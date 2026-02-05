《TP-Link初のアンテナ内蔵型》Wi-Fi 7の高速域を、家中どこでも。1万円台で手軽にメッシュ化できる「RE220BE」2月12日（木）発売

ティーピーリンクジャパン株式会社

世界170か国以上でネットワーク機器およびスマートホーム製品を展開するTP-Linkグループ（本社：米国カリフォルニア州アーバイン）の日本法人、ティーピーリンクジャパン株式会社（本社：東京都千代田区外神田）は、BE3600 デュアルバンドWi-Fi 7中継器「RE220BE」を発表しました。販売開始は2026年2月12日（木）を予定しています。

TP-Linkは、家庭から企業まで幅広いユーザーに高品質なネットワーク製品を提供し、世界的に信頼されるブランドとして成長しています。今回発表する「RE220BE」は、日本市場におけるネットワークの利便性をさらに高める新たな製品です。

「RE220BE(https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re220be/v1/)」は、弊社アンテナ内蔵型の中継器で初となるWi-Fi 7テクノロジー対応モデルです。2本のアンテナを内部に搭載し、合計で最大3.6Gbpsの速度を提供。EasyMesh対応ルーターと連携させるだけで、手軽にメッシュ環境を構築できます。

【「RE220BE」の特徴】

■≪最新Wi-Fi 7≫8K動画もオンラインゲームもストレスフリー

「RE220BE」は、最新規格のWi-Fi 7テクノロジー（MLO・4K-QAM・Multi-RU等）に対応したデュアルバンドWi-Fi中継器です。ネットワークが混雑した環境でも帯域をスマートに活用し、低遅延で高速な通信を実現。家族が別々の部屋で高画質動画を視聴していても、途切れずスムーズに楽しめます。

パワフルな性能に加え、アンテナを内蔵したことでインテリアにも馴染むデザインとなっており、廊下や部屋のコンセントに設置してもすっきりと収められます。

■≪EasyMesh互換≫既存ルーターを活かしてメッシュ化も

「RE220BE」は、EasyMesh対応ルーターと組み合わせるだけで、手軽にメッシュWi-Fi環境を構築可能です。各機器を連携させて1つの大きなネットワークを構築できるため、部屋を移動した際に接続先を切り替える必要もありません。いつでもどこでも途切れずスムーズな通信を利用できます。

【製品情報】

■BE3600 デュアルバンドWi-Fi 7中継器「RE220BE(https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re220be/v1/)」

想定販売価格：税込10,800円

<製品情報>

- Wi-Fiスピード*1 ： 2882Mbps（5GHz/802.11be）+688Mbps（2.4GHz/802.11be）- アンテナ：内蔵アンテナ×2- インターフェース：1Gbps LANポート×1- 寸法：97 × 46 × 158mm- Wi-Fi暗号化：WPA3 *2、WPA2、WPA/WPA2-PSK- 製品保証：業界最長クラスの3年保証

<製品スペック>

- デュアルバンド：合計3600Mbps *1の高速接続を実現- 最新世代Wi-Fi 7テクノロジー対応*3：高速*4、低遅延*5な新時代のWi-Fi技術を採用- EasyMesh*8：EasyMesh対応ルーターと連携させることで手軽にシームレスなメッシュ環境*6を実現- 後方互換：Wi-Fi 6/6Eはもちろん、Wi-Fi 5やWi-Fi 4にも互換性があり、Wi-Fi 7非対応の端末との通信も可能*7

*1：最大無線信号速度は、IEEE 802.11規格の仕様から導かれる物理速度です。実際のワイヤレスデータスループット・ワイヤレスカバレッジおよび最大接続デバイス数は、ネットワーク条件、クライアントの制限、建築材料・物理的障害・トラフィック量と密度・製品の設置場所等の環境要因によって左右される為、保証されるものではありません。実際のネットワーク速度は、接続デバイスのイーサネットWAN/LANポートの速度、LANケーブルでサポートされる速度、ご契約のインターネット回線、その他環境要因によって制限される場合があります。

*2：WPA3の利用にはクライアント端末側もWPA3に対応している必要があります。

*3：Wi-Fi 7（802.11be）/ Wi-Fi 6（802.11ax）およびMLO・4K-QAM・Multi-RU・OFDMA・MU-MIMOの利用にはクライアント端末側もそれらに対応している必要があります。本製品は、IEEE 802.11be仕様で承認されている全ての必須機能に対応していない場合があります。Wi-Fi世代とは、Wi-Fi規格のIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beを意味しています。接続端末はIEEE 802.11規格に対応している必要があります。

*4：高速のWi-Fi速度とは、Wi-Fi 7クライアントをWi-Fi 7ルーター・中継器に接続した場合と、Wi-Fi 6またはWi-Fi 6Eルーター・中継器に接続した場合を比較した際の理論上の速度を指します。

*5：低遅延とは、実験室のテストデータに基づいており、Wi-Fi 6/6E ルーター・中継器と比較してWi-Fi 7ルーター・中継器の遅延が改善されたことを指します。

*6：TP-LinkのEasyMesh互換デバイスは、EasyMesh規格に準拠するデバイスと組み合わせてメッシュネットワークを構築することができます。なお、理論上は全互換デバイスとの接続が可能ですが、他社製デバイスとの接続は保証いたしかねます。EasyMesh互換機能は一部の製品で対応していない場合がありますが、今後のソフトウェアアップデートで順次対応予定です。スマートローミングは、802.11k/v規格に対応するデバイス向けに設計されています。

*7：非公式のファームウェア（オープンソースや改竄されたものを含む）や規格外（古すぎる規格等）のファームウェアを備えたルーターまたはゲートウェイ/中継器と互換性がない可能性があります。

【TP-Linkグループについて】

TP-Linkグループは、世界170か国以上で12億人以上のユーザーにネットワーク機器およびスマートホーム製品を提供するグローバルネットワーク機器プロバイダーです（IDC調べ、2024年第3四半期時点）。本社は米国カリフォルニア州アーバインにあり、世界42拠点に現地法人を展開しています。

【ティーピーリンクジャパン株式会社 概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/jp/