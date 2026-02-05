花粉シーズン本番！パナソニック「花粉による労働力低下の経済損失額2026」を推計～その経済損失額は、1日あたり「約2,450億円」～

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社は、花粉が社会人の労働力に与える影響を可視化するため、「花粉による労働力低下の経済損失額2026」を推計しました。

自社で実施した「社会人の花粉に関する調査」と最新の毎月勤労統計調査（厚生労働省）や労働力調査（総務省統計局）を元にした今回の推計では、その経済損失額は1日あたり「約2,450億円※」に該当することがわかりました。

本リリースでは、花粉の季節ならではのお掃除＆換気のテクニックや空気清浄機を上手く使う花粉対策を、花粉に詳しい住生活ジャーナリストの藤原千秋さんが解説します。

花粉に起因する労働力低下の経済損失額は、1日あたり「約2,450億円※」

パナソニックがこの度行った「社会人の花粉に関する調査」では、花粉にお困りの社会人に、花粉が自身の仕事のコンディションに影響しているかを聞いたところ、88.6％が「影響がある」と回答しました。<そう思う(41.4%)＋どちらかというとそう思う(47.2%)>【図1】

また、「影響がある」と回答した方のうち、1日のうち花粉により仕事のパフォーマンスが低下していると感じる時間は平均で約3.2時間となりました【図2】。

これらの花粉による労働力低下の平均時間と、最新の毎月勤労統計調査（厚生労働省）や労働力調査（総務省統計局）を元に試算した、「花粉による労働力低下の経済損失額2026」は、1日あたり「約2,450億円※」と推計されました。

※法定労働時間を超える8時間以上の回答は8時間として計算。

専門家が教える花粉対策！花粉の季節ならではのお掃除＆換気のテクニック

空気清浄機を上手く使う花粉対策も

※パナソニックから住生活ジャーナリスト 藤原千秋氏に依頼をして、いただいたコメントを編集して掲載しています。

春のスギやヒノキ、秋のブタクサなど、もはや一年を通じて花粉は飛散しています。家の中での生活において、そのリスクを減らす一番の対策は“花粉を家に入れない”ということ。まずは屋内への花粉の侵入防止を心がけたうえで、掃除＆換気を行い、さらに空気清浄機などを活用することで、家での花粉の悩みは大幅に減らすことができると思います。

■家の中の花粉を取り除く掃除方法

花粉に悩まされない室内環境を整えるには、やはり定期的なお掃除が大切。でも、ただ掃除をすればいいというわけではありません。

・花粉を舞い上げない時間帯に掃除をする

掃除をするタイミングは、できれば早朝など朝一番の時間帯に。人や空気の流れがなければ花粉は自然に落ちてくるので、人の動きがない早朝は掃除におすすめです。もしくは、外出などで人がいない時間帯の後も、花粉掃除には適していると言えます。

・屋内の花粉掃除は水拭きがベスト

掃除を効率よく行うには、場所ごとに道具を使い分けることも大切です。静電気などに邪魔されず、花粉を効果的に取り除きたいときは湿り気を持たせた「拭き掃除」から始めましょう。木製のフローリングや樹脂製の床材、畳などであれば、まずウェットシートを付けたフロアワイパーなどで拭き掃除を行い、その後に掃除機を使用し残ったゴミを回収します。ラグやカーペットが敷いてあるなら掃除機を最初から使いますが、その際はスティックタイプがおすすめです。床を転がして使うキャニスター型掃除機は排気が後ろに出るため、動かすとき花粉が舞い上がってしまいやすいためです。

家具や家電に付いた花粉やホコリの掃除には、はたきではなく花粉を包み込むハンディワイパーが便利。もしくはタオルなどに万能洗剤を少しスプレーし、軽く湿らせたもので拭き取ってもOK。カーテンやソファカバーなどの布製品には、掃除機か粘着ローラーを使います。

