【Gemini時代のデータ分析】AIと対話してSQL・Pythonを生成。「Data Canvas」を活用した“Gemini時代のデータ分析実践ガイド”を無料公開

株式会社パタンナーGemini時代のデータ分析実践ガイド～DataCanvas→SQL→Notebook～

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、Googleの生成AI「Gemini」および関連ツール（Data Canvas等）を活用し、データ分析業務を劇的に効率化するためのノウハウ記事『Gemini時代のデータ分析実践ガイド～DataCanvas→SQL→Notebook～』を公開いたしました。

「データ抽出（SQL）」「加工・可視化（Python）」といった専門スキルが必要な工程を、Geminiがいかに代替・補助できるか。

BigQueryの「Data Canvas」機能などを駆使した、次世代のデータ分析ワークフローを具体的に提案します。

■ 資料公開の背景：AIで「データ分析」はどう変わるのか

生成AIの登場により、コードを書くハードルは下がりました。

しかし、実務の現場では「どうやって社内データとAIを安全に連携させるか」「具体的な分析フローにどう落とし込むか」という課題が残っています。

本ガイドでは、Google Cloud環境（BigQuery）における新機能「Data Canvas」にも注目。

自然言語でデータを探索し、SQLを自動生成し、Notebookで可視化する。

この一連の流れをAIと協働することで、分析にかかる時間を大幅に短縮する「新しい標準プロセス」を解説します。

■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

＜イメージ＞＜目次＞- はじめに- Geminiデータ分析の全体像：何ができて、何が変わるのか- - モデルラインナップと長大コンテキストの活用- - Geminiが強い領域／弱い領域：期待値を正しく置く- - まず押さえる3つの実装ルート（Sheets／BigQuery／Notebook）- - セキュリティとデータガバナンスの前提- 主要機能別：Geminiでできるデータ分析（具体例つき）- - Gemini in Google Sheets：非エンジニアが“答えに近づく”最短ルート- - Gemini in BigQuery（Data Canvas）：探索→SQL→可視化→共有を一気通貫- - Notebook（Colab等）×Gemini：再現性・検証・自動化を担う中核- 実務フロー：Data Canvas→SQL生成→Notebookで回す“標準プロセス”- - ステップ1：データ理解（粒度・欠損・定義）をGeminiに手伝わせる- - ステップ2：仮説→検証を高速化する質問設計（分析クエリの作り方）- - ステップ3：レポート化・共有・運用（意思決定に繋げる型）- プロンプト設計大全：精度が上がる指示、落ちる指示- - “良い問い”のテンプレ：目的→制約→出力→検証の順で書く- - SQL/集計ミスを減らすチェック指示（必須の検算プロンプト）- - 可視化・ストーリーの作り方：グラフと示唆をズラさない- リスクとガバナンス：安全に使うための実務ルール- - ハルシネーション／誤集計／誤解釈を前提にした運用設計- - 機密・個人情報・権限設計：持ち出さないデータ分析の作法- - 監査・再現性・引き継ぎ：Notebookとログを“証跡”にする- ユースケース別：そのまま使える分析テーマとプロンプト例- - 売上・利益：要因分解（価格×数量×構成）と異常検知- - マーケ・SaaS：チャネル別CVR、LTV/CAC、解約兆候の把握- - 人事・組織：サーベイ、1on1、評価・離職の先行指標- まとめ＜こんな方におすすめ＞- データアナリスト・データサイエンティスト：SQL作成やコーディングの工数を削減し、インサイト発掘に集中したい方- データエンジニア：社内のデータ活用基盤としてGoogle Cloud (BigQuery) を利用・検討している方- DX推進・マーケティング担当者：SQLの知識が浅くても、自力でデータ抽出・分析ができるようになりたい方

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/