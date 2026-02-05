【好評につき再放送決定】パスワード認証は“事業成長の足かせ”になっていませんか？
Capy株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡田満雄、以下 Capy）は、
2026年2月10日（火）に、オンラインセミナー 「パスワード認証は今や“セキュリティ課題”ではなく“事業成長の足かせ”―それでも使い続けますか？ ～UX改善 × セキュリティ強化 × 成長を実現する『パスキー』導入の現実解～」 を、好評につき再放送形式で開催することをお知らせします。
本セミナーは初回開催時に、 「認証を“セキュリティ施策”ではなく“事業課題”として整理できた」 「パスキー導入における判断軸が明確になった」
といった声が多く寄せられました。
日程の都合で参加できなかった方や、内容を改めて整理したいという要望を受け、再放送が決定しました。
■ 依然として続く「パスワード起点の課題」
フィッシングや不正ログイン被害は現在も深刻化しており、多くの企業が多要素認証（MFA）などの対策を講じています。
一方で現場からは、
ログイン体験が煩雑になり、UXが悪化している
パスワードリセット対応など、運用負荷が増大している
それでもフィッシング被害を完全には防げていない
といった声が後を絶ちません。本セミナーでは、こうした課題に対して 「なぜパスワード認証が構造的に限界を迎えているのか」 「パスキー（Passkey／FIDO認証）は何を解決できるのか」を、技術論に留まらず事業・UXの視点から整理した点が高く評価されました。
■ セミナーで扱う内容※一部抜粋
パスワード認証が“事業成長の足かせ”になり得る理由
パスキー（FIDO認証）の基本原理と、従来認証との決定的な違い
「セキュリティが強いだけ」では失敗するパスキー導入の落とし穴
UX改善・離脱率低下・CS負荷削減につながった導入事例
BtoBサービス／一般Webサービスにおける導入検討のポイント
情シス・セキュリティ担当者だけでなく、プロダクト責任者・事業責任者にも理解しやすい構成となっています。
■ こんな方におすすめ
パスキーに興味はあるが、導入判断に踏み切れていない方
不正ログイン対策がUX悪化につながっていると感じている方
認証を「コスト」ではなく「競争力」に変えたい方
初回セミナーを見逃してしまった方、または内容を再整理したい方
■ 開催概要（再放送）
日時：2026年2月10日（火）
形式：オンラインセミナー（Zoom）
参加費：無料
主催：Capy株式会社
申込URL：
https://www.youtube.com/@capycsicapycybersecurityin2209
■Capy株式会社について
会社名：Capy株式会社
代表者：代表取締役社長 岡田 満雄
本社所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内２丁目２－１ 岸本ビルヂング 6階
設立：2017年8月
事業内容：不正ログイン対策ツール「Capyキャプチャ」の開発・提供、生体認証ソリューションの開発・提供、セキュリティコンサルティング
公式サイト：https://corp.capy.me/ja
Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCm_0cmxYAkxez5lCScqV7zg
■本リリースに関するお問い合わせ先
Capy株式会社 広報担当
Email: info@capy.me