株式会社Acalie、Even Realitiesとディストリビューターを契約、次世代AIスマートグラス「Even G2」国内展開を本格始動

株式会社Acalie

日常に寄り添う、革新的AIスマートグラス 「Even G2」

株式会社Acalie（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie）は、2026年1月にスマートグラスイノベーターであるHONG KONG EVEN REALITIES LIMITEDと日本オフィシャル・ディストリビューター契約を締結しました。本契約によりAcalieは、国内AIスマートグラス市場の拡大に注力します。2026年春頃より、家電量販店をはじめ、日本の全国小売店・EC・法人市場向けに最先端のスマートグラス「Even Realities」製品を展開いたします。

Even Realities HP: https://www.evenrealities.com/ja-JP/smart-glasses

Even Realitiesとは？

Even Realitiesは、元Apple Watch開発者や世界的アイウェアブランド出身デザイナーなど、テクノロジーとデザインの第一線で活躍してきたメンバーによって設立された次世代ウェアラブルブランドです。「AIを、日常に自然に溶け込ませること」を思想の中心に据え、見た目・着け心地・使い勝手のすべてにおいて、従来のスマートグラスとは一線を画すプロダクト開発を行っています。

「Even G2」の特徴は？

AIスマートグラスを“ガジェット”から“日常の道具”へと進化させる存在として、グローバル市場から注目を集めています。

01）日常使いAIグラスのパイオニア

あえてのカメラスピーカー非搭載で、プライバシー性も高く、日常に馴染む。

02）進化した3Dディスプレイ技術とうすさ

G1から再設計された Even HAO(TM) 2.0 は、独自の二層構造の空間フローティングディスプレイを採用。

03）会話の常識を壊す「グラス革命」

視線を外さず、リアルタイムで会話内容を理解し、会話をサポート。聴覚障害者にも最適。

04）日常に馴染むハード

本体：最長2日バッテリーx ケース７回充電/ 耐久：約2mの落下試験をクリア/ IP65：防塵＋⾬/水はね○

05）操作とヘルスケアを両立する「Even R1」

日常的にリングを装着すれば、メガネ裏へアクセスせずに、手元で自然な操作が可能。(別売り)株式会社Acalie/セールスマネージャー木村担当者のコメント

このグラスをかけた瞬間、とてもワクワクしました。ぜひ一度体験してほしい製品です。特に、英語が約0.5秒ほどで目の前に翻訳表示され、未来の翻訳世界を実感しました。従来のスマートグラスとは異なり、Even G2は、「目立たないこと」を徹底的に追求した、日本人の感性に合った次世代ウェアラブルです。

皆様へお届けができるように、準備を整えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。新たなAIグラス市場を一緒に盛り上げましょう！

株式会社Acalieについて

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。

株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っています。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、スマートプロダクトのAIイヤホン「Zenchord」やスマートリング「RingConn」、スマートグラス「Even Realities」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供する企業です。

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

▼ EvenRealities展開に関するお問い合わせ先

法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/

個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/