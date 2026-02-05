GURURI、宇陀市にて新コンテンツ「伊勢へと続く祈りの道 ー 水とともに生きる宇陀 ー」をリリース

株式会社ぐるり

歴史音声コンテンツマップ「GURURI」を運営する株式会社ぐるり（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：中野賢伸）は宇陀市において新規コンテンツをリリースいたしました。

本事業は、宇陀市が行う『過去と未来を繋ぐ祈りの道「伊勢本街道」宇陀のオンリーワン魅力創出事業』の一環として、訪問者の周遊促進、利便性や観光体験の質を高めることを目指し、宇陀市観光課、株式会社株式会社オットー・デザイン等と連携し制作を進めました。

プロジェクト概要

＜背景＞

宇陀市には室生寺や重要伝統的建造物群保存地区の大宇陀松山地区、そして伊勢本街道など多くの歴史資源があり、日本の原風景ともいえる美しい自然景観があリます。しかし観光面の課題としては、人口減少による観光業に関わる人材の高齢化及び人材不足が生じており、その影響で観光コンテンツがマンネリ化して着地型観光の充実が図れていないことが挙げられます。また、主な観光拠点である室生地域と大宇陀松山地域、菟田野地域を回遊する動線がなく、市域内の滞留時間が短いことも課題といえます。

これに対し、歴史資源や自然景観の魅力をより深く、分かりやすく伝えるため、GURURIを活用することで、室生寺や大宇陀松山地区、伊勢本街道など市内各地の歴史的スポットを中心とした音声のコンテンツを制作。観光客が自らのペースで回遊できる仕組みを構築し、点在する観光資源を「線」としてつなぐ着地型観光の充実を図ります。

＜コンテンツ内容＞

宇陀市の特徴として、古代から雨ごいや御神水、川の水分等の自然信仰の場となっていた神社が多く残り、自然への畏怖や信仰の文化があり、他地域にはない神秘的な魅力となっています。それらに加え伊勢本街道や中世の大宇陀の街並み、神武東征や壬申の乱の舞台となった地など時代別に魅力的な資源が多くあります。また薬草や吉野葛、毛皮革など宇陀の自然の恵みをいただく文化が現代においても産業として成立しており、人と自然のつながりが強く、これらの自然・文化資源の持つ雄大なスケール、時間の流れが他地域にはない魅力です。

主に上記のような歴史のテーマを軸に8つのモデルコースを設計し、サービス内で実装しました。今後も、スポットやコースの追加、ボランティアガイドの皆様の解説など、コンテンツの拡充を予定しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/138166/table/12_1_78e62fddef0365eaac0133ac1c8f2678.jpg?v=202602051151 ]

サービスURL・QRコード

https://gururi-app.com/category

イベントのお知らせ

＜概要＞

宇陀市を通る神聖な道「伊勢木街道」、その宿場町として栄えた高井周辺から市内の古道・神話にをつわるスポットを巡ります。3種の魅力あるツアーの中から一つを選んでいただき、宇陀市観光ボランティアガイドの会やGURURIの案内のもと実施する、学びと癒やしをテーマとした体験型ツアーです。特別企画として、日本山岳ガイド協会認定の登山ガイド安藤氏をゲストに迎え、健康を意識した山歩きの楽しみ方についても学びながら、宇陀の魅力をじっくりと味わっていただけます。

コース1：伊勢本街道と三郎岳摩崖仏ツアー

コース2：仏隆寺を巡る癒やしの古道ツアー

コース3：伊那佐山と神話をたどる健康山歩きツアー

詳細：https://www.uda-kankou.jp/event/3003

＜詳細・お申込み＞

古道・神話を巡る「癒しと学びのツアー」

日時：2026/2/21(土) 8時50分～15時ごろ（終了時間は変更する場合があります。事前予約制・小雨決行）

集合：たかぎふるさと館（宇陀市榛原高井612）

参加費：4,000円（昼食・保険代等含む）

定員：各コース10～20名

お申込みURL：https://airrsv.net/dragon2025/calendar

※お申し込みは先着順となります。

※ツアー内容は変更する場合があります。

※定員に達し次第、予約フォームの受付を終了いたします。

※冬季につき滑りやすい機所も予想されるため、登山執等のご準備をお勧めします。

GURURIについて

歴史音声コンテンツマップ「GURURI」。城郭や寺社、史跡などの歴史資源に特化して地図上に集約し、ユーザーはそこで博物館のような音声ガイドや投稿機能、訪れた史跡のログの取得も可能です。エリアごとだけでなく、歴史上の人物や出来事などにちなんだテーマごとのコンテンツや、伝統工芸品といった"モノ"などのストーリーもコンテンツとして同じ地図上に集約。さらに、訪れたユーザーの属性や位置情報などのデータ分析も自治体などに向けて行っています。

URL：https://gururi-lp.com/

会社概要

会社名：株式会社ぐるり

所在地：神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1

代表者：代表取締役 中野賢伸

設立 ：2022年8月2日

URL ：https://www.gururi-inc.com/

お問い合わせ：https://www.gururi-inc.com/contact

「歴史を身近に触れるきっかけを提供する」をミッションに、歴史音声コンテンツマップ「GURURI」を運営。横浜国立大学発ベンチャー。