iboss、MSSP SASEプラットフォームを発表

iboss Japan 合同会社

2026年2月5日（木） - クラウドベースのセキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）およびゼロトラストサイバーセキュリティのリーダーであるiboss, inc.（本社：米国ボストン、CEO、Paul Martini[ポール・マルティーニ]）の日本支社であるiboss Japan合同会社（本社：東京都港区、カントリーマネージャ 小林 容樹 [こばやし ようじゅ]、以下iboss）は、本日「MSSP SASEプラットフォーム」を日本市場で提供開始することを発表しました。

MSSP SASEプラットフォームは、ibossのクラウドネットワークセキュリティへのアクセスを可能にする、MSSP（マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー）やMSP（マネージド・サービス・プロバイダー）向けの専用サービスとなります。これまで長年にわたり、エンタープライズSASEおよびゼロトラストセキュリティソリューションは、コストが高く、インフラが複雑など、大企業向けに設計されたライセンスモデルが障壁となり、MSSP/MSP経由で提供することは困難でした。

iboss MSSP SASEプラットフォームを導入することにより、こうした状況を変えることができます。Fortune 500企業や連邦政府機関が利用するソリューションと同等レベルの、世界トップクラスのセキュリティとパフォーマンスを提供しつつ、MSSP/MSPにとっての拡張性、使いやすさ、収益性に特化して設計されています。

「私たちの使命は、あらゆるMSSP/MSPにエンタープライズクラスのSASEを提供することです」と、ibossのCEOポール・マルティーニは述べています。「クラウドネイティブなibossを利用することで、ＭSSP/MSPは場所を問わずユーザーを保護し、支社を安全に接続し、高価なハードウェアファイアウォールの必要性を排除することができます。」

MSSP/MSP向けに簡素化されたエンタープライズセキュリティ

iboss MSSP SASEプラットフォームは、統合型クラウド配信プラットフォームでMSSP/MSPパートナーを支援します。

- クラウドSecure Web Gateway（SWG）： 包括的なHTTPS検査と高度なマルウェア対策機能- ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）： 従来のVPNをユーザーベースの最新リモートアクセス「ZTNA」にリプレース- クラウド SD-WAN： 拠点間および拠点とクラウド間のネットワークを最適化- 包括的なログ記録とレポート： 顧客アカウントごとの専用内蔵ストレージを搭載- ブランチオフィス・ゲートウェイアプライアンス： 柔軟なSD-WANと安全なインバウンドアクセスを実現し、必要に応じてファイアウォールのリプレースとして1本のケーブルでアウトオブバンド、またはインラインで導入可能

すべてのサービスはマルチテナントMSSPコンソールを通じて管理され、パートナーは顧客環境全体の統一された可視性、プールされたライセンス管理、StripeまたはPSAシステムを介したシームレスな課金統合を実現します。

レガシーファイアウォールをシンプルなクラウドにリプレース

従来の中小企業向けファイアウォールは、購入コストが高く、保守が複雑で、導入にも時間を要します。多くの中小企業は、NATやDHCPなどの基本的なファイアウォール機能を備えたISP提供のモデムをすでに使用しています。iboss MSSP SASEプラットフォームにより、MSSP/MSPのパートナーは新規のファイアウォールの購入は不要で、高度なセキュリティと接続性をすべてクラウドに移行できます。このアプローチにより、MSSP/MSPは以下のメリットが得られます。

- 顧客のハードウェアコストと複雑さを軽減- 数分で新しい環境を導入- クラウドサブスクリプションによる継続的な収益の増加- オンプレミスアプライアンスなしでエンタープライズグレードのセキュリティを提供

即時アクセスと迅速な導入

MSSP/MSPはibossのWebサイトからすぐにサインアップし、数分以内に顧客アカウントのプロビジョニングを開始できます。ブランチオフィス向けゲートウェイアプライアンスは事前構成済みの状態で出荷され、アウトオブバンドの導入をサポートしているため、既存ネットワークの再構成やファイアウォールポートの開放を行うことなく、安全な接続とSD-WAN機能を提供します。

iboss Japan合同会社のカントリーマネージャ、小林 容樹は次のように説明しています。「私たちはグローバルのSASEプロバイダーとしては、業界で初めてMSSP/MSPの皆様に、導入要件のハードルが高いゼロトラストセキュリティ、そしてセキュア・アクセス・サービス・エッジのソリューションをサブスクリプションとして販売していただけるプラットフォームをご用意しました。MSSP様やMSP様ごとに、プールしたライセンスを月額で請求させていただくアカウンティング方式であり、従来導入が難しかったSMBマーケットのお客様に対して販売いただけるものと確信しております。また、MSSP/MSP様が販売し、そのデータセンターで預かっているレガシーのVPN装置を、最新のクラウドベースのZTNA機能を備えたiboss SASEに置き換えることで、お客様環境のクラウド化の促進、およびゼロトラストセキュリティ化といった付加価値の提供だけでなく、MSSP/MSP様を多角的にご支援できることを喜ばしく思います。」

【ibossについて】

ibossは、ゼロトラストおよびSASEフレームワークの大規模な導入を可能にする、クラウド配信型サイバーセキュリティのリーディングプロバイダーです。特許取得済みのコンテナ型クラウドアーキテクチャとFedRAMP認証により、デバイスや場所を問わず、高速、安全、かつコンプライアンスに準拠したリソースへのアクセスを保証します。

