ワーハピ、東京の夏に9年ぶりに復活！6月に代々⽊第一体育館で開催！

ワーハピことWORLD HAPPINESSが6⽉28⽇(⽇)に｢WORLD HAPPINESS 2026 ~ I'm HOME ~｣として東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館で開催される。

WORLD HAPPINESS（以下ワーハピ）は、高橋幸宏とアートディレクターの信藤三雄がキュレーターとなって2008年に始めた野外音楽フェス。細野晴臣、高橋幸宏、坂本龍一のYMO(開催年度によって名義は変わる)がヘッドライナーを務める音楽イベントとしても知られ、2008年以来、2017年まで夢の島公園（17年のみ葛西臨海公園）で開催されてきた東京の夏フェス。2019年にはスピンオフ企画として青森県八戸で開かれたが、東京での開催は9年ぶりとなる。

9年ぶりに東京で復活する｢WORLD HAPPINESS 2026 ~ I'm HOME ~｣は会場をこれまでの野外から屋内に移し、12組のアーティストの参加が発表された。

出演アーティストは細野晴⾂、鈴木慶一（moonriders名義で出演）、小山田圭吾（Cornelius名義で出演）、⾼野寛(SP YT sessionで出演)、TOWA TEI といったワーハピのレギュラー･メンバーともいうべきお馴染みのミュージシャンが参加。注目すべきはSP YT session。ワーハピの創設者であり、全公演のキュレーターを務めたYTこと高橋幸宏を、長きにわたりサポートし続けて来たゆかりのミュージシャン6人が集結。ちなみに本公演のサブタイトルとなった｢I'm HOME＝ただいま｣。これは高橋幸宏が好きだった言葉だそう。SP YT sessionが｢I'm HOME＝ただいま｣！とステージに帰ってくる。

さらに清⽔ミチコ、スチャダラパー、東京スカパラダイスオーケストラ、MAJOR FORCE（⾼⽊完＆K.U.D.O） にOpen Reel Ensembleに加え、若手のRol3ert、海外からGinger Root(Solo Set)と圧巻のラインナップが揃った。

昨年6月には、ワーハピで高橋幸宏が演奏に参加した楽曲を中心にしたライブ音源＆映像のボックス「YUKIHIRO TAKAHASHI "WORLD HAPPINESS"」がリリースされ、改めて注目を集める東京の夏フェス、ワーハピ。9年ぶりに復活する｢WORLD HAPPINESS 2026 ~ I'm HOME ~｣のチケットは本日(2/5)より公式HP先行受付(先着)がスタートする。詳細は公式HP参照。

































＜公演概要＞

タイトル：WORLD HAPPINESS 2026 ~ I'm HOME ~

日時：2026年6⽉28⽇(⽇) 開場11:30 /開演12:30 (終演予定20:30)

会場：東京･国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館

出演(50音順）

Open Reel Ensemble /Cornelius /清⽔ミチコ /Ginger Root(Solo Set) /スチャダラパー /TOWA TEI (DJ) /

東京スカパラダイスオーケストラ /細野晴臣 /moonriders /MAJOR FORCE (⾼⽊完＆K.U.D.O) /Rol3ert /

SP YT session：高野寛、高桑圭（Curly Giraffe）、堀江博久、高田漣、ゴンドウトモヒコ、白根賢一

and more...

チケット価格(税込･全席指定)：13,200円

※4歳以上からチケットが必要(4歳未満は膝上で無料）

公式HP先行受付(先着)：2月5日(木)12:00～

チケット⼀般発売日：4⽉25⽇(⼟)（予定）

＜WORLD HAPPINESS 2026/公式HP＞

https://www.world-happiness.com/

＜YUKIHIRO TAKAHASHI "WORLD HAPPINESS"/商品HP＞

https://columbia.jp/worldhappiness/