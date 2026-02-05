ゆりやんレトリィバァ初監督作品『禍禍女』とグラニフのオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」によるコラボレーションTシャツが2月6日(金)より発売

監督を務めたゆりやんレトリィバァ氏へのインタビューコンテンツを公開







株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年2月6日(金)より、ゆりやんレトリィバァ初監督作品である映画『禍禍女』とのコラボレーションTシャツを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内一部店舗にて発売いたします。

本コラボレーションでは、ゆりやんレトリィバァ初監督作品『禍禍女』と、グラニフの人気キャラクター「ビューティフルシャドー」がコラボレーションした特別なデザインTシャツが登場します。

巷で広がる、とある女の噂--。好きになった男に取り憑くという謎の存在。あなたも誰かに共感しちゃう(かもしれない)、恋のお話です♡ 恋愛映画史上最狂の復讐劇をぜひ「ビューティフルシャドー」と一緒にお楽しみください。

また、公式オンラインストア内のコンテンツ「コラボの原産地」では、映画『禍禍女』の監督を務めたゆりやんレトリィバァ氏へのインタビューを公開。芸人、女優、映画監督として多方面で活躍する同氏に、映画への興味の原点や監督としてのこだわり、今後の展望について、グラニフのコラボレーション担当が話を伺いました。

なお、2026年1月28日(水)21:30頃に開催されたグラニフ公式Instagramでのインスタライブのアーカイブ映像を公開中です。本配信には、前田旺志郎氏を豪華ゲストとして迎え、ここでしか聞けないスペシャルなトークをお届けしました。ぜひご視聴ください。

［視聴URL］

https://www.instagram.com/reel/DUDh021iQAW/

※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります

©️2026 K2P

全1種類。

詳細は公式オンラインストアまたは「コラボの原産地」にてご確認ください。

・グラニフ公式オンラインストア　商品詳細ページ

https://www.graniph.com/item-detail/101002313001

・グラニフ公式オンラインストア「コラボの原産地」

https://www.graniph.com/story/story-detail/77

※2026年2月6日(金)午前0時に公開予定

本リリース掲載商品の取り扱い店舗

グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com

グラニフ 東京、グラニフ 福岡天神、グラニフ 札幌、グラニフ 心斎橋

映画『禍禍女』について

ゆりやんレトリィバァが初めて監督を務める映画『禍禍女(まがまがおんな)』が、2月6日(金)より全国劇場にて絶賛上映中







＜出演＞

南 沙良

前田旺志郎　アオイヤマダ　郄石あかり　九条ジョー　鈴木 福

前原瑞樹　平田敦子　平原テツ

斎藤 工　田中麗奈

＜監督＞ゆりやんレトリィバァ

＜脚本＞内藤瑛亮

＜音楽＞yonkey

＜企画・配給＞K2 Pictures