最近では、極微細な水のミスト（マイクロミスト）を噴霧して汚れを浮かせるタイプのスティック掃除機もあります。

水拭き機能ではありませんが、吸引だけでは取れにくい汚れにアプローチでき、仕上げ拭きのような感覚で使える点が便利です。

こうした機能も含め、住まいの床材や掃除スタイルに合わせて選ぶと、花粉対策の効率がぐっと上がります。

ホコリが溜まりがちな給気口は、掃除機に隙間ノズルかブラシノズルを付けて吸い取りましょう。また、あらかじめ給気口に専用フィルターを付けておくと集じんができ、掃除の労力も大幅に省くことができます。サッシや網戸の掃除も定期的に行いましょう。

ちなみに、最も花粉が落ちやすいのは、洗面所（脱衣所）とトイレです。どちらも衣服の着脱回数が多い場所です。この2カ所は、こまめに掃除しておきましょう。

■花粉時期の換気テクニック

換気は窓の開け幅を10cm程度に、レースカーテンは閉めて！

花粉のピーク期に行った実験では、窓を開ける幅を10cm程度にし、レースのカーテンをすることで屋内への花粉の流入をおよそ4分の1に減らすことができるそうです。※

※環境省：花粉症環境保健マニュアル2022より

■空気清浄機を上手く使う花粉対策

花粉対策におすすめな空気清浄機の置き場所

花粉対策として空気清浄機を使うときに押さえるポイントは、2つあります。

1つ目は、「花粉が侵入してくるところ」に置くこと。ズバリ、「玄関」です。花粉の侵入経路に置くことで、室内への侵入を防ぎましょう。

2つ目は、「花粉がたまりやすいところ」に置くこと。ズバリ、「部屋の四隅」や「家具の隙間」です。

部屋の角や家具の隙間などは、空気の流れが滞りやすく、花粉やハウスダストが集まりやすいとされています。

こうした場所に空気清浄機を設置することで、室内の空気をより効率的にケアすることができます。

近年は、省スペース設計で壁ぎわや家具の隙間にも置ける、レイアウトフリーなモデルも登場しているので、お部屋に合わせて選びましょう。

効果を最大化する使用タイミング

前提として、花粉シーズンは空気清浄機を24時間連続運転が理想です。室内の花粉を一定以下に保つことができます。

・帰宅直後の30分は“強運転 or 花粉モード”で一気に吸い込む

そのうえで、外から花粉を持ち込んでしまう帰宅直後は“強運転 or 花粉モード”で一気に吸い込みましょう。花粉は衣類から落ちやすいので最も重要なタイミングです。

・就寝1時間前から寝室で稼働

睡眠中の花粉の舞い上がりを抑え、快眠環境を整えます。また、加湿機能があるものは活用しましょう。花粉が湿気を含むことで、空気中に浮遊しにくくなります。

静電HEPAフィルター搭載モデルがおすすめ

静電HEPAフィルター※とは、花粉やほこり、ウイルスなどのごく小さな粒子をしっかり捕集できる高性能フィルターです。

もともとは精密機器や半導体工場で使われるガラス繊維濾紙でできたフィルターとして開発されましたが、現在では帯電加工を施した高性能な不織布を蛇腹状に成形したタイプが家庭用空気清浄機にも広く採用されています。

空気清浄機は水拭き掃除の前以外にも、この時期は特に花粉対策として活用したいもの。イオンで花粉を抑制する機能や花粉に特化したモードが搭載されているモデルもあるので、検討してみましょう。加湿空気清浄機であれば、通常の空気清浄機能に加え加湿機能も搭載しており、１台設置するだけでいろんな用途に使えるので、コスパの良い家電と言えるでしょう。

※JIS Z 8122：2000による規定。定格流量で粒径が0.3µmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルター。

藤原 千秋 氏藤原 千秋 氏

主に住まい・暮らしまわりの記事を専門に執筆して20余年目。現在はライティングの傍ら監修、企画、広告、アドバイザリーなどの業務に携わる。プライベートでは三女の母。『この一冊ですべてがわかる！ 家事のきほん新事典』（朝日新聞出版）など著書監修、マスコミ出演多数。総合情報サイト『All About』家事・掃除・子育てガイド。

