いつでもどこでも、手軽・綺麗にスキャン「ScanSnap Spot」運用開始！

株式会社PFU

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、本日2026年2月5日より、どなたでも気軽にイメージスキャナー 「ScanSnap iX2500（以下、iX2500）」をご利用いただける「ScanSnap Spot」の運用を開始しました。

「ScanSnap Spot」は、カフェ、図書館、自治体施設、コワーキングスペースなど、どなたでも利用できる公共空間・施設にiX2500を設置し、訪れた方が自由に・簡単にスキャンいただける新しい取り組みです。本日より、全国48か所のSpotで運用を開始し、今後も設置エリアを順次拡大してまいります。

さらに、あわせて、ScanSnapの設置にご協力いただける「ScanSnap Spotパートナー」の募集も本日より開始しました。施設・店舗を運用されている皆様のご応募をお待ちしております。

また、抽選で最大48名様にAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを、X（旧Twitter）にて2弾構成で実施します。第1弾はSpotご利用者様を対象とした「#ScanSnapSpot使ってみたキャンペーン」、第2弾は皆様の「Spotになってほしい場所」のお声を募集する「#うちの街にもScanSnapSpotキャンペーン」です。ぜひご参加ください。

PFUは、地域の多様な場所で「いつでも・どこでも・だれでも」紙の書類を簡単にデータ化できる環境づくりを進めてまいります。多くの皆様にScanSnap Spotをご体験いただけること、また、ご協力いただけるパートナー様からのご応募を心よりお待ちしております。

ScanSnap Spotについて

ScanSnap Spotは、カフェ、図書館、自治体施設、コワーキングスペースなど、どなたでも利用できる公共空間・施設にフラッグシップモデルのイメージスキャナー「ScanSnap iX2500(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix2500/)」を設置し、訪れた方が自由に・簡単にスキャンいただける新しい取り組みです。

ScanSnap Spotにある、iX2500に、お手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンを接続することで、紙の書類を簡単にデータ保存が可能。スマートフォン/タブレットの場合は、iX2500に近づけるだけで接続することができ、スムーズにご利用いただけます。

例えば、会議資料をその場でスキャンして離れたチームメンバーへ共有したり、展示会でもらったパンフレットをデータ化して持ち帰ったり、出先で受け取った名刺を整理したりすることができます。さらに、出張先で発生した請求書やレシートもその場でスキャンし、会社に戻らずに経費申請まで完了させることが可能です。確定申告前のご利用もおすすめです。

ビジネスシーンだけでなく、プライベートシーンでも、お子さまの学校プリントや医療・保険関係の書類、家計管理のためのレシート、勉強用のプリント、旅行先でもらったパンフレット、思い出の写真など、日常の様々な紙書類をその場でスキャンして整理・保存することができます。

本日から運用を開始するのは全国48Spot。

首都圏や関西圏を中心に、複数地域に展開する「コインスペース」、九州旅客鉄道株式会社が運営する「Co-Working & Co-Learning Space「Q」」などをはじめとしたコワーキングスペースやカフェ・学校・写真館・薬局など様々な場所に展開しています。

ScanSnap Spotの詳細や、Spotの一覧は下記ページよりご確認ください。

ScanSnap Spotパートナー募集中

ScanSnap Spot 特設ページ :https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ssspot/

ScanSnap Spotの設置にご協力いただける「ScanSnapパートナー」の募集を開始いたします。

ご参加いただいたパートナー様には、専用Webページでのご紹介や来店誘導に向けたメリットをご用意しています。



設置する「ScanSnap iX2500」やお客様向けご利用ガイド等は、無償で提供いたします。

地域のお客様に新しい体験を届けたい方、施設の魅力をさらに高めたい方、ぜひこの機会にご参加ください。

企業・個人問わず、多くのご応募をお待ちしております。

詳細や応募フォームはScanSnap Spotパートナー募集ページをご確認ください。

Xでキャンペーンを開催！

パートナー募集ページ :https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/ads/scansnapspot/

ScanSnap Spot運用開始に合わせて、以下2キャンペーンを実施します。

第1弾は2月5日～3月15日に「#ScanSnapSpot使ってみたキャンペーン」、第2弾は3月16日～3月31日に「#うちの街にもScanSnapSpotキャンペーン」を開催します。



各キャンペーンの応募要件は以下をご確認ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

■第1弾 #ScanSnapSpot使ってみたキャンペーン

【キャンペーン内容】

1.参加方法

１.いずれかのScanSnap Spotに行き、ScanSnapを利用

２.X（旧Twitter）で「ScanSnapの写真＋ScanSnap Spotで実施したことやScanSnapを使用した感想」とハッシュタグ「#ScanSnapSpot使ってみた」をつけて投稿

2.応募期間

2026年2月5日（木）～2026年3月15日（日）

3.賞品

抽選で5名様にAmazonギフトカード5,000円分をプレゼント

■第2弾 #うちの街にもScanSnapSpotキャンペーン

1.参加方法

１.X（旧Twitter）で「ScanSnap Spotになってほしい場所＋設置希望の理由など一言」とハッシュタグ「#うちの街にもScanSnapSpot」をつけて投稿

2.応募期間

2026年3月16日（月）～2026年3月31日（火）

3.賞品

抽選で43名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼント

ScanSnap Spot 一覧はこちら :https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ssspot/place/【当選通知】- 当選された方には、公式アカウント「＠ScanSnapJP(https://x.com/ScanSnapJP)」よりXのダイレクトメッセージ（DM）でご連絡いたします。- 当選された方へのご連絡は4月中を予定しております。【応募条件】- 各応募期間中にご投稿いただいた方が対象となります。- お一人様何度でもご応募いただけます。- 公開アカウントでの投稿、かつ日本国内からの応募のみが対象です。

本キャンペーンの詳細は、「＠ScanSnapJP(https://x.com/ScanSnapJP)」をご確認ください。

ScanSnap iX2500について

ScanSnap Spotにはフラッグシップモデル「ScanSnap iX2500」が設置されています。

iX2500の購入方法や情報については、下記リンクをご参照ください。

■購入方法

ScanSnap iX2500は、以下のリンクからご購入いただけます。

・購入ページ（PFUダイレクト）(https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001293?category_page_id=scansnap-lineup&utm_source=scansnap)

■各種情報について

ScanSnap iX2500に関する情報は、以下のリンクからご参照いただけます。

・プレスリリース(https://www.pfu.ricoh.com/news/2025/news250624.html)

・製品紹介(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix2500/)

■ScanSnapについて

その他のScanSnap製品については、以下のリンクからご覧いただけます。

・ScanSnapホームページ(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/)

商標について

ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

関連リンク

ScanSnap Spotページ https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ssspot/

ScanSnap Spotパートナー募集ページ https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/ads/scansnapspot/

お客様お問い合わせ先

株式会社PFU

ScanSnap Spotお問い合わせ窓口

E-mail：scansnap-spot@jp.ricoh.com

※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。