PMM専門コンサルティングファーム、プロデリア・パートナーズ株式会社創業のお知らせ

プロダクトマーケティングマネージャー（以下、PMM）に特化した研修・人材育成・伴走支援・コミュニティ事業を展開するプロデリア・パートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：吉澤 和之） は、2026年1月に創業、本日より事業を開始したことをお知らせします。

■ 創業の背景

prodelia-partners

どれだけ優れたプロダクトを開発しても、市場に正しく届かなければ価値は生まれません。

近年、SaaSやデジタルプロダクトを中心に競争環境が激化するなかで、「良いものを作れば売れる」という前提はすでに成立しなくなっています。こうした環境変化の中で重要性が高まっているのが、市場とプロダクトをつなぐ意思決定機能、PMMという新しい職種です。

一方、日本ではPMMという役割が十分に理解・定義されておらず、

- 役割や権限が曖昧- 戦略ではなく調整業務に留まってしまう- 組織に定着せず属人化する

といった課題が多くの企業で見られます。プロデリア・パートナーズは、こうした構造的な課題を解決し、「プロダクトに、PMMがいる世界を当たり前にする」ことを目指して創業しました。

プロデリア・パートナーズのウェブサイトはこちら：https://prodelia.co.jp/

■ プロデリア・パートナーズが提供する事業

私たちはPMMを、単なるマーケティング職・企画職ではなく、事業とプロダクトの意思決定を担う中核機能として再定義しています。その考えのもと、以下の3つの軸で事業を展開します。

教育・人材育成事業

PMMを体系的に理解し、実務で使える判断軸を身につけるための研修・ワークショップ・アカデミープログラムの提供

コンサルティング事業

PMMの役割定義、GTM戦略設計、PdM・営業・マーケティングとの分業体制構築など、企業のフェーズや課題に応じた実践的な伴走支援

コミュニティ事業

PMM Japan Community（PJC）の運営を通じ、PMM同士が実践知を共有し、学び合い、成長し続けられる場の提供

これらを通じて、PMMを「特別な職能」ではなく、「組織に存在して当たり前の機能」へと広げていきます。

■ 代表取締役社長 CEO 吉澤 和之 コメント

どれだけ優れたプロダクトをつくっても、市場に届かなければ意味はありません。

プロダクトの成長を左右するのは、機能の多さではなく、市場と本気で向き合い、

迷いながらも正しい判断を積み重ねられているかどうかです。

PMMは、その重い判断を引き受けるための役割です。

しかし、その職能の定義が曖昧だったり、個人の力量や経験だけに頼るPMMは、

決して長く機能しません。だからこそ重要なのは、

PMMの知見を型化し、仕組みとして組織に根づかせ、次の人へと受け継いでいくこと、

そしてそれを支える育成です。

プロデリア・パートナーズは、

PMMを一過性の流行で終わらせず、型と仕組み、そして人材育成を通じて、

日本のプロダクトづくりにおける「前提条件」として定着させていきたいと考えています。

代表取締役社長 CEO 吉澤 和之代表プロフィール

フリーライター、クリエイティブディレクターを経験後、外資系SaaS企業に転職。新規事業開発やマーケティングに従事。その後、フリーで事業コンサルティングを行う傍ら、Nasdaq上場の米国IT企業の日本進出支援、Repro株式会社でのCBDO、台湾発AIテック awoo の日本市場開発責任者などを歴任。その後、アイスリーデザインに参画し、取締役CCOまで務め、新規事業支援やさまざまなプロダクトのグロース支援に携わる。2025年、日本初のPMMコミュニティ（PMM Japan Community）立ち上げ。2026年、プロデリア・パートナーズ創業。

・2021年スタートアップピッチアジェンダ最優秀賞

・2022年繊研新聞主催ファッションECアワード受賞

■ 会社概要

会社名｜プロデリア・パートナーズ株式会社

設立｜2026年1月

代表取締役社長｜吉澤 和之

資本金｜100万円

住所｜〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F

事業内容｜

・プロダクト成長に関わる意思決定を組織に定着させるためのコンサルティング事業

・PMM（プロダクトマーケティング）軸での人材育成・研修・ワークショップの企画および提供

・プロダクト・マーケティング領域における現場・プロジェクトへの伴走支援

・市場・顧客起点での戦略設計および組織開発・体制構築支援

・プロダクト成長を支援するSaaSプロダクトの企画・開発・提供

お問合せ

・https://prodelia.co.jp/contact

・メールアドレス：info@prodelia.co.jp

