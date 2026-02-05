国産パスワードマネージャー「Privaco」、法人向けサービスを提供開始 ～情シス専任者がいなくても使える、スタートアップや中小企業向けのパスワード・アクセス管理～

サニーズ株式会社

サニーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中澤 望、以下「当社」）は、当社が提供する国産パスワードマネージャー「Privaco（プライバコ）」において、スタートアップや中小企業向けの法人プランの提供を開始しました。情シス専任者がいない組織でも、入退社や外部への業務委託などに伴うID/パスワード管理・アクセス管理を迷わず運用できます。

提供の背景

昨今ではフィッシング詐欺やなりすまし、不正ログインといったサイバー犯罪が年々増加しており、被害の対象は大企業だけでなく、スタートアップや中小企業にも広がっています。特に、IDやパスワードの使い回し、共有アカウントの放置といった運用上の課題が、被害の入口となるケースも少なくありません。また、国際情勢やデータ主権への意識の変化を背景に、サイバーセキュリティが国家戦略分野のひとつに位置づけられるなど、国産サービスを求める声も増えています。

一方で、専任の情報システム担当者を置くことが難しいスタートアップや中小企業では、セキュリティ対策が後回しになりやすい現実があります。こうした状況の中で多くのスタートアップ・中小企業は、

- セキュリティ対策は重要だと分かっているが、何から始めればよいか分からない- 高機能だが運用が難しいツールは要らない- 入退社や外部への業務委託などが多く、ID/パスワードやアクセス管理が複雑になっている

といった課題を抱えています。当社は、こうしたマクロ環境と現場のギャップに着目し、「情シス専任者がいなくても、安全・便利なID/パスワード管理・アクセス管理を実現できる国産サービス」として、法人向けサービスの提供を開始しました。

特徴

・迷わず使えるシンプルな共有設計

個人だけでなく、グループやフォルダ単位でID/パスワードを整理し、必要なメンバーだけに共有できます。複雑な設定をしなくても、チームやプロジェクト単位で自然に管理できます。

・入退社や外部への業務委託などに伴うユーザー管理

ユーザーの状態を「招待済み/有効/ロック中/退会」で管理します。退職や契約終了時などにはワンクリックで即時アクセスを停止でき、後処理もシンプルです。

・国産サービスならではの安心感

Privacoは日本企業が開発・提供する国産パスワードマネージャーで、データは国内に保管されます。日本語によるカスタマーサポートやUIの提供はもちろん、ご希望に応じて、パスワードマネージャーを利用するためのプロジェクトマネジメントや初期設定の代行もいたします。

法人向け機能の詳細はこちら：https://privaco.jp/business/(https://privaco.jp/family/)

利用料金

基本料金：39,800円/年（税抜）

※最大10名まで基本料金で利用可能

※11名以上の利用は、1名あたり3,980円/年（税抜）

導入支援オプション（希望制）：リリース特別価格29,800円（税抜）～

情シス専任者がいない企業でも安心して導入できるよう、初期導入を支援するオプションを用意しています。

対応内容（一例）

- プロジェクトマネジメント- グループ・フォルダ構成の整理- ユーザー招待・初期設定の代行- 運用ルール設計の支援

Privacoの無料相談お申し込みはこちら：https://forms.gle/MLe3uZrg89W4YQ8c9

今後の展開

シンプルさを維持しつつ、企業規模の拡大やセキュリティ要件の高度化にも対応できる機能拡充を予定しています。

開発予定機能（一例）

- SSO（シングルサインオン）など外部サービスとの連携強化- 監査や内部統制を意識した監査ログ機能- AIエージェントなど、社員以外のアクセス制御

また、法人向けだけでなく、従来から提供している個人向け・家族向けのパスワードマネージャーについても引き続き注力していきます。Privacoは、スタートアップから大企業、そして個人や家族まで、成長や変化に寄り添いながら使い続けられる国産パスワードマネージャー・アクセス管理基盤をめざします。

会社概要

会社名：サニーズ株式会社（Sunnies Inc.）

代表者：中澤 望

設立：2024年5月2日

所在地：東京都千代田区内神田1-9-5 SF内神田ビル8階

資本金：3,000万円（資本準備金含む）

事業内容：プライバシー・アカウント情報を管理するサービスの企画・運営

URL：https://sunnies.co.jp/

Xアカウント：https://x.com/Sunnies_Inc

Discord：https://discord.gg/jPaeeQ4hws

本件に対するお問い合わせ先

サニーズ株式会社 広報担当

Email：pr@sunnies.co.jp



