使った古典賭博体験が、5分でできます。

♦︎商品名：タイパ至上主義 花札

♦︎内容物：花札48枚／小判札12枚

♦︎価格：,1800円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/hanafuda

タイパ至上主義百人一首

日本の伝統” 百人一首”を「覚えた気になれる」ゲーム。歌の数は100→12に厳選。各歌は3枚入りでバンバン取れる。覚える時間は必要なし！5分で競技かるた決勝戦のようなスピード感が味わえます。

♦︎商品名：タイパ至上主義 百人一首

♦︎内容物：札36枚

♦︎価格：1,800円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2～4人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/hyakunin-isshu

タイパ至上主義判断「ひじ」か「ひざ」か

シリーズ初の完全オリジナル作品！最速で「ひじ」か「ひざ」か判断する”関節系”ハイスピードカードゲーム。「ビザ」「ピザ」「パエリア」なども登場し大混乱！？こういうものこそ、タイパよく！

♦︎商品名：タイパ至上主義

♦︎内容物：カード34枚

♦︎価格：1,800円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2～10人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/handan

タイパ至上主義判断あの現象に名前を

「あるある」だけど名前のない”現象”にぴったりの名前をつけて、みんなをうならせよう。SNSでバズった現象から殿堂入り現象まで厳選12種を収録。同じ現象に出会うたび、みんなでつけた名前を思い出すはず。

♦︎商品名：タイパ至上主義 あの現象に名前を

♦︎内容物：お題カード48枚／ホワイトボードカード6枚／ホワイトボードマーカー6本

♦︎価格：2,500円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2～6人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/anogensyou

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com

株式会社TRYBEについて

株式会社TRYBEは、SNSネイティブ世代向けのアナログゲームメーカーです。スマホやSNSが主流となった時代における若者のコミュニケーションに違和感を抱き創業しました。現代的な視点から、様々なアナログゲームブランドを展開しています。

■ 会社概要

代表取締役：山口 陽

所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29

事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売

HP：https://www.trybe.co.jp/

■ お問い合わせ窓口

公式X：@taipa_games

E-mail：h_yamaguchi@trybe.co.jp

