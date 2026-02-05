【国内SIer初※】採用サイトに24時間対応の生成AIエージェント「exaBase 採用アシスタント」を導入

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）のグループ会社である株式会社Exa Enterprise AI（本社：東京都港区、代表取締役：大植択真）が提供する生成AIサービス「exaBase 採用アシスタント」を、国内のシステムインテグレーター（SIer）として初めて導入し（※）、2025年12月より本格運用を開始しました。 これにより、当社の採用サイトにおいて、24時間365日、候補者からの質問に即座に回答する体制を構築しました。

※：Exa Enterprise AI調べ（2026年1月時点）

【当社採用サイト：https://www.ap-com.co.jp/recruit/】

【exaBase 採用アシスタント サービスサイト：https://exawizards.com/exabase/recruit-assistant-agent/】

導入の背景：候補者が「本当に知りたい時」に寄り添うために

エンジニア採用の現場では、単なる条件提示だけでなく、候補者一人ひとりの疑問や不安に寄り添うスピード感がこれまで以上に求められています。

特に、日中多忙なエンジニア候補者の多くは夜間や休日に活動を行いますが、従来の有人対応ではそのタイミングを逃してしまうというジレンマがありました。さらに、「実際の働きやすさはどうか」「どんな社員がいるのか」といった深い情報は、既存の静的な採用サイトだけでは十分に伝えきれず、候補者の情報収集に負担をかけている実情がありました。

そこで当社は、候補者が知りたいタイミングで、知りたい情報をストレスなく得られる「体験」こそが重要であると考え、24時間365日、自社の言葉で語りかけることができるAIエージェントの導入に至りました。

本施策により実現を目指す、新しい採用体験（CX）

本サービスの導入は、単なる業務効率化に留まらず、テクノロジーの力で「時間」と「距離」の制約を取り払い、候補者と当社との間に、より深く本質的なコミュニケーションを生み出すことを目的としています。具体的には、以下の3点の実現を目指します。

・24時間365日、候補者の「知りたい」に即座に応答

夜間や休日を含め、いつアクセスしてもAIエージェントが待機しています。候補者の生活リズムを崩すことなく、疑問や不安が浮かんだその瞬間に解消できるため、応募への意欲を削ぐことなくスムーズな情報収集をサポートします。

・当社独自のデータを学習し、カルチャーや空気感まで伝達

一般公開されている情報だけでなく、社員インタビューや社内規定など、当社独自の「生きたデータ」をAIに学習させています。これにより、単なる制度の有無だけでなく、「実際の働き心地」や「エンジニア独自の文化」といった文脈を含めた、エーピーコミュニケーションズらしい回答が可能になります。

・候補者の興味・関心を可視化し、より深い相互理解へ

候補者がAIに対して「どのような質問を投げかけたか」を分析することで、従来の応募フォームだけでは見えなかった「候補者が本当に気にしていること（潜在ニーズ）」を把握できます。このデータを活かし、今後の採用コンテンツの改善や、面接時の対話の質向上につなげ、ミスマッチのない幸福な採用を目指します。

各社コメント

株式会社エーピーコミュニケーションズ 採用責任者 小山 清和

「当社はエンジニアが主役の会社であり、採用活動においても『エンジニアにとっての心地よさ』を最優先に考えています。今回導入した『exaBase 採用アシスタント』は、当社のカルチャーや詳細な制度を含めた、文脈のある回答をしてくれる点が決め手でした。このAIエージェントが、候補者の皆様と当社の最初の『対話』の架け橋となり、より良いマッチングが生まれることを期待しています」

株式会社Exa Enterprise AI 取締役 半田 頼敬 氏

「この度、先進的な技術カルチャーを持つエーピーコミュニケーションズ様に、国内SIerとしていち早く『exaBase 採用アシスタント』を導入いただいたことを大変嬉しく思います。同社は、エンジニアだけでなくコーポレート部門を含む社員の約9割が生成AIを日常的に活用されており、AIを『人とチームの創造性を高めるパートナー』として全社で使いこなしている点が非常に印象的です。自社専用のガイドライン策定や社内大学での教育など、安全にAIを使いこなす土壌を持つ同社だからこそ 、本サービスを通じて候補者の方々にこれまでにない、透明性と利便性の高い採用体験を提供できると確信しております。今後も、同社の採用DXと、AI共生時代の組織づくりを強力に支援してまいります」

当社は、これからもAIを強力なパートナーとして味方に付け、候補者の皆様がワクワクするような、新しい採用体験の形を追求してまいります。

