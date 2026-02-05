プロバスケットボールチーム【パスラボ山形ワイヴァンズ】が地域密着型クラブとしての情報発信強化を目的に資料動画化サービス「SPOKES」を導入

株式会社Bloom Act

株式会社Bloom Act（代表取締役社長：高野 峻、本社：茨城県つくば市）は、プロバスケットボールチーム「パスラボ山形ワイヴァンズ」を運営する株式会社パスラボ（代表取締役社長：吉村 和文、本社：山形県山形市）が、資料動画化サービス「SPOKES」を導入したことをお知らせいたします。

PowerPoint資料をアップロードするだけで、撮影・録音をすることなく誰でも簡単に流暢なナレーション付き動画を作成できる「SPOKES」を通じて、動画制作にかかる工数を大幅に削減するとともに、ファン・ブースターおよび地域の方々により分かりやすく、伝わりやすい情報発信の強化に寄与してまいります。

資料動画化サービスSPOKES：https://www.spokes-online.jp/(https://www.spokes-online.jp/)

SPOKESの導入背景

パスラボ山形ワイヴァンズは、B.LEAGUE（B2リーグ）に所属するプロバスケットボールチームです。チーム名の 「パスラボ」 には、「人から人へパスを開発する研究所」という意味を持ち、チームマインドとして「繋げる・繋がる」という想いが込められています。このマインドの下、コート上のプレーだけでなく、ファン・ブースターおよび地域とのつながりを何よりも大切にしてきました。地域密着型クラブとして、競技成績の向上と同時に、ブースターや地域の方々との連携・交流を継続的に生み出すことを重視しています。

そういった背景の中、チラシやホームページといった文字情報だけではなく、より直感的に伝わる動画を活用することで、ファンに届ける情報や案内を、より丁寧で分かりやすい形にしたいと考えるようになりました。

例えば、「観戦ガイド」「アクセス案内」「チケット購入案内」「グッズ紹介」といった情報を動画で届けることで、事前に細かな説明を読み込まなくても、「観て・聴くだけ」で理解できる情報発信が可能になります。

初観戦の方が不安なく会場に足を運べるだけでなく、日頃から応援してくださっているブースターにとっても、スムーズで心地よい観戦体験につながり、「またワイヴァンズを応援したい」という気持ちを後押しできると考えています。

一方で、従来の動画制作では、撮影や録音に多くの時間と労力がかかるうえ、制作できる人が限られるという課題があり、活用できる本数や用途にも制約がありました。こうしたボトルネックを解消し、クラブ自らが継続的に動画を発信できる仕組みが求められていました。

SPOKESは、PowerPoint資料から撮影や録音を行うことなく、誰でも簡単にワンクリックで高品質なナレーション付き動画を作成できるサービスです。ナレーションは30言語以上に対応しており、さまざまな国籍のファンに向けた案内動画の制作も可能です。

これまでスタッフが個別に対応してきたチケット購入方法や来場までの案内業務を動画が代替えすることで、日常的に発生していた案内対応の負担を軽減できます。また、常に同じ内容を分かりやすく届けられるため、説明の仕方による差が生じにくくなり、ファンにとっても安心して情報を受け取れる環境づくりにつながります。

以上のように、動画制作に必要だった工数を大きく削減しながら、聞き取りやすく自然な音声で情報を届けられる点も、さまざまな場面での活用を見据えたうえで評価され、SPOKESの導入に至りました。

▼活用予定の用途

・観戦ガイド

・アクセス案内

・チケット購入案内

・グッズ紹介

・ニュース発信

上記のような観戦関連情報の発信だけでなく、選手の個性や魅力を伝えるコンテンツ制作にも活用範囲を広げていく予定です。

SPOKESの活用で情報発信の幅を広げながら、パスラボ山形ワイヴァンズとしての発信力を高め、クラブの成長を後押ししていきます。

＜株式会社パスラボについて＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44763/table/221_1_27e7b72418e2f91ae867dd52ebf95120.jpg?v=202602051151 ]

＜株式会社パスラボについて＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44763/table/221_2_e3a9463a7fa9890ef72dea09e1f2e6c6.jpg?v=202602051151 ]

撮影・録音無しで紙の資料を動画化。インタラクティブ動画をビジネスに

紙の資料（PowerPoint）をアップロードするだけで、簡単に動画を作成できるサービスです。高精度のナレーション付き動画を誰でも簡単に作成できるので、従来の動画制作（撮影・録音）にかかっていた、スタジオ・機材費用、時間や労力、ナレーターの人件費といったコストが一切なくなります。

SPOKESサービスサイトへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/

「インタラクティブ動画ツール部門」で13期連続の最高位評価

<インタラクティブ動画とは？>

従来の動画視聴とは異なり、視聴者が動画をクリックすることで見たい項目を選ぶことができ、参加型で動画視聴できるのがインタラクティブ動画のポイントです。一方的に動画を視聴するのではなく興味関心のある箇所を選んで視聴できるので、双方向性のある視聴体験を提供できます。

SPOKESは各方面から注目が高まっている「インタラクティブ動画ツール」のカテゴリーにおいて最高位評価を獲得しております。

▼SPOKESが「インタラクティブ動画ツール部門」で”13期連続”最高評価受賞

https://www.bloomact.co.jp/post-260121-2/

「自分で話す」から「話してもらう」へ～”しゃべる資料”と分業する時代が到来～

資料やカタログを用いて人が話していたシーンを「紙の資料から作られた "しゃべる資料" 」に代替でき、人が話すという行為をDX化。人材不足や採用難に課題を抱える多くの企業に生産性向上という高い価値を提供いたします。

営業担当に代わって「しゃべる資料」がご案内。従来の資料を配布するだけでは伝わり難かったサービスの特徴や、ベネフィット、価格など、ユーザーに伝えたい情報を漏れなく正確に伝えることができます。

これまで配布するだけだった紙の資料ではデータの取得ができませんでした。SPOKESで動画に変換することで、データ（視聴ログ）を取得可能となり戦略的な営業活動を実現。

PowerPointの手直しだけで簡単に最新情報に修正できる編集性の高さも、紙の資料とは異なる大きなポイントです。

SPOKESサービス紹介動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/oBNo7d17raP6QgvHV13XYgNemKckMGiS

インタラクティブ動画が作成可能

視聴者が見たいページをクリックして視聴できる「視聴者参加型のインタラクティブ動画」を作成できます。一方的に動画を見るのではなく、視聴者自らが知りたい情報を選択することが可能です。

外部リンクにも遷移できるので自社サービスを動画で案内し、動画視聴後にサービスサイトへ誘導するといった導線設計も可能となります。

インタラクティブ機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/QKJMNEYksg8HCv4OU6o80fhku8zBKbzJ

顧客の興味関心度を把握。取得したデータはCSV出力可能

ログ分析機能を用いて視聴者の興味関心をスコアリングできます。紙の資料では取得できなかったデータを収集することが可能となります。

取得したアンケート結果はCSV出力も可能です。動画から取得した定量的なデータを事業にご活用いただけます。

ログ分析機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/dIQQTNaSNyzzATOmzCvgd62wMNGbM2lX

外国語の読み上げも対応可能

全部で32種類の言語を読み上げる機能により、外国人スタッフへの研修、インバウンドへの対応、外国人居住者へ案内などに対応可能です。

英語読み上げサンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/VXPod5PjnSjFItjt2E7QATgkj2Bim9X3

リリースからおよそ3年で700社以上に導入

2022年8月のリリースからおよそ3年間で700社以上が導入する注目の資料動画化サービスです。

損害保険会社 / 生命保険会社 / 税理士法人 / 大手通信会社 / 証券会社 / 銀行 / 県庁・市区町村等の自治体 /コンサルティング会社 / 大学 / メーカー / 飲食 / 不動産・住宅 / 旅行 ほか

国内の大手企業を中心に業界問わず多くのご導入をいただいております。

導入企業様紹介ページへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/case-study/

株式会社Bloom Actについて

私たち『Bloom Act』は、経営資源の一つである「時間」という価値に焦点をあて、企業運営における新たなソリューションを提供している会社です。一人ひとりの可能性や生産性を最大限に引き出すことが、未来の「新しい働き方」を創り、企業の成長、より豊かな社会へ繋がると信じ、その一役を担う企業となるべく成長を続けます。

【コーポレートスローガン】

経営に新しい「時間」という価値の創出と、時間が生み出す多くの「機会」と「体験」の提供。

機会や体験から生まれる「チャンス」の演出、そしてチャンスの連続が織りなす栄えある「未来」をつくりたい。

そんな想いを込めて掲げたスローガンです。

株式会社Bloom Act

●社名 ： 株式会社Bloom Act

●HP ： https://www.bloomact.co.jp

●設立 ： 2018年7月

●代表 ： 代表取締役 高野 峻

●資本金： 5,000万円

●本社 ： 茨城県つくば市竹園一丁目６番地１ つくばビルディング

【サービス】

オンライン商談システム ROOMS https://www.rooms-online.jp/

資料動画化サービス SPOKES https://www.spokes-online.jp/