設置面積は1/2（当社比）★1に省スペース化！

パナソニックのレイアウトフリー★2な最新空気清浄機

★1：加湿機能はありません。※１

★2：設置条件には、一部制約があります。※2※3

花粉対策には、集じん力と置きやすさを両立した空気清浄機がおすすめです。

パナソニックの空気清浄機 F-PX70C は、設置面積を1/2（当社比）★1に抑えたスリム設計ながら、新開発の「デュアル吸引ファン」により花粉の集じん量を約15％アップ（当社比）★3。

前と底の全面から花粉を効率よく吸引し、床付近にたまりやすい花粉もしっかりキャッチします。

本体幅は約12.5cmで、壁ぎわや家具の隙間にも置けるレイアウトフリー★2設計。

さらに「ナノイーX（9.6兆）」搭載で、日本の主要な花粉17種類を抑制し、春花粉のみならず秋花粉も抑制★4します。

★3：設置条件には、一部制約があります。どの設置場所や向きでも同じ清浄効果を保証するものではありません。※4

★4：約6畳の試験空間での約24時間後の効果※5

※1：【比較条件】当社同風量帯における機種での設置面積との比較【設置面積】23年発売F-VXW70 1,023cm2、25年発売F-PX70C 475cm2

※2：直射日光やエアコンの風／熱が当たる場所、毛足の長いじゅうたんの上、テレビやラジオの近くには置かないでください。

※3：本体を倒して（横置きで）使用しないでください。

※4：【試験条件】18畳の試験空間で花粉相当の粉じんの時間当たりの集じん量を比較。本体を壁の中央に設置し、製品正面にて花粉相当の粉じんを噴霧。【運転モード】23年発売F-VXW70 自動運転モード［花粉］の最大風量、25年発売F-PX70C 自動運転モードの最大風量【試験結果】F-VXW70 175個/sec、F-PX70C 202個/sec。

※5：＜スギ花粉＞【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】花粉（スギ）【試験結果】約8時間で97％以上抑制、約24時間で99％以上抑制（4AA33-151001-F01）。＜スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・ススキ・シラカンバ・ヨモギ・オリーブ・ビャクシン・モクマオウ・ハンノキ・オオアワガエリ・カナムグラ・イネ、ライムギ、シラゲガヤ、ギョウギシバ花粉＞【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳空間で電気泳動法による検証【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】花粉（スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・ススキ・シラカンバ・ヨモギ・オリーブ・ビャクシン・モクマオウ・ハンノキ・オオアワガエリ・カナムグラ・イネ・ライムギ・シラゲガヤ・ギョウギシバ）【試験結果】約24時間で低減効果を確認（4AA33-151015-F01、4AA33-151028-F01、4AA33-160601-F01、4AA33-160601-F02、4AA33-160701-F01、1V332-180301-F01、H24YA036-1、H24YA017-1、H24YA018-1、H24YA019-1 ）。

【パナソニック『社会人の花粉に関する調査2026』調査概要】

●調査地域：全国

●調査期間：2025年12月18日～12月19日

●調査方法：インターネット調査（協力：株式会社ジャストシステム）

●調査対象：全国の20歳から60歳までの社会人（男女）6,601名を対象に、花粉に「とても困っている」「やや困っている」と回答した2,933名のうち、無作為抽出した1,651名

●有効回答：1,651名（男性：1,213名、女性：438名）

※調査結果を引用いただく際は、パナソニック調べを引用元として記載ください。

※：花粉による労働力低下の平均時間をもとに、令和7年11月分毎月勤労統計調査（厚生労働省）から社会人の平均の給与を割り出し、本調査にて算出された社会人の花粉にお困りの割合（44.4%：6,601名中2,933名）と、令和7年12月分労働力調査（総務省統計局）から花粉にお困りの社会人数を算出した数値と掛け合わせて、花粉による労働力低下の経済損失額を算出。

