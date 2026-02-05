株式会社ENIAQ、三井不動産で全社導入のスライド生成AIを研究開発・提供、1資料あたり平均44分短縮

株式会社ENIAQ

東京大学発スタートアップ・株式会社ENIAQ（代表取締役：江口大志）は、三井不動産株式会社向けに、同社と共同で「対話型スライド生成AI」を開発し、そのコアとなる生成技術を研究開発・提供しました。

当社は、生成AIで課題となりがちな文字の重なりやレイアウト崩れを抑制する独自の生成方式の研究開発に成功し、テキストやPDFから、高い品質のPowerPoint資料を対話的に生成できるAIを実現しました。三井不動産社内ユーザーを対象とした利用後アンケートでは、実際の業務利用を目的とした利用において、1資料あたり平均44分の作成時間短縮が確認されています。

当社は本技術を今後、企業ごとの環境や要件に応じた形で、幅広い業務領域への展開を進めていく方針です。

テキストやPDFからPowerPointを自動生成し、対話で磨き込める「対話型スライド生成AI」

入力テキストからPowerPointを自動生成（当社開発環境のスクリーンショット）

当社は三井不動産と共同で、テキスト入力やPDF資料からPowerPoint形式の資料を自動生成し、スライドごとのレイアウト変更や文言修正を自然言語で指示できる対話型スライド生成AIを研究開発・提供しました。

ユーザーは対話を通じて内容をブラッシュアップでき、資料作成の初期工程から修正工程までを一貫して効率化できます。

主な特長- テキスト入力やPDF資料からPowerPoint形式の資料を自動生成- 対話しながら内容をブラッシュアップ- 生成AIで起きがちな文字の重なりやはみ出し等を抑制し、プレビューどおりのレイアウトでPowerPoint（.pptx）として出力できる独自方式を研究開発

生成後は、スライドごとに自然言語で修正指示を出し、対話しながら調整できます。例えば以下のような指示が可能です。

1資料あたり平均44分の作成時間短縮に成功

- 「4枚目のスライド、各KPIがもっと目立つようにして」自然言語での指示により、スライドのレイアウトを対話的に調整（当社開発環境のスクリーンショット）

効果測定として、PowerPoint（.pptx）のダウンロード時に節約時間などのアンケートを実施しました。回答のうち、利用目的が「試してみただけ」等の回答を除外し、「実際の業務に利用する」目的で利用したユーザーの回答のみを対象に節約時間を集計したところ、1資料あたり平均44分の作成時間が短縮されていることがわかりました。

※ 節約時間は「5～10分」「10～30分」「30分～1時間」等の時間帯での回答のため、各時間帯の中央値を用いて平均値を算出

本取り組みは、三井不動産において全社での展開に至っており、同アンケートから品質面について以下のような声が寄せられています。

提供形態の柔軟性について

- （ChatGPTでのパワポ作成などと比べて）「格段によくできたパワポで驚きました。」（三井不動産 社内ユーザー）- 「様々な枠組みパターンがあり、参考になりました。」（三井不動産 社内ユーザー）

本AI技術は自社で研究開発しているため、企業ごとの業務環境や運用要件に応じた柔軟なカスタマイズ・導入が可能です。既存の生成AIツールでは導入が難しい環境を含め、企業での実運用を見据えた活用を想定しています。

具体的には、以下のような要件を前提とした利用にも対応しています。

- 各社の業務・資料体系に合わせたスライドテンプレートへの対応- 社内ネットワーク（閉域）を前提とした利用- ローカルLLMを前提とした、完全にクローズドなネットワーク環境でのPoC- 認証・権限管理等、社内システム連携を含む運用要件への対応

株式会社ENIAQは、本技術を企業向け技術として広く展開していく方針です。

参考情報

三井不動産株式会社 ニュースリリース（2025年12月23日公開）(https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2025/1223/)

会社概要

株式会社 ENIAQは、職人技の積み重ねと多領域の技術を統合し、AIプロダクトの開発・提供を行っています。

企業の業務における課題解決に向け、AIを活用したプロダクト・システムの提供を進めています。

お問い合わせ

- ホームページ：www.eniaq.jp(https://www.eniaq.jp)

株式会社 ENIAQ AI Solution事業部

- Email：contact@eniaq.jp- お問い合わせフォーム：https://www.eniaq.jp/contact/