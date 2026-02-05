【好評につき再放送決定】パスワード認証は“事業成長の足かせ”になっていませんか？

Capy株式会社

Capy株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡田満雄、以下 Capy）は、

2026年2月10日（火）に、オンラインセミナー 「パスワード認証は今や“セキュリティ課題”ではなく“事業成長の足かせ”―それでも使い続けますか？ ～UX改善 × セキュリティ強化 × 成長を実現する『パスキー』導入の現実解～」 を、好評につき再放送形式で開催することをお知らせします。

本セミナーは初回開催時に、 「認証を“セキュリティ施策”ではなく“事業課題”として整理できた」 「パスキー導入における判断軸が明確になった」

といった声が多く寄せられました。

日程の都合で参加できなかった方や、内容を改めて整理したいという要望を受け、再放送が決定しました。

■ 依然として続く「パスワード起点の課題」

フィッシングや不正ログイン被害は現在も深刻化しており、多くの企業が多要素認証（MFA）などの対策を講じています。

一方で現場からは、

ログイン体験が煩雑になり、UXが悪化している

パスワードリセット対応など、運用負荷が増大している

それでもフィッシング被害を完全には防げていない

といった声が後を絶ちません。本セミナーでは、こうした課題に対して 「なぜパスワード認証が構造的に限界を迎えているのか」 「パスキー（Passkey／FIDO認証）は何を解決できるのか」を、技術論に留まらず事業・UXの視点から整理した点が高く評価されました。

■ セミナーで扱う内容※一部抜粋

パスワード認証が“事業成長の足かせ”になり得る理由

パスキー（FIDO認証）の基本原理と、従来認証との決定的な違い

「セキュリティが強いだけ」では失敗するパスキー導入の落とし穴

UX改善・離脱率低下・CS負荷削減につながった導入事例

BtoBサービス／一般Webサービスにおける導入検討のポイント

情シス・セキュリティ担当者だけでなく、プロダクト責任者・事業責任者にも理解しやすい構成となっています。

■ こんな方におすすめ

パスキーに興味はあるが、導入判断に踏み切れていない方

不正ログイン対策がUX悪化につながっていると感じている方

認証を「コスト」ではなく「競争力」に変えたい方

初回セミナーを見逃してしまった方、または内容を再整理したい方

■ 開催概要（再放送）

日時：2026年2月10日（火）

形式：オンラインセミナー（Zoom）

参加費：無料

主催：Capy株式会社

申込URL：

https://www.youtube.com/@capycsicapycybersecurityin2209



■Capy株式会社について

会社名：Capy株式会社

代表者：代表取締役社長 岡田 満雄

本社所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内２丁目２－１ 岸本ビルヂング 6階

設立：2017年8月

事業内容：不正ログイン対策ツール「Capyキャプチャ」の開発・提供、生体認証ソリューションの開発・提供、セキュリティコンサルティング

公式サイト：https://corp.capy.me/ja

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCm_0cmxYAkxez5lCScqV7zg

■本リリースに関するお問い合わせ先

Capy株式会社 広報担当

Email: info@capy.me