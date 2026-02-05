日本テラデータ株式会社

[2026年2月4日にTeradata Corporationより発表されたプレスリリースの抄訳です]

本発表の要約

- 新発表: Teradataのデータ分析AIエージェント「Teradata Data Analyst Agent」がGoogle Cloud Marketplaceで提供開始- 主なメリット: Google Cloud環境へ直接デプロイ可能で、高コストなデータ移動を排除し、分析の価値創出を劇的に加速- 技術的特長: Teradata Enterprise MCP（Model Context Protocol）とGoogleのAgent Development Kit (ADK)を活用- ビジネス価値: データを移動させずに、対話形式でSQLクエリやPython統計分析を自律的に実行



Teradata（NYSE: TDC）は本日、エンタープライズレベルのAIエージェントの基盤となる「Teradata Data Analyst Agent」がGoogle Cloud Marketplaceで利用可能になったことを発表しました。これにより、企業は高度なアナリティクスとエージェント型AI（エージェンティックAI）の機能を、自社のクラウド環境へよりシームレスに統合することが可能になります。



Google Cloud上でTeradata Data Analyst Agentを直接デプロイ

今回のリリースにより、企業は「Teradata Data Analyst Agent」をGoogle Cloud内で直接デプロイできるようになります。本エージェントは、将来的なマルチエージェント活用シーンの基盤となるよう設計されており、最大の利点はデータ移動に伴うコストとリスクを排除し、AI主導の意思決定を迅速化できる点にあります。

- 技術基盤: Teradata Enterprise MCP（Model Context Protocol）に準拠- 開発連携: GoogleのAgent Development Kit（ADK）を活用し、セキュアなプッシュダウン処理を実現- 操作性: データを移動させることなく、マルチターンの対話形式でリアルタイムなインサイトを取得可能



Teradata Data Analyst Agentの役割

本エージェントは、Teradata Vantage上での複雑なSQLクエリの実行をオーケストレート（統合制御）し、Google Cloud内でPythonを用いた反復的な統計分析を自律的に実行します。

- 自律的解釈: ユーザーの意図を汲み取り、既存のデータモデルに適応- 文脈の維持: 分析のコンテキストを維持し、深い探索的分析を継続- 即時性: データの移動を待つことなく、ビジネスに直結する回答を導出



Google Cloud Marketplaceで提供する主なメリット

Google Cloud Marketplaceを通じて提供される本ソリューションは、以下の5つの価値を提供します。

- シームレスな統合: 既存のTeradata Vantage環境とGoogle Cloudサービスが円滑に連携- エンタープライズ級の信頼性: ガバナンス機能を内蔵し、コンプライアンスとセキュリティを確保- 価値創出の迅速化: 事前構築済みのワークフローにより、導入後すぐにインサイトを獲得- コスト効率: 初期投資を抑制。共有イノベーションの活用によりTCO（総所有コスト）を低減- カスタマイズ性: 特定のビジネスニーズに合わせたエージェント最適化の専門家サポートを提供



エグゼクティブ・メッセージ

Teradata チーフ・プロダクト・オフィサー（CPO）Sumeet Aroraのコメント

「私たちは、データが存在するその場所で機能するAIを企業に提供することに注力しています。TeradataのAIエージェントをGoogle Cloud Marketplaceで提供することで、統合の障壁を取り除き、お客様が高度なアナリティクスをより迅速に、安全に、そして大規模に活用できるよう支援します」

Google Cloud マーケットプレイス＆ISV GTMプログラム担当マネージングディレクター Dai Vu氏のコメント

「TeradataのAIエージェントがGoogle Cloud Marketplaceに加わることで、お客様は信頼性の高いGoogle Cloudのインフラ上で、エンタープライズ級のAIエージェントを迅速にデプロイ、管理、拡張できるようになります。高度なアナリティクスとエージェント型AI機能を、よりシームレスに統合したいと考えるお客様をセキュアに支援します」

提供時期

Google Cloud向けTeradata Data Analyst Agentは、本日よりGoogle Cloud Marketplaceにて提供を開始しています。 詳細および導入については、以下のリンク（英語）をご参照ください。

Google Cloud Marketplace: Teradata Data Analyst Agent

https://console.cloud.google.com/marketplace/product/teradata-public/dataanalystagent-as-a-service-v1

Teradataについて

Teradataは、自律型AIの時代に向けて、企業のAI活用を支えるプラットフォームとサービスを提供します。AIとナレッジを統合した「AIナレッジプラットフォーム」と包括的なAIサービスにより、業務の深い知見と全社的なコンテキストを踏まえたAIソリューションの導入から本番運用までを支援します。データがクラウド、オンプレミス、ハイブリッドのどこにあっても統合・接続し、AIの本番運用に求められる性能とスケールを実現します。詳しくは Teradata.jpをご覧ください。