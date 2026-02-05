“Fancy Time”モチーフのナムコオリジナルプライズや特典が盛りだくさん！ Pokemon Fancy Time キャンペーン in namco

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、ファンシーなデザインがかわいい『Pokemon Fancy Time キャンペーン in namco』を、2026年2月13日(金)から2026年4月5日(日)まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」で開催します。

本キャンペーンでは、対象のクレーンゲーム機に500円を投入でナムコオリジナル特典の引換券がもらえます。引換券1枚で「きらきらステッカー(全16種)」を、引換券3枚で「アクリルキーホルダー(全15種)」をランダムで１つプレゼントします。さらに、ナムコポイントアプリのクーポンご提示で、ナムコオリジナルデザインの「ナムコオリジナルクリアファイル(全1種)」をお渡しします。また、“Fancy Time”をモチーフにした大型のピカチュウのぬいぐるみや中型のニンフィアとサケブシッポのぬいぐるみなどナムコオリジナルプライズがクレーンゲーム機に登場します。

『Pokemon Fancy Time キャンペーン in namco』特設サイト

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/pokemon2026/(https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/pokemon2026/)

■”Fancy Time”モチーフのナムコオリジナルプライズが登場！

ナムコオリジナルプライズが、2月13日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」で順次登場します。淡い色味がかわいいピカチュウのぬいぐるみやニンフィアとサケブシッポのぬいぐるみなど、注目景品をぜひGETしてください。

ポケットモンスター めちゃもふぐっとぬいぐるみ

Fancy Time～ピカチュウ～

サイズ：約42cm

ポケットモンスター もふぐっとぬいぐるみ

Fancy Time～ニンフィア・サケブシッポ～

サイズ：

ニンフィア約31cm

サケブシッポ約24cm（全長約33cm）

■対象クレーンゲーム機プレイでナムコオリジナル特典をプレゼント！

2月13日(金)より、キャンペーン実施の「ナムコ」のお店で対象のクレーンゲーム機に500円投入でナムコオリジナル特典の引換券がもらえます。引換券1枚で「きらきらステッカー（全16種）」を、引換券３枚で「アクリルキーホルダー（全15種）」をランダムで1つプレゼントします。

きらきらステッカー(全16種)

サイズ：約W6cm×H6cm

きらきらのホログラムがかわいいステッカー

アクリルキーホルダー(全15種)

サイズ：約W5cm×H5cm

ぷっくり加工がかわいいアクリルキーホルダー

■ナムコオリジナルデザインの「クリアファイル」をプレゼント！

キャンペーン期間中、ナムコポイントアプリのクーポン提示で、「ナムコオリジナルクリアファイル(全1種)」をプレゼントします。

オリジナルクリアファイル(全1種)

サイズ：約Ｗ22cm×Ｈ31cm

◆「ナムコポイントアプリ」とは◆

「ナムコ」の店舗がお得で楽しくなる無料のポイントアプリです。「ナムコ店舗への来店」や「アプリ内クエストをクリア」することでポイントを獲得することができ、獲得したポイントを「各種プレゼント」や「ゲームがお得に遊べるクーポン」などに交換することができます。

ナムコポイントアプリ ダウンロードページ： https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/

■テレビアニメ「ポケットモンスター」作品紹介

ポケットモンスター、縮めてポケモン。

この星の不思議な不思議な生き物。

空、海、森、街の中と至る所でその姿を見ることができる。

不思議なペンダントを持つパルデア出身の少女、リコ。

謎のモンスターボールを持つカントー出身の少年、ロイ。



広大なポケットモンスターの世界を舞台に

リコとロイの新たな冒険が始まる！

ふたりを待ち受ける出会い、そして運命とは─!?

これは、冒険を通じて大事な何かを「見つける」物語。

テレビアニメ「ポケットモンスター」は毎週金曜よる6時55分からテレ東系にて放送中!

※一部地域では放送日時が異なります

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

(C)Bandai Namco Experience Inc.