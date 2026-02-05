Pacific Meta社外取締役に鈴木 修氏が就任

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役：岩崎 翔太、以下「当社」）は、2026年2月1日付で、鈴木 修（すずき おさむ）氏が社外取締役に就任したことをお知らせいたします。

■社外取締役就任の背景

当社は、ブロックチェーン・金融領域における事業拡大とともに、経営の意思決定の質およびガバナンスのさらなる向上が重要な局面を迎えています。





鈴木氏には、これまで当社の組織顧問として参画いただき、事業戦略や組織づくりを含む経営全般にわたり、継続的なご助言をいただいてまいりました。事業と組織の両面に深く精通し、数多くの企業成長フェーズに関与してきた鈴木氏の知見は、当社の経営判断において重要な示唆を与えてきました。こうした実績と信頼関係を背景に、当社の中長期的な成長および経営体制の高度化を目的として、このたび社外取締役として迎える運びとなりました。

鈴木氏には、これまで培ってこられた豊富な経営・組織人事の経験をもとに、当社の意思決定に対して客観的な視点からご意見をいただき、持続的な成長に向けた経営体制の強化にご助力いただけるものと考えております。

■新社外取締役の概要

氏名：鈴木 修（すずき おさむ）

就任日：2026年2月1日

現職：TOMORROW COMPANY INC. Founder & CEO

■鈴木 修氏 コメント

鈴木 修氏

境界と構造の揺らぐ新たな経済圏に、Pacific Metaはブロックチェーンによる新しい輪郭を描き、形を創っていきます。

そこには、緻密な革新性と堅牢なガバナンスの高度な止揚が不可欠です。

その二項を、時に独立的に、時に並存的に捉えながら、社外取締役としての角度と時間軸で複眼的に問い、対話を重ね、経営としての意思決定と実行の精度を高めていきます。

ひいてはメンターとして、岩崎さん率いるリーダーシップチームの輪郭を明瞭にし、その輪郭に厚みを与える伴走を重ねてまいります。

■鈴木 修氏 プロフィール

大学在学中に起業後、株式会社インテリジェンス、株式会社サイバーエージェント、グリー株式会社、株式会社SHIFT、株式会社ミラティブなどにおいて、スタートアップからメガベンチャー、上場企業に至るまで、事業フェーズや業界、経営の位相が異なる多様な企業の経営の要所要職を担い、事業と組織の成長をリード。

現在は、創業者兼代表取締役であるTOMORROW COMPANY INC.において、アドバイザーや社外取締役として、経営・事業・組織・資金の戦略策定から実行までを立体的に支援。あわせて、経営者および経営チームのメンターとして、上場企業のチェンジマネジメントやスタートアップの上場及びグロースに伴走している。

また、東証グロース市場のカバー株式会社や宇宙スタートアップの株式会社ElevationSpaceをはじめとする複数社の社外取締役を務めるほか、ベンチャーキャピタルおよび個人投資家として、国内外で数多くの投資も行っている。

■代表取締役 岩崎 翔太コメント

このたび鈴木 修氏に社外取締役としてご参画いただけることを、大変心強く感じております。当社は今後、より成熟した強い組織へと進化していきたいと考えており、そのためには事業成長と並行した組織力の強化が不可欠です。

鈴木氏はサイバーエージェントやSHIFTなど、組織づくりに強みを持つ企業でご活躍されてきました。これまでも組織面の課題についてご相談してきましたが、常に高い解像度で示唆をいただき、確かな手応えを得ております。



当社がさらなる成長を遂げるにあたって鈴木氏の力が不可欠だと感じ、社外取締役としてお迎えすることとなりました。

■今後の経営体制について

当社は今後も外部の専門的知見を積極的に取り入れながら、経営体制およびガバナンスの強化を進めるとともに、事業のさらなる成長を通じて、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Pacific Meta 広報担当

お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/

■株式会社Pacific Metaについて

Pacific Metaは、事業戦略の立案からトークン設計、資金調達、マーケティングまで、ブロックチェーン事業の立ち上げと運営を包括的に支援しています。創業から3年で160件以上のプロジェクトを支援し、国内外41カ国以上のプロジェクトに携わるグローバルチームとして、日本発・海外発の双方からビジネスの展開をサポートしています。ブロックチェーンやトークンを活用した事業が、社会実装へと迅速に到達できるよう、人材・ノウハウ・ネットワーク・投資のあらゆる側面から伴走しています。

【会社概要】

所在地：東京都港区芝2丁目2番12号浜松町PREX8階

代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太

設立年月日：2022年8月10日

事業内容：ブロックチェーンアクセラレーター事業

・ブロックチェーン事業構想・設計支援

・金融インフラ設計・実装支援

・デジタルアセット実装・活用支援

・グローバル展開・エコシステム構築支援

資本金：6.3億円（資本準備金含む）

公式サイト： https://pacific-meta.co.jp/