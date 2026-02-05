DIANA文庫『裏街のあやしい魔法商店１ ～美形闇商人との借金婚は突然に～』2026年2月5日に発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浜崎克司）は、2026年2月5日にオトナ女子向け恋愛小説レーベル・DIANA文庫より『裏街のあやしい魔法商店１ ～美形闇商人との借金婚は突然に～』（著者：木野美森／イラスト：蜂不二子）を発売いたしました。Kindleやコミックシーモアなど、各電子書籍ストアにて配信いたします。

裏街のあやしい魔法商店１ ～美形闇商人との借金婚は突然に～

著者：木野美森／イラスト：蜂不二子

■ストーリー

絶体絶命のピンチを救ってくれた闇商人フーディエと結婚したリオ。美貌の素顔を隠す夫と危険な「裏街」で始まる奇妙な新婚生活！

19歳で天涯孤独となった田舎育ちのリオは、頼った遠い親戚に裏切られ、奴隷として人買いに攫われてしまう。絶体絶命のそのとき、彼女を救ったのは、全身を黒で包み、真っ黒なベールとマスクで素顔を隠した青年商人・フーディエだった。「灰と骨商会」という店を営む彼は、魔女や魔法使い、占術師を相手に裏社会で怪しげな品々を扱う闇商人だという。

支払ってもらった身請け金の返済を申し出るリオに、フーディエは「でしたら、私と結婚しませんか」とさらりと提案。冷静で近寄りがたいのに世話焼きで過保護、マスクの下には思わず息をのむほど整った美貌――そのあまりのギャップにリオは戸惑いながらも、彼の店で“おかしな新婚生活”を始めることになる。

危険な「裏街」での店番にも慣れ、使い魔のしゃべるカラス・ディレクとも打ち解けてきた頃、ふたりはついに同じ部屋で眠ることに。しかしそこは、呪われた本が並ぶいわくつきの部屋で……!?

■書籍情報

裏街のあやしい魔法商店１ ～美形闇商人との借金婚は突然に～

著者：木野美森

イラスト：蜂不二子

発売日：2026年2月5日

参考価格：600円（税抜）

レーベル：DIANA文庫

出版社：天海社

ISBN：9784295325307

ASIN：B0GCJBJ1VT

天海社・本書籍紹介ページ： https://tenkaisha.com/?p=8742

＜主な販売ストア＞

Amazon Kindle、ピッコマ、コミックシーモア、楽天Kobo、ｄブック、auブックパス、honto、BOOK☆WALKER、ブックライブなど各電子書籍ストアにて配信。

※各ストアでの販売は準備が整いしだい順次開始されます。

【株式会社ICE】 http://www.ice-inc.co.jp/

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング

設立：2006年2月20日

資本金：1億円

事業年度：毎年4月1日から3月31日まで

従業員数：70名（2024年3月31日現在）

代表取締役：浜崎 克司

事業内容：デジタルコンテンツ配信のITコンサルティング及びソリューション事業

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ICE 天海社 担当：三津田・雑賀

Tel: 03-6837-4800 / E-mail: tenkaisha_team@impress.co.jp

天海社公式サイト：https://tenkaisha.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7149-aabfba944a401ae5a4cb79cde2ea01a9.pdf