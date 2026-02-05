『友野一希2026カレンダー』 が発売！ オンデマンドで好きな写真を自由に選べる！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、オンデマンドプリントサービス『fabli（ファブリ）』にて、フィギュアスケーター友野一希選手の「写真を選べるカレンダー」を発売しました。

●好きな写真を選べるカレンダー！

フィギュアスケート男子シングルで活躍する友野一希選手のオンデマンドカレンダーが登場！ 厳選された写真のなかからお好きな写真を選んでつくる、完全オーダーメイドのカレンダーです。各月の写真は、40枚超の写真から自由にチョイスが可能。ぜひこの機会に、世界にひとつだけの一冊をつくってみませんか？

●カレンダーのタイプは3種類！

カレンダーの判型は、「A3ハンガー」「A4中綴じ」「卓上プラケース」の3種類をご用意。用途に合わせてお好きなタイプをお選びください。それぞれアザーカットを使用しているので、複数タイプの作成もお楽しみいただけます。

［通常版：A3ハンガー］ヨコ297mm×タテ420mm

縦長の大判カレンダーです。ミシン目入りなので一枚ずつきれいに切り離すことができます。

［通常版：A4中綴じ］297mm×タテ420mm

横長の写真を採用した中綴じタイプ。毎日の予定を書き込める実用的なカレンダーです。

［通常版：卓上プラケース］ヨコ174mm×タテ100mm

ご自宅からオフィスまで、さまざまなシーンで使える卓上タイプ。デスクや飾り棚におすすめです。

※表紙の写真は固定されています。予めご了承ください。

●友野選手セレクトの”特別版”も！

「通常版」に加えて、友野一希選手自身が写真をセレクトした「Special Edition 友野一希セレクト」もご用意！ 選手本人が選ぶ”ベストショット”をご堪能ください。

［Special Edition：A3ハンガー］

［Special Edition：A4中綴じ］

［Special Edition：卓上プラケース］

※「Special Edition」の写真は、「通常版」には含まれません。

●カレンダーは4月始まり！

新年度のスタートに合わせて、4月始まりのカレンダーを採用。友野選手の写真とともに素敵な1年をお過ごしください。

●「おすすめプリセット」での注文もOK！

写真のチョイスが難しい方は、あらかじめ候補写真がセレクトされた「おすすめプリセット」を選択することもできます。プリセットをベースに、一部写真を入れ替えることも可能です。

【商品情報】

■タイトル

『友野一希2026カレンダー』

■販売価格

［A3ハンガー］ 5,490円（税込・送料込）

［A4中綴じ］ 4,490円（税込・送料込）

［卓上プラケース］ 3,830円（税込・送料込）

■注文受付期間

2026年2月22日（日）23:59まで

■編集可能期間

2026年3月1日（日）23:59まで

※ご注文・決済完了後、専用ページで各月の写真をセレクトいただけます。編集期限までに印刷を依頼されなかった場合は、「おすすめプリセット」にてお送りいたします。

■商品お届け時期

2026年3月末予定

■フォトクレジット

Photo by Joe Kobashi

(C)︎Fantasy on Ice

(C)︎Dreams on Ice

(C)︎Medalist on Ice

■商品販売ページ

https://shop.fabli.shop/kazukitomono2026

※初めて利用される方は、「fabli」の新規会員登録をお願いします。

■ご注文方法

https://shop.fabli.shop/pages/calendar-manual

※パソコン、スマートフォン、タブレットからご注文いただけます。

【fabli（ファブリ）とは】

「fabli（ファブリ）」は、写真集、ポスター、カレンダーなどの逸品を一冊（部）から生産するオンデマンドプリントの技術を生かしたオンラインショップ。大量のデータベースから好みの写真を選び自分だけの一冊をつくれる「選べる写真集」や「選べるカレンダー」など、「たった一人の誰かのこだわり」を実現するオンラインショップ、それが「fabli（ファブリ）」です。

