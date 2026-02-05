次世代電子ノート「ANIOTE 2」が大型アップデート！待望のGoogle/Outlookカレンダー連携と、さらに体験を深化させる「VIPサブスクリプション」を同時提供開始

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

音声AIと人工知能分野で世界をリードする革新的企業として知られているiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：趙翔）は、スマートデバイス「ANIOTE 2」の最新システムアップデートを配信開始いたしました。今回のアップデートでは、ユーザーからの要望が多かったGoogleカレンダーおよびOutlookカレンダーとの双方向同期に対応。さらに、より高度な機能とサポートを提供する「VIPサブスクリプションサービス」を新たに導入し、ビジネスからクリエイティブまで、デジタル手書き体験を次のステージへと引き上げます。

1. 待望の「VIPサブスクリプション」が登場

ANIOTE 2のポテンシャルを最大限に引き出す有料サービスを開始します。加入することで、より高度なクラウド連携や限定機能など、プレミアムなデジタルノート体験をご利用いただけます。

※具体的なVIP特典の詳細（クラウド容量増加、プレミアムテンプレート等）があれば、ここに追加してください。

2. スケジュール管理がよりスマートに

カレンダー同期の拡張： Google カレンダー（メイン・カスタム・購読含む）および Outlook カレンダーとの同期に完全対応。手書きの予定とデジタルカレンダーがシームレスに融合します。

3. ノート・読書体験の劇的な向上

ノート編集の自由度： カット・コピー・貼り付け、ズーム固定機能により、アナログを超える編集性能を実現。

スタイラスペンの最適化： サイドボタン操作を改善し、スマートペン機能をより安定して呼び出せるようになりました。

PDF閲覧の進化： 横画面での直接手書き注釈に対応。上下スクロール時のページ接合部表示により、流れるような読書体験を提供します。

4. システムのパーソナライズとUI改善

日付・時刻のカスタマイズ： 表示形式やタイムゾーン設定の操作性を向上。

アクセシビリティ： 英語・韓国語環境において、システムテキストサイズの拡大に対応。

シームレスなログイン： アカウントログイン時の大文字・小文字の区別を不要にし、スムーズなアクセスを可能にしました。

■ iFLYTEK AINOTE 2

製品サイト：https://iflytek.co.jp/products/iflytek-ainote-2(https://iflytek.co.jp/products/iflytek-ainote-2)

一般販売価格：\98,800（税込）



「iFLYTEK AINOTE 2」は、前モデルの「iFLYTEK AINOTE Air 2」の課題であった動作速度とAI処理能力を抜本的に強化したフラッグシップモデルです。

AIエンジンを「ChatGPT-5」へとアップグレードし、長時間の会議要約やアイデア生成、質疑応答などの支援能力が飛躍的に向上。手書き・音声認識率は共に97％に達しました。 ハード面では、前モデル比30％アップの10.65インチ大画面を搭載しながら、厚さ4.2mm・重さ295gという驚異的な薄型軽量化を実現。イタリア語を追加した全16言語の音声認識と全11言語の翻訳機能も備え、圧倒的な没入感と快適な操作性を提供するプロフェッショナル向けの一台です。

iFLYTEKについて

iFLYTEKは、1999年に中国・合肥で設立され、音声AIと人工知能分野で世界をリードする革新的企業として知られています。日本法人のiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社は2020年1月に正式に日本市場に参入。「AIでより良い世界を創造する」という使命のもと、新しい技術を駆使したソリューションを提供し続けています。 最先端のAI技術を通じ、1.3億人以上のユーザーに信頼され、41.3億台を超えるデバイスでサービスを提供しています。また、1,000万人以上のパートナーと共に、AIを基盤とした革新的なサービスを展開しています。

SNSアカウント

日本公式X（旧Twitter） ：https://x.com/iflytekj(https://x.com/iflytekj)

日本公式Instagram ：https://www.instagram.com/iflytek_jp/(https://www.instagram.com/iflytek_jp/)

日本公式Facebook ：https://www.facebook.com/iFLYTEKJAPAN(https://www.facebook.com/iFLYTEKJAPAN)

日本公式LINE ：https://lin.ee/qGHohTQ(https://lin.ee/qGHohTQ)

日本公式Tiktok ：https://www.tiktok.com/@iflytek_japan(https://www.tiktok.com/@iflytek_japan)

日本公式Youtube ：https://www.youtube.com/@iFLYTEK_JAPAN(https://www.youtube.com/@iFLYTEK_JAPAN)