ERPC、Solana Direct Shreds（Shredstream）に Dublin リージョンを開設。世界9拠点で最速検知の成立範囲を拡張し、開発体験と実運用条件の均質化を推進

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、Solana Direct Shreds（Shredstream）において、新たに Dublin リージョンを開設したことをお知らせします。

本対応により、ERPC の Direct Shreds は世界9拠点から Shreds を配信する体制となりました。ERPC は Jito が提供する全リージョンをカバーした上で、追加拠点も含めた配信網を構成しています。Direct Shreds は、Solana の実運用において最初に流れる一次データである Shreds の検知条件を、地域差なく成立させるための基盤として設計されています。

Solana の実運用結果を規定する「検知の前段」

Solana の実運用では、トランザクション送信、ブロック生成、Shreds 検知、状態更新、周辺処理が短い周期で連続し、前の結果が次の判断条件になります。検知が遅れれば送信判断が遅れ、送信が遅れれば次に観測される状態が変わり、差は連鎖として拡大します。ここで最前段に位置するのが Shreds です。RPC や WebSocket の平均応答が速いだけでは、実運用の成立条件は固定されません。Shreds の検知が揺らげば、後段のすべてが揺らぎます。

実運用で支配的になるのは、短い時間の平均値よりも、ピーク時の遅延分布と連続稼働時の安定性です。通信のばらつき、瞬間的な切断、再接続時の挙動は、検知の空白を生み、その空白が送信と追従のタイミングを崩します。Direct Shreds は、この最前段の検知条件を継続的に成立させることに焦点を置いた配信基盤です。

開発環境は世界中に存在するという前提と、地域差の解消

Web3 の開発環境は世界中に存在し、プロジェクトは地理条件に縛られずに組まれます。つまり、開発と運用の体験品質が特定地域に偏る構造を放置すると、プロジェクトの成長速度と安定性が地理条件に依存する状態になります。ERPC は、開発者の皆様や運用者の皆様が、どの地域にいてもできるだけ同じ前提条件で検証と運用を組み立てられる環境づくりに努めており、継続的な改善を行なっております。

地域差が生まれる典型は、遠距離接続が常態化し、検知経路が長くなることです。距離はレイテンシだけでなく、経路上の混雑点、ジッタ、瞬断リスク、再送の発生条件を増やします。近くで捌ける地点が増えるほど、検知条件は固定され、プロジェクト側はロジックや運用設計を地理条件に引きずられずに進められます。

グローバルカバレッジが「最速の成立範囲」を押し広げる理由

Solana はリーダースケジュールが世界を周回し、ブロック生成の起点が常に動きます。起点が動く以上、最速検知の成立地点も局面ごとに動きます。したがって、最速検知を成立させる設計は、単一拠点の最適化で完結しません。最速検知が成立する範囲そのものを広げ、局面ごとに最速となる地点を増やすことが、実運用の結果を安定させます。

また、各リージョンの Shredstream は、同一ブロックであっても到達タイミングや欠損傾向が完全一致しません。これはネットワーク経路と混雑条件が異なるためです。カバレッジが増えるほど、プロジェクトは「最速が成立する地点」を増やせます。さらに、複数リージョンを観測・併用する構成により、ピーク時の揺らぎや欠損が結果へ与える影響を抑える設計余地が増えます。

Dublin リージョン開設がヨーロッパにもたらすもの

ヨーロッパは利用密度が高く、開発・運用の実体が集中しやすい地域です。この条件下では、単一拠点に負荷が寄りやすく、ピーク時の通信条件が変動しやすくなります。Amsterdam、Frankfurt、London に加え Dublin を新たに配置することで、ヨーロッパ内で近距離に収まる利用者の範囲が拡大し、各地域にとって最速検知が成立する地点が増えます。

この拡張は、速度だけの話ではありません。遠距離通信が減るほど、経路負荷が下がり、混雑点が分散し、再接続や揺らぎが減ります。結果として、検知の連続性が安定し、ピーク時に崩れにくい配信条件が成立します。ヨーロッパ内のカバレッジ拡張は、利用の多い地域だからこそ、速度、安定性、負荷分散を同時に改善する効果が大きくなります。

距離を短くすることがネットワーク全体を最適化する

遠距離通信は、個々の利用者の遅延だけでなく、ネットワーク全体の負荷を増やします。長い経路は、混雑と揺らぎが生まれる地点を増やし、ピーク時には不安定性が顕在化しやすくなります。近くで捌ける地点が増えるほど、各利用者は短い経路で Shreds を受信でき、トラフィックは地理的に分散し、ネットワーク全体の条件は安定します。ERPC がグローバルカバレッジを拡張し続ける理由は、世界中の開発体験と UX を引き上げることと同時に、ネットワーク前提そのものを健全に保つためです。

世界9リージョン Direct Shreds 配信体制

ERPC の Direct Shreds は、以下の9リージョンから配信されています。

- Amsterdam- Frankfurt- London- Dublin- New York- Chicago- Salt Lake City- Tokyo- Singapore

この配信網は、各地域で最速検知が成立する範囲を拡張し、地理条件に依存しない開発と運用の前提を整えるための基盤です。ERPC は今後も、Direct Shreds の配信品質とカバレッジを継続的に改善し、実運用条件の上限を引き上げていきます。

問い合わせ・相談

Solana Direct Shreds（Shredstream）の構成、リージョン選定、マルチリージョン活用に関するご相談は、Validators DAO 公式 Discord にて受け付けています。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja