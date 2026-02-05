こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
エムオーテックス主催カンファレンス「Security MOTION 2026 Spring」に登壇
〜AI時代における情報システム・CISOのリアルと、明日を守る選択とは？〜
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、エムオーテックス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：徳毛 博幸、以下「エムオーテックス」）が主催する「Security MOTION 2026 Spring」に登壇いたします。経営層から、情報システム・IT部門、人事・総務まで、セキュリティに関わるすべての方を対象として、経営戦略のヒントとなる実践知をお伝えする無料カンファレンスとなっております。エルテスは、営業秘密の持ち出しなどの内部不正を防ぐ選択肢となる実践知について紹介予定ですので、皆様ぜひご参加ください。
■イベント主旨
―― 現場で得られた"実践"を、次の意思決定につなげる。 昨今、AIを悪用したサイバー攻撃の高度化や、クラウド・SaaSの普及、業務変革の加速などを背景に、企業を取り巻くセキュリティ環境は大きく変化しています。 「セキュリティは経営課題である」という認識が広がる一方で、人材・時間・予算といったリソース不足は、依然として多くの企業にとって大きな課題となっています。 本カンファレンスでは、CISOおよびセキュリティメーカー・ベンダーが立場の違いを越えて事例を持ち寄り、限られた条件の中で、何を優先し、どのような対策をしてきたのかといった、各社のリアルな取り組みをご紹介します。 形式論にとどまらない実践知を通じて、明日からの運用改善はもちろん、2026年に向けたセキュリティ戦略設計や意思決定のヒントをお届けします。
■登壇セッション概要
タイトル：ログ分析で見逃さない内部不正の”兆し”―UEBAを活用した内部不正対策の実践知を紹介
時間：14:05〜14:30
内容：
クラウド活用の拡大やリモートワークの普及により、企業は従業員が使用するすべてのデバイスやサービスを網羅的に管理することが難しくなっています。そのため、機密情報の漏えいやリモートワーク中の規則逸脱などの従業員の異常行動の兆候を見逃してしまうリスクがあります。
今回は、内部不正の実態と単一のログだけでは網羅しきれない内部不正リスクへの対策として、UEBAを活用した対策のポイントと異常行動を早期検知した事例をご紹介します。
■講演者プロフィール
株式会社エルテス
IRI事業本部 IRI営業部 アカウントセールスグループ
エバンジェリスト
永易 靖規
サイバーセキュリティ企業で営業責任者として従事し、IPOに貢献。その後、2021年よりエルテスに入社。従業員数10,000人以上の大手企業中心に内部脅威対策（Internal Risk Intelligence）の導入に貢献。また、サービス向上の商品企画にも従事。
■カンファレンス概要
現場で得られた"実践"を、次の意思決定につなげる。
CISOそしてセキュリティメーカー・ベンダーが、立場の違いを越えて事例を持ち寄るカンファレンスです。
AIを悪用した攻撃の高度化、クラウド・SaaSの普及、業務変革の加速──。
「セキュリティは経営課題である」という認識が定着する一方で、人材・時間・予算といったリソース不足は、未だに多くの企業を悩ませています。限られた条件の中で、何を優先し、どの対策を見送り、どう対応してきたのか。各社のリアルな実践知から、明日からの運用改善や2026年に向けた戦略設計のヒントを探ります。
名称：Security MOTION 2026 Spring
〜AI時代における情報システム・CISOのリアルと、明日を守る選択とは？〜
日時：2026年3月4日（水）9:30〜17:20
会場：オンライン開催（Zoom）
参加条件：事前の申込が必要です
参加費用：無料
主催：エムオーテックス株式会社
対象者：情報システム部門・IT部門、人事・総務、経営企画・DX推進部門、経営層
申し込みページ：https://marketingcommit.com/seminar_260304/motex_conference_eltes/
[会社概要]
■エムオーテックス株式会社（MOTEX）
MOTEXは国産のセキュリティメーカーとして、「Secure Productivity（安全と生産性の両立）」をミッションに掲げ、LANSCOPEブランドのプロダクト・サービス提供を通じて、"デジタルセキュリティの課題から、人と社会を解放する"ことを目指しています。
MOTEXコーポレートサイト：https://www.motex.co.jp/
会社案内：https://www.motex.co.jp/company/overview/
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース本文
https://eltes.co.jp/news20260205
