【エーワンデータ株式会社】イメージキャラクター「青音　エリカ」/マスコットキャラクター「ARSUR（アルスラ）」正式発表！

Ａ１データ株式会社

　データ復旧サービス、データ消去サービス、フォレンジックサービスなどを展開するエーワンデータ株式会社（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：本田 正）は、当社のイメージキャラクターである「青音　エリカ」と、マスコットキャラクターの「ARSUR（アルスラ）」を正式に発表いたします。



■青音エリカ（あおね　えりか）
～皆様をサポートするエーワンデータ・リカバリーサービスの看板娘～


「初めまして！青音エリカです！
皆様がデータ復旧に関する事でお困りの際に必要な情報へご案内、サポートいたします！」



《キャラクタープロフィール》


■名前：青音　エリカ（あおね　えりか）


■誕生日：1月23日


■伸長：160cm


■年齢：非公開



各種アクセサリーのモチーフ


■ネクタイ：ウィンドウタブ


■右腕の小物 ：リカバリー用キット


■スカート：電子基盤


■ブレスレット：更新ボタン







こちらの「青音エリカ」は、人気イラストレーターである「卯生るう」先生にデザイン・描き下ろしをしていただきました！そして卯生るう先生にはSDキャラクターのデザインも担当していただきましたので、そちらも今後公開予定です。乞うご期待ください！


卯生るう先生のXはこちら→　https://x.com/mgmg_r1uv


■ARSUR（アルスラ）
～エリカのアシスタントで感情豊かなAIロボット～



《キャラクタープロフィール》


■名前：ARSUR（アルスラ）


■製造日：不明


■連続稼働時間：1週間以上


■大きさ：アンテナ込で約35cm、ボウリング球よりひと回り大きいサイズ



エリカのアシスタントとして活動中。


エリカからは、「アル」という愛称で呼ばれている。


また、上部のアンテナと下部のライトはその時の状態によって色が変化する。


青→平常時


黄→ビジー


赤→ピンチ



足のような物は無いが、謎の機構により移動可能。人が歩くくらいの速度で動き、1ｍくらいまでの高さまでなら自在に浮遊できる。





こちらのARSUR（アルスラ）は、人気イラストレーターである「にふじ」先生に、ロボットでありながら柔らかそうな見た目の可愛らしい姿にデザイン・描き下ろししていただきました！


にふじ先生のXはこちら→　https://x.com/k__ll_a



■各キャラクターの今後について

今回発表いたしました「青音　エリカ」と「ARSUR（アルスラ）」は、当社ホームページへの登場は勿論、各種販促やノベルティのデザインとしても活躍する予定です。1人と1機の活躍をご期待ください。


また、エーワンデータ・リカバリーサービスの公式SNSにも登場する予定ですので、そちらも合わせてご覧ください。



X：https://x.com/A1DRecovery


Instagram：https://www.instagram.com/a1datarecovery/




▼本記事関連ページ


URL:https://www.a1d.co.jp/news/news20260205/



■エーワンデータ株式会社について

信頼されつづけてデータ復旧歴No.1、調査費無料、成功報酬のデータ復旧企業


弊社は1994年に日本で初めてデータ復旧サービスを開始いたしました。以来、データ復旧歴 No.1、利用したいデータ復旧サービスNo.1、信頼されるデータ復旧サービスNo.1という評価をいただき（※）、データ復旧サービスの老舗として30年以上、累計85,000件超のデータ復旧を手がけています。2007年に国内大手データ復旧企業としては初めて公的セキュリティ認証「ISO27001（ISMS）」も取得しています。



万全のセキュリティ対策と徹底した機密保持体制を構築し、提携パートナー企業は550社を超える圧倒的信頼感から、日本のトップサプライヤーとしての確かな実績を築いています。データ復旧サービスを国内で最初に提供した企業であり、データ復旧に関する知識が豊富な会社として「調査費無料」「高リピート率」「成功報酬」のサービスを展開しています。今後も多様な記憶メディア・OSに対応できる高い技術で高品質かつ迅速なサービスを提供していきます。



※日本マーケティングリサーチ機構調べ（調査概要：2021年10月期 ブランドのイメージ調査）



会社名：エーワンデータ株式会社

創設：2017年（平成29年）1月

代表取締役社長：本田　正

資本金：5,000万円

事業内容：データ復旧サービス、データ消去サービス、フォレンジックサービス

本社：〒357-0032 埼玉県飯能市本町1-3

https://www.a1d.co.jp/