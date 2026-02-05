2/5、月額500円で無制限に使える議事録アプリ「DeepNote」を正式リリース！

株式会社NEXT STANDARDS

株式会社NEXT STANDARDS（代表取締役：中尾公洋、以下「当社」）は、授業・講義・会議の音声をリアルタイムで文字起こしし、議事録作成からテスト生成、共有までを一括で行えるAI議事録アプリ 「DeepNote」 を正式にリリースいたしました。

サービスサイト：https://next-standards.com/deepnote

Apple Store：https://apps.apple.com/jp/app/deepnote/id6757280646

■ 開発背景

近年、AIを活用した議事録・文字起こしサービスは増加していますが、多くのサービスは高価格帯に設定されており、学生や個人にとって継続利用が難しいという課題がありました。また、議事録作成は依然として時間と手間がかかり、特定の人に負担が集中するケースも少なくありません。

当社はこうした課題に着目し、

「誰でも簡単に、そしてお手頃に議事録を使える世界をつくる」

という理念のもと、DeepNoteの開発を進めてまいりました。

■ DeepNoteの主な特長 （リアルタイム文字起こし・高精度音声認識）

最高水準の音声認識技術を採用し、授業や会議の内容をリアルタイムで正確に文字起こしします。複数人の会話でも、自然で読みやすい文章として記録します。

またDeepNoteは、従来主流であった「高精度なクラウドASR」から、「軽量ASRモデル」を活用した設計へと転換することで、音声認識にかかるコストを常時大幅に削減しています。

この技術的な最適化により、品質を維持したまま最大100%レベルのコスト効率改善を実現しています。

１.自動議事録・要約生成

会話の文脈を理解し、重要なポイントを整理した議事録を自動生成。後から見返した際にも内容を素早く把握できます。

要約生成後の画面テスト生成後の画面２.テスト生成機能

議事録の内容をもとに理解度を確認するテストを自動で作成。授業の復習や会議後の振り返りを効率化します。

３.セッション履歴機能

セッション画面にて、日時から過去の記録をすぐに振り返ることが可能です。（Google Calendarは今後搭載予定）

カレンダー画面録音データの共有画面⓸録音データの共有機能

録音データ（文字起こし、議事録・要約、テストの内容含む）に対して共有リンクを発行することで、簡単に他者と共有できます。

⓹録音・リアルタイム文字起こしのオフライン対応

録音・文字起こしはオフライン対応。

要約・テスト生成共有はオンライン時に利用できます。

■ 月額500円のシンプルで続けやすい料金設計

DeepNoteは、これらの機能をすべて備えながらも、有料プランは月額500円（税込） という、他社サービスと比較しても非常に安価な価格でサービスを提供します。

学生から社会人まで、誰もが無理なく使い続けられる「お財布にやさしい」設計です。

また「最初は無料で試してみたい」という人のためにも、Freeプランを用意していますので、ぜひお試しください。

■ 代表コメント

料金プラン比較表（FreeプランとStandardプラン）

代表取締役 中尾 公洋

現在の議事録・AIツール業界は、技術の進歩に対して価格が十分に見直されておらず、消費者が必要以上に高いコストを負担していると感じていました。

私たちは、最高水準の技術を持つメンバーとともに、AI技術の設計や運用コストを一から見直し、本当に必要な機能に絞り込むことで、高品質と低価格を両立できると考えました。

DeepNoteは、特別な人だけのツールではありません。学生でも、社会人でも、誰もが無理なく使える価格で、価値ある議事録体験を提供することを目指しています。

私たちは、DeepNoteを通じて、この業界の“当たり前”を変えていきたいと考えています。

■ サービス概要

サービス名：DeepNote

提供形態：Webアプリ

月額料金：500円（税込）

主な機能：リアルタイム文字起こし、議事録・要約生成、テスト生成、共有、カレンダー連携

■ 会社概要

会社名：株式会社NEXT STANDARDS

代表者：代表取締役 中尾 公洋

公式サイト：https://next-standards.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社NEXT STANDARDS お問い合わせ窓口

https://next-standards.com/contact