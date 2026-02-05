寒い季節にピッタリの「ITALIAグルメフェア」（2/5～）　イタリア全土のご当地グルメが手軽に楽しめる100種類以上の商品を販売開始

オイシックス・ラ・大地株式会社

食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高島 宏平）が展開する「Oisix」は、2026年2月5日（木）より、「ITALIAグルメフェア」としてイタリアの各地域の料理をご自宅で楽しめる商品の販売を開始します。寒くなり自宅で過ごすことが増えるこれからの季節に、家族でゆっくり食事したり、様々なスポーツの自宅観戦をする際のお供にもなるパーティーグルメを集めました。

■イタリアの名物料理が楽しめる加工食品やKit Oisixをはじめ、パーティー向けのグルメが大集合

寒い冬の季節にご自宅で楽しめるラインナップとなり、おうちの食卓で本格的なイタリアグルメを楽しめます。商品は100種類以上、ミールキットのKit Oisixが7種類販売予定です。新商品は、レンジでチンするだけで簡単に仕上がる定番ミートソースパスタ、トマトとエビのリゾットの素、ミラノ風カツレツ、正統派イタリアビールのモレッティなどが登場します。Kit Oisixは「イタリア気分で！アラビアータポーク」、「モッツァレラチーズのマルゲリータ鍋」、「鶏のカチャトーラ風 バルサミコ仕立て」、「モデナ産バルサミコ酢とチーズのサラダ」など、過去に販売して人気のあったイタリア料理のメニューを7種類再販します。大人からこどもまで家族みんなで楽しめる商品を揃えました。

▲レンジで簡単！定番ミートソースパスタ▲ミラノ風カツレツセット▲（Kit Oisix）イタリア気分で！アラビアータポーク≪商品詳細≫※価格は税込

販売開始：2026年2月5日（木）10:00～2月12日（木）9:59

販売URL：https://www.oisix.com/sc/italyfair(https://www.oisix.com/sc/italyfair)

商品名：レンジで簡単！定番ミートソースパスタ／規格：180g

販売価格：646円

概要：牛肉と豚肉、玉ねぎ本来の風味だけでなく、赤ワインやフォンドボー、ナツメグ、オレガノ等を入れしっかりとした味の本格ミートソースがレンジでチンするだけで手軽に食べられます。

商品名：レンジで簡単！トマトとエビのリゾットの素(2人前)／規格：148g

販売価格：734円

概要：ドライトマトとエビの具材が入ったリゾットの素が新登場します。

レンチン調理で手軽に本格的なトマトリゾットが仕上がります。

ご自宅ではお米を用意していただくだけです。

商品名：ミラノ風カツレツセット（トマトソース付き）／規格：380g(ｶﾂﾚﾂ300g+ﾀﾚ80g)

販売価格：1,382円

概要：おいしくリニューアルしました。衣はふわっと仕上げ、トマトソースはいつもの食卓に気軽に食べてもらいたいという思いから、ごはんにも合うように改良しました。

商品名：正統派イタリアビール！モレッティ(瓶) 330ml

販売価格：328円

概要：1859年創業のイタリアで最も歴史あるビールメーカーの一つ、特に「髭の紳士」がトレードマークとして有名です。ピザやフリットなどイタリア料理との相性が抜群です。

商品名：（Kit Oisix）イタリア気分で！アラビアータポーク

価格：2人前／2,159円、3人前／3,197円

商品説明：イタリア料理の「アラビアータ」をOisixらしく3つのトマトの旨みたっぷりのソースに。

華やかながら食べ応えも◎しっかりごはんのおかずになる粋な一品です。

商品名：（Kit Oisix）モッツァレラチーズのマルゲリータ鍋

価格：2～３人前 3,023円

商品説明：マルゲリータをお鍋で再現しました。にんにく、バジル、モッツァレラチーズに、鶏もも肉と粗挽きウインナーの旨みで食べごたえもあります。

食品宅配サービス「Oisix」について

2000年に設立。「つくった人が自分の子どもに食べさせられる食材のみを食卓へ」をコンセプトとした、有機野菜や特別栽培野菜など、できる限り添加物を使用せずに作った加工食品などの食品を取り扱うEC食品宅配サービスです。現在、会員数は360,887人（2025年9月末時点）で日本全国の方にご利用いただいています。

オイシックス・ラ・大地株式会社について

オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社に、事業所、学校などで給食事業を展開する「シダックスコントラクトフードサービス」、病院、高齢者施設、保育園、幼稚園などで給食事業を展開する「シダックスフードサービス」、買い物困難者向け移動スーパー「とくし丸」、米国でプラントベース食材のミールキットを展開する「Purple Carrot」などがあり、食の社会課題を解決するサービスを広げています。また、「サステナブルリテール」（持続可能型小売業）としてSDGsに取り組み、サブスクリプションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄が削減できるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチェーン全体でフードロスゼロを目指しています。