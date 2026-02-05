freee人事労務、「ez-PCLogger」とのAPI連携により「PCログ乖離確認機能」を提供開始　PCログと打刻の突合で、上場延期リスクとなる「隠れ残業」を未然に防止

フリー株式会社

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

- PCログオン＆ログオフ情報収集サービス「ez-PCLogger」とfreee人事労務のAPI連携において「PCログ乖離確認機能」を提供開始しました- 客観的記録(PCログ)と自己申告打刻との突合により、客観的妥当性の高い勤怠データの取得が可能となり、IPO審査において不可欠な適正管理体制の構築を後押しします

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、株式会社ニッポンダイナミックシステムズ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：平山武司）が提供する、PCログオン＆ログオフ情報収集サービス「ez-PCLogger」とfreee人事労務のAPI連携において「PCログ乖離確認機能」の提供を開始したことをお知らせします。

■ PCのログと打刻の突合で、IPO審査に耐えうる労務管理へ

働き方改革やリモートワークの普及に伴い働き方が多様化するなか、自己申告による勤怠データに加え、PCログ等の「客観的な記録」の重要性が高まっています。特にIPO審査においては労務領域の基準が厳格化しており、実態に即した適正な労働時間の把握は、企業にとって回避不能な課題となっています。未払い残業代のリスクや長時間労働の見逃しは、上場延期や中止に直結する致命的な欠格事由となるため、IPO準備企業にとって、客観的なPCログと打刻の突合管理は回避不能な必須課題となっています。IPO準備企業に問わず監査現場では「打刻後のサービス残業」や「休日等の隠れ労働」がPC稼働ログとの矛盾から発覚し、実態把握の甘さを厳しく追及されるケースが少なくありません。

今回提供を開始した「PCログ乖離確認機能」により、PCログ情報を打刻実績とは異なる客観的記録として、独立してfreee人事労務へ取り込むことが可能です。取り込んだPCログと打刻実績は、freee人事労務の画面上で並べて確認できます。自己申告による時刻とPCログの間に一定以上の差が生じた場合は、システムが自動で乖離を検知し、アラートを表示します。アラート発生時には、従業員に乖離理由の記入を求める運用が可能です。

さらに、理由が未登録のままでは勤怠締め申請ができないよう制御できるため、freee人事労務ユーザーはIPO審査で求められる「労働時間の適正な把握」を「ez-PCLogger」とAPI連携を行うことでIPO審査に耐えうる労務管理体制を構築できます。

■「ez-PCLogger」とfreee人事労務の連携方法

連携アプリ「ez-PCLogger」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。

本機能に関するお問い合わせは以下より承っております。

