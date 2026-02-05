ユニーリサーチ、NTTデータのAIペルソナ構築に関する活用事例を公開

株式会社プロダクトフォース

ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」を運営する株式会社プロダクトフォース（本社：東京都港区、代表取締役CEO 浜岡 宏樹、以下「プロダクトフォース」）は、株式会社NTTデータ（以下、NTTデータ）の自社内の企画業務およびコンサルティングの精度向上を目的にユニーリサーチを活用した「AIペルソナ」構築の背景と具体的な取り組みを紹介する活用事例を公開いたしました。

背景

事例記事はこちら :https://unii-research.com/business/case/nttdata/

NTTデータでは、生活者向けの新サービス企画が増える中で、「そもそも何をすべきか」という初期の問いから試行錯誤する案件が増えていました。現場の感覚だけでは、生活者がどんな場面で不便を感じ、何を価値と捉えるのかを十分に捉えきれず、企画の根拠が曖昧になりやすいという課題がありました。

そこで同社は、生成AIだけでペルソナを作るのではなく、ユニーリサーチで得た実在する生活者インタビューを土台に「AIペルソナ」を構築する方法を採用しました。AIのみのペルソナでは「どこまで信じてよいのか」という疑念が残りがちですが、実際の生声をインプットにすることで、実態に近い生活者像を前提に、AIとの対話でニーズを深掘りできると考えたためです。

加えて、コンサルティング事業部では、知見を属人的な経験に留めず、領域横断・業界横断で活用できる“再現性のある社内アセット”として整備する方針がありました。AIの進化により、プロジェクトごとに蓄積される情報の整理・再利用が現実的になったことも追い風となり、リサーチ×AIを組み合わせた独自の生活者理解の仕組み（NTTデータ社内限定の利用ツールとして）の構築を進めるため、ユニーリサーチを活用しました。

実施した施策

店舗向け新サービス企画で、現場感覚だけでは根拠が曖昧になる課題を踏まえ、ユニーリサーチで実在する生活者インタビューを実施しました。その一次情報をもとに、目的・利用シーンを指定して「AIペルソナ」を構築。商談・企画提案ではAIペルソナとの会話を触媒として生活者ニーズの深掘りを行い、議論の視点を広げながら合意形成を前進させていきました。

AIペルソナの出力は、NTTデータ独自のノウハウにより数十回以上のチューニングをしています。また、チューニングを行う過程で不足する一次情報はユニーリサーチで追加インタビューを行うことで補強し、「AIペルソナ」が実務に耐えうるレベルにまで精緻化されています。

NTTデータにおける今後の活用方針

NTTデータでは今後「AIペルソナ」を社内における企画立案の標準的な道具として定着させ、初期の仮説検証不足によるサービス発生を減らすこと・実在の生活者の声を継続的に蓄積し、リサーチ結果の“確からしさ”を担保する運用を強化していく予定です。

併せて、人の行動と動機を構造化する「インサイトプロセス」を社内に浸透させ、領域横断で再利用できる社内アセットへ整備していく予定です。将来的にはAIの根拠提示（説明可能性）も見据え、生活者起点のものづくりを広げていくことを目指していきます。

事例記事はこちら :https://unii-research.com/business/case/nttdata/

ユニーリサーチについて

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーリサーチを実施でき、登録企業数・インタビュー調査件数でNo.1※を獲得している国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォームです。累計3,300社・81,000件以上のご利用をいただいており、「オンラインインタビュー」、「アンケート」、「訪問調査」、「会場調査」、「ホームユーステスト」と様々なリサーチニーズに幅広く対応しております。



公式サイト：https://unii-research.com/business

※コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスの年間インタビュー調査件数（調査期間：2024年9月～2025年8月）、ユニーク登録企業数（調査期間：2025年8月末時点）、（株）東京商工リサーチ調べ

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp