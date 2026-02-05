いつでもどこでも、手軽・綺麗にスキャン「ScanSnap Spot」運用開始！
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、本日2026年2月5日より、どなたでも気軽にイメージスキャナー 「ScanSnap iX2500（以下、iX2500）」をご利用いただける「ScanSnap Spot」の運用を開始しました。
「ScanSnap Spot」は、カフェ、図書館、自治体施設、コワーキングスペースなど、どなたでも利用できる公共空間・施設にiX2500を設置し、訪れた方が自由に・簡単にスキャンいただける新しい取り組みです。本日より、全国48か所のSpotで運用を開始し、今後も設置エリアを順次拡大してまいります。
さらに、あわせて、ScanSnapの設置にご協力いただける「ScanSnap Spotパートナー」の募集も本日より開始しました。施設・店舗を運用されている皆様のご応募をお待ちしております。
また、抽選で最大48名様にAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを、X（旧Twitter）にて2弾構成で実施します。第1弾はSpotご利用者様を対象とした「#ScanSnapSpot使ってみたキャンペーン」、第2弾は皆様の「Spotになってほしい場所」のお声を募集する「#うちの街にもScanSnapSpotキャンペーン」です。ぜひご参加ください。
PFUは、地域の多様な場所で「いつでも・どこでも・だれでも」紙の書類を簡単にデータ化できる環境づくりを進めてまいります。多くの皆様にScanSnap Spotをご体験いただけること、また、ご協力いただけるパートナー様からのご応募を心よりお待ちしております。
ScanSnap Spotについて
ScanSnap Spotは、カフェ、図書館、自治体施設、コワーキングスペースなど、どなたでも利用できる公共空間・施設にフラッグシップモデルのイメージスキャナー「ScanSnap iX2500(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix2500/)」を設置し、訪れた方が自由に・簡単にスキャンいただける新しい取り組みです。
ScanSnap Spotにある、iX2500に、お手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンを接続することで、紙の書類を簡単にデータ保存が可能。スマートフォン/タブレットの場合は、iX2500に近づけるだけで接続することができ、スムーズにご利用いただけます。
例えば、会議資料をその場でスキャンして離れたチームメンバーへ共有したり、展示会でもらったパンフレットをデータ化して持ち帰ったり、出先で受け取った名刺を整理したりすることができます。さらに、出張先で発生した請求書やレシートもその場でスキャンし、会社に戻らずに経費申請まで完了させることが可能です。確定申告前のご利用もおすすめです。
ビジネスシーンだけでなく、プライベートシーンでも、お子さまの学校プリントや医療・保険関係の書類、家計管理のためのレシート、勉強用のプリント、旅行先でもらったパンフレット、思い出の写真など、日常の様々な紙書類をその場でスキャンして整理・保存することができます。
本日から運用を開始するのは全国48Spot。
首都圏や関西圏を中心に、複数地域に展開する「コインスペース」、九州旅客鉄道株式会社が運営する「Co-Working & Co-Learning Space「Q」」などをはじめとしたコワーキングスペースやカフェ・学校・写真館・薬局など様々な場所に展開しています。
ScanSnap Spotの詳細や、Spotの一覧は下記ページよりご確認ください。
ScanSnap Spot 特設ページ :
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ssspot/
ScanSnap Spotパートナー募集中
ScanSnap Spotの設置にご協力いただける「ScanSnapパートナー」の募集を開始いたします。
ご参加いただいたパートナー様には、専用Webページでのご紹介や来店誘導に向けたメリットをご用意しています。
設置する「ScanSnap iX2500」やお客様向けご利用ガイド等は、無償で提供いたします。
地域のお客様に新しい体験を届けたい方、施設の魅力をさらに高めたい方、ぜひこの機会にご参加ください。
企業・個人問わず、多くのご応募をお待ちしております。
詳細や応募フォームはScanSnap Spotパートナー募集ページをご確認ください。
パートナー募集ページ :
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/ads/scansnapspot/
Xでキャンペーンを開催！
ScanSnap Spot運用開始に合わせて、以下2キャンペーンを実施します。
第1弾は2月5日～3月15日に「#ScanSnapSpot使ってみたキャンペーン」、第2弾は3月16日～3月31日に「#うちの街にもScanSnapSpotキャンペーン」を開催します。
各キャンペーンの応募要件は以下をご確認ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
【キャンペーン内容】
■第1弾 #ScanSnapSpot使ってみたキャンペーン
1.参加方法
１.いずれかのScanSnap Spotに行き、ScanSnapを利用
２.X（旧Twitter）で「ScanSnapの写真＋ScanSnap Spotで実施したことやScanSnapを使用した感想」とハッシュタグ「#ScanSnapSpot使ってみた」をつけて投稿
2.応募期間
2026年2月5日（木）～2026年3月15日（日）
3.賞品
抽選で5名様にAmazonギフトカード5,000円分をプレゼント
■第2弾 #うちの街にもScanSnapSpotキャンペーン
1.参加方法
１.X（旧Twitter）で「ScanSnap Spotになってほしい場所＋設置希望の理由など一言」とハッシュタグ「#うちの街にもScanSnapSpot」をつけて投稿
2.応募期間
2026年3月16日（月）～2026年3月31日（火）
3.賞品
抽選で43名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼント
ScanSnap Spot 一覧はこちら :
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ssspot/place/
【当選通知】
- 当選された方には、公式アカウント「＠ScanSnapJP(https://x.com/ScanSnapJP)」よりXのダイレクトメッセージ（DM）でご連絡いたします。
- 当選された方へのご連絡は4月中を予定しております。
【応募条件】
- 各応募期間中にご投稿いただいた方が対象となります。
- お一人様何度でもご応募いただけます。
- 公開アカウントでの投稿、かつ日本国内からの応募のみが対象です。
本キャンペーンの詳細は、「＠ScanSnapJP(https://x.com/ScanSnapJP)」をご確認ください。
ScanSnap iX2500について
ScanSnap Spotにはフラッグシップモデル「ScanSnap iX2500」が設置されています。
iX2500の購入方法や情報については、下記リンクをご参照ください。
■購入方法
ScanSnap iX2500は、以下のリンクからご購入いただけます。
・購入ページ（PFUダイレクト）(https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001293?category_page_id=scansnap-lineup&utm_source=scansnap)
■各種情報について
ScanSnap iX2500に関する情報は、以下のリンクからご参照いただけます。
・プレスリリース(https://www.pfu.ricoh.com/news/2025/news250624.html)
・製品紹介(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix2500/)
■ScanSnapについて
その他のScanSnap製品については、以下のリンクからご覧いただけます。
・ScanSnapホームページ(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/)
商標について
ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
関連リンク
ScanSnap Spotページ https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ssspot/
ScanSnap Spotパートナー募集ページ https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/ads/scansnapspot/
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ScanSnap Spotお問い合わせ窓口
E-mail：scansnap-spot@jp.ricoh.com
※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。