広島ガス、SNSを活用しガス機器の良さを発信。visumo導入で全ての人に寄り添うブランド体験を提供。

株式会社visumo［本リリースのポイント］- visumoを使い、公式ECサイトへ動画掲載をワンタグで可能に- SNSに投稿したコンテンツ、公式サイトへシームレスに横断掲載- コンテンツからガス機器の申し込みフォームを直結させ、CV動線最適化と顧客体験向上を実現

株式会社visumo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上純、証券コード：303A）は、顧客体験（CX）を向上しクリエイティブ活用のROIを最大化するビジュアルマーケティングプラットフォーム「visumo（ビジュモ）」を提供しています。





この度、中国地方で最初のガス事業者として100年以上にわたり地域を支えてきた、広島ガス株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役社長：中川智彦、証券コード：9535）が運営する、「広島ガスWEBモール(https://www.hg-webmall.jp/)」にて、Instagram上の投稿を活用する「visumo social」および動画を活用する「visumo video」が導入されたことをお知らせします。

発信媒体によるコンテンツ格差を解消

-すべての顧客に一貫したブランド体験を提供

広島ガス株式会社様では、以前よりガス機器購入の申し込み件数の増加を目的に、公式Instagramや

YouTubeなどSNSの運用を強化してきました。

しかし、非SNS層やSNSの閲覧頻度が低い層への訴求が十分でないこと、またSNSと公式ECサイト間でコンテンツおよびブランド体験にギャップが生じていることが課題となっていました。



特にガス機器やリフォーム商材は、生活に直結する重要な商品である一方で、購入に際しては「本当に自分に合っているのか」、「使い方は難しくないのか」という不安を感じるお客さまも少なくありません。こうした不安を解消し、安心してご購入いただくためのわかりやすい情報提供、新しい顧客体験の創出が必要だと考えました。

visumo選定の理由：既存システムとの連動性と機能性

同社には、公式ECサイトの商品詳細ページ上にSNSに投稿している動画等を掲載し、CVR向上を目指す構想がありました。

しかし、EC構築システム上の制約上、動画のアップロードが難しいことから、ツールを介して表示させる方法を探している中、visumoへ興味を寄せていただきました。Instagramでガス機器紹介動画の投稿を開始したタイミングで、visumoの活用によりSNSと公式ECサイトを一体化できることに大きな可能性を感じ、導入を決定していただきました。

visumoをご導入いただくことで、既存サイトの表示スピードに影響なく、ワンタグ・ノーコードで実装が可能で、コンテンツの掲載・管理・分析まで一気通貫で運用ができる点、専任カスタマーサクセスによる導入支援もvisumo導入の決め手となりました。

活用の特長：スムーズな動線設計で、意外性のあるコンテンツをより伝わりやすく

同社の公式ECサイトでは、トップページ上部にInstagramに掲載しているリール動画を、動画内の紹介商品と紐づけて表示することで、直感的に理解ができる構成設計にしています。

動画をクリックした後のポップアップ画面に「ガス機器の申し込みフォーム」へ遷移できる動線を設け、コンバージョンポイントを明確にし、分かりやすい動線設計で顧客体験の向上へも寄与しています。

また、公式Instagram投稿のレシピを、公式ECサイト内でカテゴリ切り替え可能なUIにて展開し、興味関心の高いレシピコンテンツへスムーズに誘導し回遊性を促進しています。

今後の展望-動画活用を主軸にブランド体験とCVR向上を両立

非SNS層への動画訴求を商品単位でさらに強化するため、商品詳細ページへのYouTube動画の掲載を順次拡張予定です。

また、現在visumoを介したコンテンツの活用を進めている公式ECサイトだけでなく、同社が運営する他媒体にもSNSコンテンツを展開し、より多くの方々にガス機器の魅力が伝わる取り組みを推進します。

広島ガス株式会社 ご担当者様のコメント

ガス機器やリフォーム商材を取り扱うECサイトとして、開設から5周年を迎えた「広島ガスWEBモール」は、今回の導入により、これまで十分に連携できていなかったSNSと公式ECサイトが結びつき、動画を通じて商品の魅力を直感的にお伝えできるようになりました。

特に、SNSを利用していない方にも公式ECサイト上で動画を訴求できるようになったことは、より一層多くのお客さまに情報を届けるうえで大きな進化です。

さらに、Instagramで撮りためてきたレシピ動画を「レシピ集」として掲載することで、暮らしに役立つ情報を楽しく提供できるようになりました。

今後も動画コンテンツを継続的に拡充し、初めての方でも安心してご購入いただけるECサイトを目指すとともに、SNS連携を活かした新しい購買体験の提供に取り組んでまいります。

株式会社visumoについて

visumo は、クリエイティブをAIで最適化し、顧客体験(CX)向上とROI 最大化を実現するビジュアルマーケティングプラットフォームです。

SNS上のUGC、スタッフ投稿、動画、レビューなど多様なクリエイティブ資産を収集・一元管理し、ECサイトやブランドサイトにノーコードで簡単に活用できます。

エンゲージメント・購入率・回遊率・滞在時間の向上などさまざまな課題解決に向けて、「収集・活用・分析」までAll in Oneで提供。Instagram連携、UGC活用、動画接客、AIレコメンド、SNSライクなユーザー体験を実現できる各種テンプレートなど、幅広い施策を支援しています。専任カスタマーサクセスによる支援も強みで、ファッション、コスメ、インテリア、食品等 1,000 社以上の企業様にご利用いただいています。

（※）UGC：User Generated Contentの略称

visumoが提供するクリエイティブ活用プロセス

visumoが提供するクリエイティブ活用プロセス

１.収集

消費者・インフルエンサー・スタッフなどのUGCやブランド公式の「画像や動画」を一元管理

２.活用

知識・開発不要で、新しいwebデザインの実装。さらに、データ連携で様々なチャネルにも展開

3.分析

クリエイティブ分析起点で、ユーザーの興味・関心などインサイトを可視化し、PDCAを加速

visumoは、「ブランドの想いが詰まったクリエイティブを消費者に最適な形で届ける」をミッションに、デジタル人材不足の問題に対し、「誰でも簡単にデジタル活用できる世界を創る」ことを目指して、ビジュアルマーケティングを推進していきます。

※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

■visumoサービス紹介サイト

https://visumo.asia/

■お役立ち資料ダウンロード

https://visumo.asia/whitepaper_dl